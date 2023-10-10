https://crimea.ria.ru/20231010/kogda-otkroyut-nikolaevskuyu-razvyazku-v-simferopole--vlasti-1131987638.html

Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти

Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти

Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T19:19

2023-10-10T19:19

2023-10-10T19:19

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денис кратюк

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.При этом он отметил, что в Симферопольском районе 1200 километров дорог, из которых 800 километров без асфальта, и назвал это "основной проблематикой", наряду с вопросами ЖКХ.Кроме того, по его информации, в этом году сделано освещение более 80 километров внутренних дорог.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что новую трассу Симферополь – Евпатория – Мирный введут в строй к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе — списокОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферополь, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, николаевка, денис кратюк, симферопольский район