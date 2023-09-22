Рейтинг@Mail.ru
Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230922/otremontirovan-uchastok-dorogi-mezhdu-lnr-i-dnr-1131603043.html
Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР - РИА Новости Крым, 22.09.2023
Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
Между ЛНР и ДНР завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги, об этом сообщает Автодор. РИА Новости Крым, 22.09.2023
2023-09-22T22:04
2023-09-22T22:04
новые регионы россии
ремонт дорог
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
росавтодор
новости
донецк
луганск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717133_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1f315d1eca4630767dcf8f10261fb88b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Между ЛНР и ДНР завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги, об этом сообщает Автодор.Уточняется, что на данном участке пути рабочие уложили больше 130 тысяч тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения и около 780 средств организации дорожного движения. Также была нанесена разметка.Ближе к октябрю планируется закончить работы по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров.Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.Ранее сообщалось, что дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в КрымЧитайте также на РИА Новости Крым:Под "народным" контролем: ремонт дорог и общественных территорийКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуВ Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
донецк
луганск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717133_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0892cbd1afe50c4ca31ed4421a204812.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, ремонт дорог, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), росавтодор, новости, донецк, луганск
Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР

Автодор: завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги между ЛНР и ДНР

22:04 22.09.2023
 
© РИА Новости КрымРемонт дорог
Ремонт дорог - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. Между ЛНР и ДНР завершился капитальный ремонт 28 км участка дороги, об этом сообщает Автодор.

"Дорожники выполнили капитальный ремонт 28 км трассы, которая входит в состав автомобильного маршрута, соединяющего Луганскую и Донецкую Народные Республики. Участок дороги расположен между Луганском и Антрацитовским районом ЛНР", – говорится в Telegram-сообщении госкомпании.

Уточняется, что на данном участке пути рабочие уложили больше 130 тысяч тонн асфальтобетона, установили более 8 км барьерного ограждения и около 780 средств организации дорожного движения. Также была нанесена разметка.
Ближе к октябрю планируется закончить работы по ремонту водопропускных труб и устройству тротуаров.
Автодорога Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк соединяет столичные города Луганск и Донецк, являясь самым безопасным маршрутом между этими республиками.
Ранее сообщалось, что дорожники приступают к ремонтным работам на участках нескольких дорог Херсонской области, в том числе в порядок приведут часть сухопутного пути в Крым
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под "народным" контролем: ремонт дорог и общественных территорий
Коммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в Крыму
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
 
Новые регионы РоссииРемонт дорогЛуганская Народная Республика (ЛНР)Донецкая Народная Республика (ДНР)РосавтодорНовостиДонецкЛуганск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Отремонтирован участок дороги между ЛНР и ДНР
21:34Пожар в здании штаба Черноморского Флота в Севастополе локализован
21:31Операция "Мак": более 30 кг наркотиков изъяли в Крыму
21:11Музейные редкости: в Керчи открыли выставку уникального стекла
20:41Освященную копию Годеновского креста доставят в Крым
20:12До 21.00 на полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат части сбитой ракеты
20:02Жители Севастополя могут вернуться в свои дома – обломок ракеты перемещен
19:37Лето возвращается в Крым: прогноз погоды на выходные
19:10Африканская чума свиней на Кубани: карантин отменен на четырех объектах
19:06Развожаев: удары по ТЭЦ в Севастополе и Балаклаве - фейк
18:29В Крыму установили личность виновника смертельного ДТП с велосипедистом
18:04Убил за посещение Крыма: бойца ВСУ осудили за расстрел мирного жителя ДНР
17:53В Минобороны заявили об уничтожении еще двух БПЛА
17:22Севастопольцев просят покинуть дома из-за осколка ракеты - ДОПОЛНЕНО
17:09ВСУ потеряли около 500 человек в зоне спецоперации
16:45Севастополь после ракетной атаки: обстановка в городе к этому часу
16:37ВС РФ поразили станции обнаружения и пункты управления ВСУ
16:08Атака ВСУ на Севастополь и Крым - что известно к этому часу
15:29В Минобороны уточнили данные о пострадавших при атаке на Севастополь
15:17В Крыму перебои с интернетом – власти сообщили о хакерской атаке
Лента новостейМолния