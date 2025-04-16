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2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимства
2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимства - РИА Новости Крым, 16.04.2025
2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимства
2026-й год предложили объявить годом крымского гостеприимства. С такой инициативой выступил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, выступая на форуме... РИА Новости Крым, 16.04.2025
2025-04-16T12:42
2025-04-16T12:42
2025-04-16T12:43
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ЯЛТА, 16 апр - РИА Новости Крым. 2026-й год предложили объявить годом крымского гостеприимства. С такой инициативой выступил министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий, выступая на форуме индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" в Ялте.Он отметил, что на сегодняшний день даже на федеральном уровне активно продвигается идея того, чтобы туристы приезжали в Крым на отдых. По его словам, Сергей Аскенов поддержал инициативу. Теперь перед министерством курортов стоит задача разработать обширную программу туризма в регионе. "Предприниматели также могут принять участие в ее создании и предоставить собственные идеи", - заметил Ганзий.Форум индустрии гостеприимства "ТуризмЭкспоКрым" проходит в Ялта с 16 по 18 апреля. На форуме обсудят креативные подходы к продвижению территорий, новые правила размещения туристов, инновационные подходы в курортно-санаторном направлении, инструменты поддержки туризма и многое другое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Отдых в Крыму на 20% дешевле соседних курортов"Краски Ай-Петри": в Крыму устроят праздник на высоте 1,2 километраКрым в топе: россияне выбирают полуостров для отдыха в майские праздникиНа Крымском мосту сократят время ожидания досмотра – Аксенов
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2026-й предложили сделать годом крымского гостеприимства
В Ялте предложили посвятить 2026 год крымскому гостеприимству
12:42 16.04.2025 (обновлено: 12:43 16.04.2025)