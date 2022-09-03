Рейтинг@Mail.ru
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220903/chto-budet-s-mostom-v-sele-druzhnoe--otvet-vlastey-1124389730.html
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей - РИА Новости Крым, 03.09.2022
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей
Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2022
2022-09-03T11:52
2022-09-03T11:52
симферополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748260_0:174:2000:1299_1920x0_80_0_0_f87e0fae68988a596e4c4cbee7e834b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об этом сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк."В связи с многочисленными обращениями жителей села Дружное относительно ремонта моста и источника, хочу детально рассказать о проводимых работах. На сегодняшний день ремонтные работы мостового сооружения продолжаются. Рабочими смонтирована так называемая "подушка" для моста, и уже в ближайшие дни будет установлена конструкция под бетонирование самого покрытия", — написал глава района в своем Telegram-канале.Кроме того, стихия разрушила источник, но по словам Кратюка, восстановить его получится только после окончания ремонтных работ с мостом."Что касается источника, то заняться его восстановлением сможем только после моста. Это связано с передвижением тяжелой техники", — пояснил он.Глава района напомнил, что емкость для питьевой воды, которая пополняется раз в два дня, находится в селе Дружное по ул. Речная.
https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748260_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_4de499f6ce6a789c1ffa89ed9435f497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, общество
Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей

Власти рассказали, что будет с поврежденным мостом в селе Дружное

11:52 03.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗнак дорожные работы
Знак дорожные работы - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об этом сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк.

"В связи с многочисленными обращениями жителей села Дружное относительно ремонта моста и источника, хочу детально рассказать о проводимых работах. На сегодняшний день ремонтные работы мостового сооружения продолжаются. Рабочими смонтирована так называемая "подушка" для моста, и уже в ближайшие дни будет установлена конструкция под бетонирование самого покрытия", — написал глава района в своем Telegram-канале.

Кроме того, стихия разрушила источник, но по словам Кратюка, восстановить его получится только после окончания ремонтных работ с мостом.

"Что касается источника, то заняться его восстановлением сможем только после моста. Это связано с передвижением тяжелой техники", — пояснил он.

Глава района напомнил, что емкость для питьевой воды, которая пополняется раз в два дня, находится в селе Дружное по ул. Речная.
Разрушающийся мост в Пионерском - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 18:35
Когда восстановят поврежденный мост к тубдиспансеру в Пионерском – власти
 
СимферопольОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:03"Газпром" заявил о невозможности ремонта турбины для "Северного потока"
12:56Эрдоган отметил роль России в визите МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
12:31Море у берегов Крыма прогрелась до африканских значений – ФОБОС
12:22Группа туристов погибла при восхождении на вулкан Ключевской на Камчатке
12:11Оперштаб сообщил о резком росте числа заболевших COVID-19
11:52Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей
11:01Прощание с Михаилом Горбачевым - фоторепортаж
10:37В Крыму и Севастополе выявили 777 случаев COVID-19
09:48Шредер жестко осадил Зеленского после угроз захватить Крым
09:24ВСУ предприняли попытку ракетной атаки на Энергодар
09:04Украинские войска атаковали Брянскую область – есть разрушения
08:44У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,8
08:10Из-за поломки идущего на Украину судна остановлено движение в Босфоре
08:0518 лет со дня трагедии в Беслане. Хроника страшных дней
08:01На сколько Крыму хватит накопленной воды - ученый
05:00Как ВДВ России остановили прорыв ВСУ - ВИДЕО
03:07ОСАГО: начало конца — эксперт предрек массовый отказ людей от страховки
00:01Дождь и ветер: прогноз погоды для Крыма на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:02Главные события и заявления дня: 2 сентября
Лента новостейМолния