https://crimea.ria.ru/20220903/chto-budet-s-mostom-v-sele-druzhnoe--otvet-vlastey-1124389730.html

Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей

Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей - РИА Новости Крым, 03.09.2022

Что будет с мостом в селе Дружное — ответ властей

Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об... РИА Новости Крым, 03.09.2022

2022-09-03T11:52

2022-09-03T11:52

2022-09-03T11:52

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Поврежденный в следствие обильных осадков мост в селе Дружное Симферопольского района сейчас находится на ремонте, скоро начнется бетонирование покрытия. Об этом сообщил глава Симферопольского района Денис Кратюк."В связи с многочисленными обращениями жителей села Дружное относительно ремонта моста и источника, хочу детально рассказать о проводимых работах. На сегодняшний день ремонтные работы мостового сооружения продолжаются. Рабочими смонтирована так называемая "подушка" для моста, и уже в ближайшие дни будет установлена конструкция под бетонирование самого покрытия", — написал глава района в своем Telegram-канале.Кроме того, стихия разрушила источник, но по словам Кратюка, восстановить его получится только после окончания ремонтных работ с мостом."Что касается источника, то заняться его восстановлением сможем только после моста. Это связано с передвижением тяжелой техники", — пояснил он.Глава района напомнил, что емкость для питьевой воды, которая пополняется раз в два дня, находится в селе Дружное по ул. Речная.

https://crimea.ria.ru/20220716/kogda-vosstanovyat-povrezhdennyy-most-k-tubdispanseru-v-pionerskom--vlasti-1123867449.html

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симферополь, общество