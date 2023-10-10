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Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.При этом он отметил, что в Симферопольском районе 1200 километров дорог, из которых 800 километров без асфальта, и назвал это "основной проблематикой", наряду с вопросами ЖКХ.Кроме того, по его информации, в этом году сделано освещение более 80 километров внутренних дорог.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что новую трассу Симферополь – Евпатория – Мирный введут в строй к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе — списокОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
Кратюк: ремонт на Николаевкой развязке в Симферополе обещают закончить за три месяца