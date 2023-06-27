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Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО
Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО
Мэр Евпатории Елена Демидова и заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко проверили ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой. Об этом... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T19:32
2023-06-27T19:32
набережная терешковой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова и заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко проверили ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой. Об этом Елена Демидова рассказала в своем Telegram-канале.По ее словам, с работах задействовано 73 человека и 13 единиц спецтехники.История вопросаПроект реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей. По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайнЧасть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезонуДизайн-код Севастополя и новые требования к облику зданий: что изменится
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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набережная терешковой, евпатория, елена демидова, новости, крым, новости крыма, городская среда, реализация фцп в крыму и севастополе
Набережная Терешковой в Евпатории: на какой стадии работы - ФОТО

Мэр Евпатории Елена Демидова рассказала о ходе работ на набережной Терешковой

19:32 27.06.2023
 
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Мэр Евпатории Елена Демидова и заместитель председателя Госсовета РК Алла Пономаренко проверили ход работ по реконструкции набережной им. Терешковой. Об этом Елена Демидова рассказала в своем Telegram-канале.
"Сейчас идут такие процессы: армирование и гидроизоляция волноотбойного парапета, подготовка основания пешеходной набережной, гидроизоляция фонтана, кладка гранита променада, устройство щебеночного основания парковых дорожек и заполнение секций второго волнолома крупным камнем", - перечислила мэр.
По ее словам, с работах задействовано 73 человека и 13 единиц спецтехники.
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
1 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
2 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
3 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
4 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
5 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
© Telegram мэра Евпатории Елены ДемидовойРеконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
6 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
1 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
2 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
3 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
4 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
5 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой
6 из 6
Реконструкция набережной им. Терешковой в Евпатории
© Telegram мэра Евпатории Елены Демидовой

История вопроса

Проект реконструкции набережной им. Терешковой в Евпатории начали реализовывать в 2018 году в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя. Планировалось строительство берегозащитных гидротехнических сооружений протяженностью более 1,4 километра и искусственных рифов на глубине 3,5 – 4 метра, которые должны защитить пляжи от разрушения.
Реконструкцию планировалось завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело.
Проводить проектно-изыскательские работы и вносить коррективы в проект многострадального объекта федеральной целевой программы пригласили нового подрядчика. Стоимость этих работ оценили в 16,13 млн рублей.
По словам замминистра строительства Крыма Александра Резникова, в июле прошлого года был заключен контракт на реконструкцию набережной с новым подрядчиком. Стоимость договора составила 1,6 млрд рублей. Возобновлению реконструкции предшествовал ряд технических экспертиз и обследований по качеству и объему работ, которые были выполнены предыдущей подрядной организацией.
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