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Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи
В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T17:55
2023-08-15T17:55
севастополь
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транспорт
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ограничения коснутся участков дороги, примыкающих к улице Амет-Хана Султана в районе остановки общественного транспорта "ДРСУ".Кроме того, в период ограничений будет изменено расписание движения маршрута №23. Так, последний рейс с остановки "Аквапарк "Зурбаган" будет отправляться 21:10, а с 5 км Балаклавского шоссе – в 21:50. Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее в Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта
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севастополь, крым, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма
Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи

Проезд по Камышовому шоссе в Севастополе закроют для монтажа надземного перехода

17:55 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе
Капитальный ремоно дорожного полотна на улице Караимская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Ограничения коснутся участков дороги, примыкающих к улице Амет-Хана Султана в районе остановки общественного транспорта "ДРСУ".
"В рамках выполнения работ по строительству надземного пешеходного перехода на Камышовом шоссе будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 22 часов вечера до 6 утра с 15 на 16 августа, с 16 на 17 августа, с 17 на 18 августа", – говорится в сообщении.
Кроме того, в период ограничений будет изменено расписание движения маршрута №23. Так, последний рейс с остановки "Аквапарк "Зурбаган" будет отправляться 21:10, а с 5 км Балаклавского шоссе – в 21:50. Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
Ранее в Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.
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