https://crimea.ria.ru/20230627/naberezhnaya-tereshkovoy-v-evpatorii-na-kakoy-stadii-raboty---foto-1129668607.html

Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО

Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО

Мэр Евпатории Елена Демидова и заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко проверили ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T19:32

2023-06-27T19:32

2023-06-27T19:32

набережная терешковой

евпатория

елена демидова

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реализация фцп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова и заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко проверили ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой. Об этом Елена Демидова рассказала в своем Telegram-канале.По ее словам, с работах задействовано 73 человека и 13 единиц спецтехники.История вопросаПроект реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнЧасть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезонуДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится

https://crimea.ria.ru/20230504/kogda-zavershat-remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-1128535138.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

набережная терешковой, евпатория, елена демидова, новости, крым, новости крыма, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе