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Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:03
ситуация на дорогах крыма
керчь
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прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Дыра на дороге в Керчи на улице Чкалова образовалась из-за провала бетонного канализационного коллектора, что привело к размытию грунта и обвала дорожного полотна. Об этом 11 августа сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Заняться выяснением обстоятельств произошедшего поручено прокуратуре Керчи. Ее сотрудники должны проверить содержание дорог на территории муниципалитета и дать оценку работы лиц, которые несут ответственность за это, а также за обеспечение безопасности дорожного движения."По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ремонтные работы выполнит керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма". Водителей попросили строить маршруты по альтернативным дорогам.В пресс-службе администрации города Керчи РИА Новости Крым пояснили, что предприятие "Вода Крыма" сейчас производит закупку материалов для проведения ремонтных работ. Коллектор функционирует. А дорога находится в ведении Службы автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за оползня ограничено движениеКогда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культурыОползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Содержание автомобильных дорог в Керчи проверит прокуратура Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дыра на дороге в Керчи на улице Чкалова образовалась из-за провала бетонного канализационного коллектора, что привело к размытию грунта и обвала дорожного полотна. Об этом 11 августа сообщил глава администрации Керчи
Святослав Брусаков.
Заняться выяснением обстоятельств произошедшего поручено прокуратуре Керчи. Ее сотрудники должны проверить содержание дорог на территории муниципалитета и дать оценку работы лиц, которые несут ответственность за это, а также за обеспечение безопасности дорожного движения.
"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ремонтные работы выполнит керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма". Водителей попросили строить маршруты по альтернативным дорогам.
В пресс-службе администрации города Керчи РИА Новости Крым пояснили, что предприятие "Вода Крыма" сейчас производит закупку материалов для проведения ремонтных работ. Коллектор функционирует. А дорога находится в ведении Службы автомобильных дорог Крыма.
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