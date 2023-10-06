https://crimea.ria.ru/20231006/ot-sudaka-do-trassy-tavrida-postroyat-novuyu-dorogu-1131896545.html

От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу

От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу - РИА Новости Крым, 06.10.2023

От Судака до трассы “Таврида” построят новую дорогу

На востоке Крыма планируют построить новую дорогу, которая станет кратчайшим путем от Судака до федеральной трассы “Таврида”. Положительное заключение на первый РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T20:56

2023-10-06T20:56

2023-10-06T20:56

трасса таврида

судак

крым

новости крыма

ремонт и строительство дорог в крыму

феодосия

белогорск

госпрограмма социально-экономического развития крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130716221_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fcb7122fcf8bb870e032411ebfa901ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. На востоке Крыма планируют построить новую дорогу, которая станет кратчайшим путем от Судака до федеральной трассы “Таврида”. Положительное заключение на первый этап строительства выдали в Главгосэкспертизе России, о чем сообщается на официальном сайте ведомства.По предварительной информации, дорога Льговское – Грушевка – Судак свяжет федеральную “Тавриду” со старой дорогой Белогорск – Феодосия. Это создаст альтернативный маршрут от федеральной трассы до Судака.Двухполосная дорога протяженностью около 9 километров будет пролегать в стороне от населенных пунктов. Ближе всех к дороге будет располагаться поселок Грушевка, поэтому на участке возле населенного пункта планируют устанавливать акустические экраны.Расчетная скорость движения по дороге заявлена 100 км/ч. Строительство предусмотрено госпрограммой “Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя”. Проектировали объект в ООО “Региональная строительная компания”. Дорогу определили как стратегически важную и включили в число тех объектов, которые могут повлиять на развитие туристического потенциала региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Ялтой хотят построить новую объездную на СевастопольНа Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дорогиКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму

судак

крым

феодосия

белогорск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

трасса таврида, судак, крым, новости крыма, ремонт и строительство дорог в крыму, феодосия, белогорск, госпрограмма социально-экономического развития крыма