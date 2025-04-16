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Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона
Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона - РИА Новости Крым, 16.04.2025
Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона
Украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, белгородской и Херсонской областях. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T13:16
2025-04-16T13:16
2025-04-16T13:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, белгородской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны.16 апреля В Белгородской области беспилотник сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга".Кроме того, 15 апреля после обстрела отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено. Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.В Брянской области украинские беспилотники неоднократно атаковали электроподстанцю 35 кВ "Андрейковичи". Из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия. Без света оказались жители населенного пункта Подывотье.В курской области после удара отключилась высоковольтная линия 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская.В Херсонской области в ночь на среду в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.Как ранее сообщал губернатор области Владимир Сальдо, боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, брянская область, курская область, херсонская область, белгородская область, обстрелы белгородской области, обстрелы всу, обстрелы курской области, обстрелы брянской области, новости, безопасность, энергетика
Новые удары по энергообъектам России: ВСУ атаковали четыре региона
ВСУ нанесли шесть ударов по объектам российской энергетики за сутки
13:16 16.04.2025 (обновлено: 13:31 16.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым. Украинские боевики шесть раз за сутки атаковали объекты российской энергетики в Курской, Брянской, белгородской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны.
16 апреля В Белгородской области беспилотник сбросил боеприпас на трансформатор электроподстанции 110 кВ "Красная Яруга".
"Без электроснабжения оставалось более 4,6 тысяч точек поставки в семи населенных пунктах Краснояружского района", - уточняется в сообщении.
Кроме того, 15 апреля после обстрела отключилась высоковольтная линия 35 кВ Красная Яруга – Теребрено. Без электроснабжения оставалось около 17 400 человек потребителей в Грайворонском районе.
В Брянской области украинские беспилотники неоднократно атаковали электроподстанцю 35 кВ "Андрейковичи". Из-за обрыва проводов отключилась высоковольтная линия. Без света оказались жители населенного пункта Подывотье.
В курской области после удара отключилась высоковольтная линия 35 кВ Камыши – Мурыновка – Кировская.
В Херсонской области в ночь на среду в результате атаки БПЛА по Сивашской ветроэлектростанции
произошло возгорание трансформатора. Станция снизила рабочую мощность на 30 МВт.
Как ранее сообщал губернатор области Владимир Сальдо, боевики также атаковали спасателей, прибывших на место возгорания станции. В результате шесть специалистов получили ранения
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