https://crimea.ria.ru/20230815/kamyshovoe-shosse-v-sevastopole-perekroyut-dlya-proezda-na-tri-nochi-1130729616.html

Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи

Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Камышовое шоссе в Севастополе перекроют для проезда на три ночи

В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T17:55

2023-08-15T17:55

2023-08-15T17:55

севастополь

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транспорт

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе на Камышовом шоссе на три ночи закроют движение всех видов транспорта для установки надземного пешеходного перехода. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Ограничения коснутся участков дороги, примыкающих к улице Амет-Хана Султана в районе остановки общественного транспорта "ДРСУ".Кроме того, в период ограничений будет изменено расписание движения маршрута №23. Так, последний рейс с остановки "Аквапарк "Зурбаган" будет отправляться 21:10, а с 5 км Балаклавского шоссе – в 21:50. Горожан и гостей города просят учитывать данную информацию при планировании поездок.Ранее в Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииОбрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверкуНа въезде в Севастополь до 2025 года ограничат движение транспорта

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, крым, транспорт, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, новости крыма