Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231010/kogda-otkroyut-nikolaevskuyu-razvyazku-v-simferopole--vlasti-1131987638.html
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T19:19
2023-10-10T19:19
новости крыма
симферополь
крым
ремонт и строительство дорог в крыму
николаевка
денис кратюк
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716482_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_27eb1a169a12de9e547e08b544e32e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.При этом он отметил, что в Симферопольском районе 1200 километров дорог, из которых 800 километров без асфальта, и назвал это "основной проблематикой", наряду с вопросами ЖКХ.Кроме того, по его информации, в этом году сделано освещение более 80 километров внутренних дорог.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что новую трассу Симферополь – Евпатория – Мирный введут в строй к концу 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе — списокОт Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогуНад Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
симферополь
крым
николаевка
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716482_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0e91e49a19111e0dda86a34a3af7a055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, симферополь, крым, ремонт и строительство дорог в крыму, николаевка, денис кратюк, симферопольский район
Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти

Кратюк: ремонт на Николаевкой развязке в Симферополе обещают закончить за три месяца

19:19 10.10.2023
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Ремонт на транспортной развязке на пересечении объездной дороги Симферополя и трассы Симферополь-Николаевка планируют завершить в течение трех месяцев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферопольского района Денис Кратюк.

"Большая развязка из Николаевки в Симферополь все еще доделывается. Обещают закончить ее в ближайшие три месяца. Когда мост появится – это очень сильно разгрузит (движение – ред.)", – сказал он.

При этом он отметил, что в Симферопольском районе 1200 километров дорог, из которых 800 километров без асфальта, и назвал это "основной проблематикой", наряду с вопросами ЖКХ.

"В этом году планируем заасфальтировать более ста километров дорог, это (на это потребуется – ред.) более 500 млн рублей", – сообщил собеседник, отметив, что деньги пойдут на ремонт центральных улиц.

Кроме того, по его информации, в этом году сделано освещение более 80 километров внутренних дорог.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что новую трассу Симферополь – Евпатория – Мирный введут в строй к концу 2023 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму установят передвижные камеры на следующей неделе — список
От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу
Над Ялтой хотят построить новую объездную на Севастополь
 
Новости КрымаСимферопольКрымРемонт и строительство дорог в КрымуНиколаевкаДенис КратюкСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:37Крымчанин попался в Севастополе на наркотиках – ему грозит до 20 лет
19:19Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – власти
18:52Инвесторы и банкиры: аферисты выманили у крымчан еще 14,5 миллионов
18:34Два дня без газа: какие села Крыма будут отключены
18:21Для разведки и поражения: как в Крыму учат управлять "птичками"
18:05ГК ТОЧНО построила детский сад в Ялте
17:48Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации
17:42РНКБ начал выпуск платежных стикеров для бесконтактной оплаты
17:30Ученые дали прогноз по заболеваемости гриппом и COVID для Крыма
17:07Ядерный удар Израиля по сектору Газа: возможно ли это и чем обернется
16:40Пенсионерка скончалась в скорой: число жертв удара ВСУ по Поповке выросло
16:23Ситуация на Крымском мосту после возобновления автомобильного движения
16:12Убиты мирные жители: ВСУ обстреляли Алешки в Херсонской области
15:56МИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – Захарова
15:45Пенсионер погиб при ударе ВСУ по селу в Белгородской области
15:33Крымский мост открыт
15:15Путин: обострение на Ближнем Востоке – яркий пример провала политики США
15:07Более 580 убитых и раненых: потери ВСУ за сутки
14:56Путин провел встречу с премьер-министром Ирака Судани - видео
14:27Армия России громит врага: в зоне СВО отбиты 10 атак боевиков
Лента новостейМолния