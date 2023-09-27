https://crimea.ria.ru/20230927/trassa-mezhdu-lnr-i-dnr-otkryta-posle-kapitalnogo-remonta-1131707251.html

Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта

Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта - РИА Новости Крым, 27.09.2023

Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта

В Луганской Народной Республике в среду торжественно открыли движение по трассе в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 27.09.2023

2023-09-27T21:47

2023-09-27T21:47

2023-09-27T21:47

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

автодор

ремонт дорог

общество

новости

новые регионы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/1d/1121571929_0:29:1620:940_1920x0_80_0_0_e27df3ee292dfb16c1cec8a6cb2153d2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в среду торжественно открыли движение по трассе в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Автодор."В ЛНР состоялось торжественное открытие 28-километрового участка трассы, которая соединяет Луганскую и Донецкую народные республики. Он пролегает между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР", - сказано в сообщении ведомства.Во время ремонтных работ дорожники расчистили полосу отвода, отфрезеровали старое дорожное полотно и уложили более 130 тысяч тонн асфальтобетона. Кроме того, для безопасности автомобилистов установлено более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня, нанесена разметка, обустроены тротуары и укреплены откосы.Отмечается, что полностью восстановить трассу между Луганском и Донецком планируется в следующем году."В 2024 году капитальный ремонт трассы от Луганска до Донецка продолжится. Дорожникам предстоит восстановить участок от начала Антрацитовского района до границы с ДНР", - отметили в Автодоре.Капитальный ремонт магистрали между ЛНР и ДНР дорожники завершили 23 сентября. Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники приступили к ремонту трассы в ГеническЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиПутин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса

https://crimea.ria.ru/20230907/chto-rasskazhut-kitaytsy-na-rodine-posle-vizita-v-krym-i-donbass-1131234323.html

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, автодор, ремонт дорог, общество, новости, новые регионы россии