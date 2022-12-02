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Часть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезону - РИА Новости Крым, 02.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221202/chast-naberezhnoy-tereshkovoy-poobeschali-otkryt-k-kurortnomu-sezonu-1125649261.html
Часть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезону
Часть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезону - РИА Новости Крым, 02.12.2022
Часть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезону
В Евпатории реконструкция набережной Терешковой идет с небольшим опережением графика. К старту курортного сезона планируется открыть участки набережной до... РИА Новости Крым, 02.12.2022
2022-12-02T12:51
2022-12-02T12:51
крым
евпатория
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории реконструкция набережной Терешковой идет с небольшим опережением графика. К старту курортного сезона планируется открыть участки набережной до полного завершения работ. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РК заявил врио главы администрации Александр Лоскутов."С учетом многочисленных обращений от граждан подрядчику поставили задачу организовать работы так, чтобы уже в следующем сезоне частично открывать участки набережной, не дожидаясь полного окончания работ. Поэтому задачу, поставленную главой республики, мы выполним и частично будем открывать набережную имени Валентины Терешковой к сезону", — отметил врио главы администрации.Также в начале высокого сезона после ремонта планируется открыть второй этап Лазурной набережной со спортивными площадками и зонами для активностей.В сентябре Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
https://crimea.ria.ru/20220909/na-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-zavershili-demontazh-i-nachali-stroyku-1124458041.html
https://crimea.ria.ru/20220910/remont-naberezhnoy-tereshkovoy-v-evpatorii-budut-kontrolirovat-onlayn-1124464563.html
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крым, евпатория, реализация фцп в крыму и севастополе
Часть набережной Терешковой пообещали открыть к курортному сезону

Власти Евпатории пообещали частично открыть набережную Терешковой к курортному сезону

12:51 02.12.2022
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРеконструкция набережной Терешковой в Евпатории
Реконструкция набережной Терешковой в Евпатории
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории реконструкция набережной Терешковой идет с небольшим опережением графика. К старту курортного сезона планируется открыть участки набережной до полного завершения работ. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РК заявил врио главы администрации Александр Лоскутов.
"С учетом многочисленных обращений от граждан подрядчику поставили задачу организовать работы так, чтобы уже в следующем сезоне частично открывать участки набережной, не дожидаясь полного окончания работ. Поэтому задачу, поставленную главой республики, мы выполним и частично будем открывать набережную имени Валентины Терешковой к сезону", — отметил врио главы администрации.
Также в начале высокого сезона после ремонта планируется открыть второй этап Лазурной набережной со спортивными площадками и зонами для активностей.
Стела на въезде в город Евпатория - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 17:17
На набережной Терешковой в Евпатории завершили демонтаж и начали стройку
В сентябре Минстрой РК сообщил об окончании демонтажных работ на объекте, которые потребовались из-за несоблюдения проектных решений предыдущим подрядчиком, и о начале строительных.
Ранее глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей поездки в Евпаторию назвал неприемлемыми темпы реконструкции набережной Терешковой, где работа растянулась уже на несколько лет. Он поручил нарастить темпы и по мере готовности поэтапно открывать жителям доступ на набережную.
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10 сентября, 14:47
Ремонт набережной Терешковой в Евпатории будут контролировать онлайн
Реконструкцию рассчитывали завершить в июне 2019 года, однако работы были остановлены из-за того, что подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства и не вернул полученные деньги. Контракт с ним расторгли, было возбуждено уголовное дело. В июне 2022 года власти Крыма определили подрядчиком, который продолжит реконструкцию, ООО "Интерстрой". Предельный срок исполнения контракта - 28 февраля 2025 года.
 
КрымЕвпаторияРеализация ФЦП в Крыму и Севастополе
 
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