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В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца - РИА Новости Крым, 21.09.2023
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца
В Севастополе на время перекроют движение всех видов транспорта по улице Сапунгорская. Об этом сообщает департамент транспорта города. РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T22:26
2023-09-21T21:49
севастополь
ситуация на дорогах крыма
ремонт и строительство дорог в крыму
транспорт
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на время перекроют движение всех видов транспорта по улице Сапунгорская. Об этом сообщает департамент транспорта города.Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по монтажу пролета надземного пешеходного перехода.В указанное время будут внесены изменения в схему движения муниципальных маршрутов. Так, в вечерние и утренние рейсы, которые попадают во временной период начала и окончания ограничений, маршруты № 91, 92, 103 будут осуществлять движение через Сапун-Гору, а маршруты № 8, 18, 37, 40, 182, 183 – через Балаклаву.Ранее городской дептранс сообщал об ограничении движения на Камышовом шоссе из-за установки надземного пешеходного перехода.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
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севастополь, ремонт и строительство дорог в крыму, транспорт, общество, новости крыма, логистика, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
В Севастополе перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца

В Севастополе в ночь на субботу перекроют въезд со стороны Ялтинского кольца - схема

22:26 21.09.2023
 
© РИА Новости КрымСтроительство Ялтинского кольца в Севастополе
Строительство Ялтинского кольца в Севастополе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе на время перекроют движение всех видов транспорта по улице Сапунгорская. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по монтажу пролета надземного пешеходного перехода.

"С 23 часов пятницы, 22 сентября, до 6 утра субботы, 23 сентября, будет ограничено движение всех видов транспортных средств по улице Сапунгорская", – говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В указанное время будут внесены изменения в схему движения муниципальных маршрутов. Так, в вечерние и утренние рейсы, которые попадают во временной период начала и окончания ограничений, маршруты № 91, 92, 103 будут осуществлять движение через Сапун-Гору, а маршруты № 8, 18, 37, 40, 182, 183 – через Балаклаву.
Ранее городской дептранс сообщал об ограничении движения на Камышовом шоссе из-за установки надземного пешеходного перехода.
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Ситуация на дорогах КрымаСевастопольРемонт и строительство дорог в КрымуТранспортОбществоНовости КрымаЛогистикаСтроительство федеральной трассы "Таврида" в Крыму
 
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