https://crimea.ria.ru/20230710/rekonstruktsiya-nikolaevki-kogda-budut-stroit-volnolomy-i-novye-plyazhi-1129867046.html

Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи

Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи - РИА Новости Крым, 10.07.2023

Реконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи

Благоустроенный пляж, широкая набережная, освещение и газификация, новые очистные сооружения и дороги – глобальная реконструкция в скором времени пройдет в... РИА Новости Крым, 10.07.2023

2023-07-10T07:03

2023-07-10T07:03

2023-07-10T07:03

николаевка

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. Благоустроенный пляж, широкая набережная, освещение и газификация, новые очистные сооружения и дороги – глобальная реконструкция в скором времени пройдет в курортной Николаевке. Когда начнутся работы, как долго продлятся и как отразятся на работе многочисленных отелей и гостевых домов поселка, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.Гость эфира отметил, что Николаевка расположена всего в 45 км от Симферополя, благодаря чему является излюбленным местом отдыха жителей столицы полуострова. В тоже время, невысокие цены на размещение привлекают сюда гостей и из других регионов. При этом в поселке существует ряд нерешенных вопросов, которые существенно сокращают его курортный потенциал.Семь километров ремонта"Николаевка является одним из приоритетных направлений. Где главный плюс – логистика: достаточно широкий прямолинейный участок дороги и семь километров береговой линии от границы Бахчисарайского до границы Сакского района", – пояснил Кратюк. При этом благоустроенная часть пляжа – всего 1,2 км, и местами находится в весьма удручающем состоянии.По словам главы района, два года назад было проведено предпроектирование этой территории. Проект ляжет в основу нового генплана реконструкции, которая предусматривает благоустройство всей береговой линии с обязательным трассированием от границы Бахчисарайского района до особо охраняемых природных территорий, где не предусмотрено никакого пляжного либо инфраструктурного развития. Генплан учитывает также модернизацию электросетей, водопроводных и водоотводящих коммуникаций, газификацию поселка.Денис Кратюк пояснил, что в первую очередь под реконструкцию подпадет участок к югу от Николаевки, где пляжи закрыты из-за периодических обвалов грунта. При этом доступ к действующим пляжам сохранится.Нагрузку разделят инвесторы"Что касается стоимости, то ранее озвучивались цифры от 9 до 15 млрд рублей, но реальная цифра общих вложений составит не более 5 млрд. Этого будет достаточно", – сказал Кратюк. – Кроме того, поскольку работы очень масштабные, затронут береговую линию и будут вестись в море, нецелесообразно проводить их на всей протяженности береговой линии одновременно. Поэтому проект необходимо раздробить. Планируется минимум три этапа реконструкции, первый начнется в ближайшие три года".Так как проект достаточно дорогой, власти планируют "сдвинуть" нагрузку путем привлечения инвесторов к финансированию трассировки и прокладки коммуникаций, а строительство берегоукрепительных сооружений оставить за собой. В настоящее время бизнес готов разделить проект на несколько частей и начать отрабатывать.Ранее стало известно о подготовке к реконструкции в курортном поселке Коктебель.Читайте также на сайте РИА Новости Крым:Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТОДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменитсяОбновленную набережную открыли в поселке Новый Свет под Судаком

николаевка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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