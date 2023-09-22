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Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР

Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023

Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР

Между ЛНР и ДНР завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги, об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 22.09.2023

2023-09-22T22:04

2023-09-22T22:04

2023-09-22T22:04

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ремонт дорог

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Между ЛНР и ДНР завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги, об этом сообщает Автодор.Уточняется, что на данном участке пути рабочие уложили больше 130 тысяч тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения и около 780 средств организации дорожного движения. Также была нанесена разметка.Ближе к октябрю планируется закончить работы по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров.Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.Ранее сообщалось, что дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Под "народным" контролем: ремонт дорог и общественных территорийКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

донецк

луганск

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новые регионы россии, ремонт дорог, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), росавтодор, новости, донецк, луганск