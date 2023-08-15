https://crimea.ria.ru/20230815/kamyshovoe-shosse-v-sevastopole-perekroyut-dlya-proezda-na-tri-nochi-1130729616.html
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T17:55
2023-08-15T17:55
2023-08-15T17:55
севастополь
крым
транспорт
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c0adf3cb852622f3a8262f23e53cf8f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ограничения коснутся участков дороги, примыкающих к улице Амет-Хана Султана в районе остановки общественного транспорта "ДРСУ".Кроме того, в период ограничений будет изменено расписание движения маршрута №23. Так, последний рейс с остановки "Аквапарк "Зурбаган" будет отправляться 21:10, а с 5 км Балаклавского шоссе – в 21:50. Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее в Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/03/1124047334_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e14e562ee4624f9e65c31d0563f93ac7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, крым, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
Проезд по Камышовому шоссе в Севастополе закроют для монтажа надземного перехода