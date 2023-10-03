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На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги - РИА Новости Крым, 03.10.2023
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На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги
На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги - РИА Новости Крым, 03.10.2023
На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги
В Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км. Об... РИА Новости Крым, 03.10.2023
2023-10-03T14:52
2023-10-03T15:10
херсонская область
ремонт дорог в херсонской области
андрей алексеенко
ремонт дорог
логистика
геническ
скадовск
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км. Об этом во вторник сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Он напомнил, что на прошлой неделе дорожники приступили к благоустройству 15-километрового участка от Геническа до Партизан, сейчас техника зашла и на 20-киллометровую часть от Ивановки до Нижних Серогоз. Начато фрезерование и на больших участках магистрали Геническ - Скадовск, продолжается ремонт части федеральной трассы Мелитополь - Джанкой, главных улиц областных райцентров, а также ведется ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских грунтовых и гравийных. Всего на эти работы "Росавтодор" выделил больше трех миллиардов рублей.О начале ремонта первого участка автодороги в Геническ Алексеенко сообщал 27 сентября. Еще раньше начались работы на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова. Как сообщал Алексеенко, работы идут на самых важных участках, которые выбирали в ходе опросов сами жители области. Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонтаВ Херсонской области ремонтируют участок сухопутного пути в Крым – схемаКогда закончат строительство 8-го этапа трассы "Таврида"
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РИА Новости Крым
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херсонская область, ремонт дорог в херсонской области, андрей алексеенко, ремонт дорог, логистика, геническ, скадовск, новости, новые регионы россии
На Скадовск, Геническ и Джанкой: в Херсонской области чинят дороги

В Херсонской области ремонтируют два крупных участка дороги на Геническ – Алексеенко

14:52 03.10.2023 (обновлено: 15:10 03.10.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоРемонт дороги в Херсонской области
Ремонт дороги в Херсонской области
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. В Херсонской области в этом году отремонтируют более 160 км областных дорог, уже сейчас специалисты ведут ремонты на участках общей протяженностью 70 км. Об этом во вторник сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"На сегодня начат ремонт уже 70 км областных магистралей. Это сразу два больших участка долгожданной автодороги Великая Лепетиха - Ивановка - Геническ", - сообщил Алексеенко.
Он напомнил, что на прошлой неделе дорожники приступили к благоустройству 15-километрового участка от Геническа до Партизан, сейчас техника зашла и на 20-киллометровую часть от Ивановки до Нижних Серогоз.
Начато фрезерование и на больших участках магистрали Геническ - Скадовск, продолжается ремонт части федеральной трассы Мелитополь - Джанкой, главных улиц областных райцентров, а также ведется ямочный ремонт второстепенных дорог и грейдирование сельских грунтовых и гравийных. Всего на эти работы "Росавтодор" выделил больше трех миллиардов рублей.
О начале ремонта первого участка автодороги в Геническ Алексеенко сообщал 27 сентября. Еще раньше начались работы на части сухопутного пути в Крым. Дорожники приводят в порядок участок альтернативного пути на полуостров Перекоп – Чаплынка – Аскания-Нова.
Как сообщал Алексеенко, работы идут на самых важных участках, которые выбирали в ходе опросов сами жители области.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Запорожской области отремонтировали участок дороги между городами Приморск и Бердянск, которая является частью сухопутного коридора в Крым. А в Автодоре сообщили о запуске движения по трассе, соединяющей Луганскую и Донецкую народные республики.
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Херсонская областьРемонт дорог в Херсонской областиАндрей АлексеенкоРемонт дорогЛогистикаГеническСкадовскНовостиНовые регионы России
 
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