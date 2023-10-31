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Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 31.10.2023
Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе
В Симферопольский район в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T23:12
2023-10-31T23:12
крым
симферопольский район
денис кратюк
общество
ольга балдина
статистика
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольский район в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы транспорта и торговли. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.Местный бизнес развивается"В 70 процентах случаев инвесторами в Симферопольский район является местный бизнес, который хочет развития. Но есть и люди, которые приезжают с материка и хотят увидеть свой бизнес здесь", - сказал он.По словам Кратюка, львиная доля инвестиций приходится на строительство и обеспечение транспортной инфраструктуры. Кроме того, "часть инвесторов занимаются строительным материалом". Серьезным инвестиционным направлением также является торговля.При этом, по словам Кратюка, "пока нет серьезной дорожной сети, не имеет смысла говорить о серьезных инвестициях в какую-либо отрасль"."Как только мы обеспечиваем нормальную дорожную сеть в населенные пункты или в любое место удобное для инвестиций, сразу же появляется интерес", - отметил он.Также глава администрации Симферопольского муниципального района напомнил, что основная статья экономического дохода Симферопольского района – это строительство.Сколько вложено инвестиций"По состоянию на конец 2022 года в Симферопольский район вложено инвестиций в основной капитал в размере 66 млрд рублей", - сообщила руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.По ее информации, подавляющая часть инвестиций в Симферопольском районе приходится на транспортную сферу – более 82%, затем идут: сфера образования, водоснабжение и водоотведение, операции с недвижимым имуществом.Симферопольский район является одним из лидеров по части размещения основных фондов. И обновление этих фондов невозможно без капитальных вложений, заключила Балдина.Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава Симферопольского района рассказал о главных проблемах и достиженияхЧто будет с мостом в селе Дружное — ответ властейРеконструкция Николаевки: когда будут строить волноломы и новые пляжи
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РИА Новости Крым
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крым, симферопольский район, денис кратюк, общество, ольга балдина, статистика, новости, новости крыма
Названы три основных инвестиционных направления в Симферопольском районе

Инвесторов в Симферопольском районе интересует строительство, транспорт и торговля

23:12 31.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство симферопольского канализационного коллектора
Строительство симферопольского канализационного коллектора - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. В Симферопольский район в 70 процентах случаев инвестиции вкладывает местный бизнес. Больше всего инвесторов интересует строительная отрасль, а также сферы транспорта и торговли. Об этом в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал глава администрации Симферопольского муниципального района Денис Кратюк.

Местный бизнес развивается

"В 70 процентах случаев инвесторами в Симферопольский район является местный бизнес, который хочет развития. Но есть и люди, которые приезжают с материка и хотят увидеть свой бизнес здесь", - сказал он.
По словам Кратюка, львиная доля инвестиций приходится на строительство и обеспечение транспортной инфраструктуры. Кроме того, "часть инвесторов занимаются строительным материалом". Серьезным инвестиционным направлением также является торговля.
При этом, по словам Кратюка, "пока нет серьезной дорожной сети, не имеет смысла говорить о серьезных инвестициях в какую-либо отрасль".
"Как только мы обеспечиваем нормальную дорожную сеть в населенные пункты или в любое место удобное для инвестиций, сразу же появляется интерес", - отметил он.
Также глава администрации Симферопольского муниципального района напомнил, что основная статья экономического дохода Симферопольского района – это строительство.

Сколько вложено инвестиций

"По состоянию на конец 2022 года в Симферопольский район вложено инвестиций в основной капитал в размере 66 млрд рублей", - сообщила руководитель Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю Ольга Балдина.
По ее информации, подавляющая часть инвестиций в Симферопольском районе приходится на транспортную сферу – более 82%, затем идут: сфера образования, водоснабжение и водоотведение, операции с недвижимым имуществом.
Симферопольский район является одним из лидеров по части размещения основных фондов. И обновление этих фондов невозможно без капитальных вложений, заключила Балдина.
Ранее о том, что крупным бизнес-структурам России, подпавшим под зарубежные санкции, ничто не мешает активно работать в Крыму, сообщила зампредседателя Совмина Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
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