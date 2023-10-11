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Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях

Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях - РИА Новости Крым, 11.10.2023

Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достижениях

О главных проблемах и достижениях Симферопольского района в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T08:41

2023-10-11T08:41

2023-10-11T11:56

симферопольский район

строительство

денис кратюк

крым

новости крыма

экономика

сельское хозяйство

радио "спутник в крыму"

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Денис Кратюк: Симферопольский район зарабатывает на строительстве Денис Кратюк: Симферопольский район зарабатывает на строительстве audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. О главных проблемах и достижениях Симферопольского района в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк."Основная статья экономического дохода Симферопольского района – это строительство. Мы всегда были лидерами в сельском хозяйстве, но с 2014 года кардинально поменялась структура района, подходов. Транспортные магистрали, которые появились, кардинально изменили логистику. Мы ушли от простого сельского хозяйства, на территории района находятся крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, никто больше такими похвастаться не может. Если только Красногвардейский район – мы всегда вместе делили пальму первенства", - сказал Кратюк. И отметил, что в Симферопольском районе активно ведется строительство – малоэтажное и многоэтажное.По словам Кратюка, крымская столица опирается на Симферопольский район – более пятидесяти процентов населения работает в городе. Кроме того, крупнейшие реки проходят через Симферопольский район – а это большие источники водоснабжения. Также в районе находится крупнейшая новая электростанция, которая снабжает электричеством город, и три крупнейшие солнечные электростанции.На территории Симферопольского района – двадцать два сельских совета, каждое поселение имеет свой потенциал и специфику, и они не похожи друг на друга, отметил собеседник."Семь поселений района у нас имеют недотационные бюджеты и могут свободно сами развиваться и наша задача, чтобы все 22 имели недотационный бюджет", - сказал Кратюк. И добавил, что лидируют поселения: Добровское, Гвардейское, Трудовское, Николаевское.При этом Кратюк назвал формирование бюджета в районе "самым острым моментом".Кратюк убежден, что для развития Симферопольского района необходимо сделать упор на промышленность и строительство, а также на эффективное сельское хозяйство и туризм, потому что в районе есть уникальные памятники природы, пещеры, морское побережье."Не раскрыт туристический потенциал Симферопольского района. У нас долина реки Булганак – Пожарское, Кольчугино, Чистенькое. Необходимо развивать. Однозначно необходимо упорядочить развитие Добровского поселения, Трудовского – это огромный потенциал. Конечно, Николаевка – это 7 километров прибрежной линии – ее нужно благоустроить, чтобы был безопасный, хороший отдых. Нужно вернуть в Симферопольский район сверхэффективное сельское хозяйство – потенциал есть, воды у нас максимальное количество", - отметил глава администрации.По его словам, в сельском хозяйстве Симферопольскому району необходимо сделать упор на те культуры, которые не выращиваются на материке – персик, земляника, слива поздняя, кизил, орехоплодные культуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжиНазначен новый глава администрации Симферопольского районаЧто будет с мостом в селе Дружное — ответ властей

https://crimea.ria.ru/20231010/kogda-otkroyut-nikolaevskuyu-razvyazku-v-simferopole--vlasti-1131987638.html

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симферопольский район, строительство, денис кратюк, крым, новости крыма, экономика, сельское хозяйство