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Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта - РИА Новости Крым, 27.09.2023
Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
В Луганской Народной Республике в среду торжественно открыли движение по трассе в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 27.09.2023
2023-09-27T21:47
2023-09-27T21:47
2023-09-27T21:47
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в среду торжественно открыли движение по трассе в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Автодор."В ЛНР состоялось торжественное открытие 28-километрового участка трассы, которая соединяет Луганскую и Донецкую народные республики. Он пролегает между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР", - сказано в сообщении ведомства.Во время ремонтных работ дорожники расчистили полосу отвода, отфрезеровали старое дорожное полотно и уложили более 130 тысяч тонн асфальтобетона. Кроме того, для безопасности автомобилистов установлено более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня, нанесена разметка, обустроены тротуары и укреплены откосы.Отмечается, что полностью восстановить трассу между Луганском и Донецком планируется в следующем году."В 2024 году капитальный ремонт трассы от Луганска до Донецка продолжится. Дорожникам предстоит восстановить участок от начала Антрацитовского района до границы с ДНР", - отметили в Автодоре.Капитальный ремонт магистрали между ЛНР и ДНР дорожники завершили 23 сентября. Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники приступили к ремонту трассы в ГеническЕще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской областиПутин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
https://crimea.ria.ru/20230907/chto-rasskazhut-kitaytsy-na-rodine-posle-vizita-v-krym-i-donbass-1131234323.html
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донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, автодор, ремонт дорог, общество, новости, новые регионы россии
Трасса между ЛНР и ДНР открыта после капитального ремонта
Дорогу между Луганской и Донецкой народными республиками открыли для проезда
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике в среду торжественно открыли движение по трассе в Донецкую Народную Республику. Об этом сообщает Автодор.
"В ЛНР состоялось торжественное открытие 28-километрового участка трассы, которая соединяет Луганскую и Донецкую народные республики. Он пролегает между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР", - сказано в сообщении ведомства.
Во время ремонтных работ дорожники расчистили полосу отвода, отфрезеровали старое дорожное полотно и уложили более 130 тысяч тонн асфальтобетона. Кроме того, для безопасности автомобилистов установлено более 8 км барьерного ограждения, около 780 средств организации дорожного движения, порядка 40 км бортового камня, нанесена разметка, обустроены тротуары и укреплены откосы.
Отмечается, что полностью восстановить трассу между Луганском и Донецком планируется в следующем году.
"В 2024 году капитальный ремонт трассы от Луганска до Донецка продолжится. Дорожникам предстоит восстановить участок от начала Антрацитовского района до границы с ДНР", - отметили в Автодоре.
Капитальный ремонт магистрали между ЛНР и ДНР дорожники завершили
23 сентября. Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.
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