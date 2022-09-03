Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей
Власти рассказали, что будет с поврежденным мостом в селе Дружное
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗнак дорожные работы
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об этом сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.
"В связи с многочисленными обращениями жителей села Дружное относительно ремонта моста и источника, хочу детально рассказать о проводимых работах. На сегодняшний день ремонтные работы мостового сооружения продолжаются. Рабочими смонтирована так называемая "подушка" для моста, и уже в ближайшие дни будет установлена конструкция под бетонирование самого покрытия", — написал глава района в своем Telegram-канале.
Кроме того, стихия разрушила источник, но по словам Кратюка, восстановить его получится только после окончания ремонтных работ с мостом.
"Что касается источника, то заняться его восстановлением сможем только после моста. Это связано с передвижением тяжелой техники", — пояснил он.
Глава района напомнил, что емкость для питьевой воды, которая пополняется раз в два дня, находится в селе Дружное по ул. Речная.
"В связи с многочисленными обращениями жителей села Дружное относительно ремонта моста и источника, хочу детально рассказать о проводимых работах. На сегодняшний день ремонтные работы мостового сооружения продолжаются. Рабочими смонтирована так называемая "подушка" для моста, и уже в ближайшие дни будет установлена конструкция под бетонирование самого покрытия", — написал глава района в своем Telegram-канале.
Кроме того, стихия разрушила источник, но по словам Кратюка, восстановить его получится только после окончания ремонтных работ с мостом.
"Что касается источника, то заняться его восстановлением сможем только после моста. Это связано с передвижением тяжелой техники", — пояснил он.
Глава района напомнил, что емкость для питьевой воды, которая пополняется раз в два дня, находится в селе Дружное по ул. Речная.