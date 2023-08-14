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Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T14:03
2023-08-14T14:03
ситуация на дорогах крыма
керчь
происшествия
прокуратура республики крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Дыра на дороге в Керчи на улице Чкалова образовалась из-за провала бетонного канализационного коллектора, что привело к размытию грунта и обвала дорожного полотна. Об этом 11 августа сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Заняться выяснением обстоятельств произошедшего поручено прокуратуре Керчи. Ее сотрудники должны проверить содержание дорог на территории муниципалитета и дать оценку работы лиц, которые несут ответственность за это, а также за обеспечение безопасности дорожного движения."По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ремонтные работы выполнит керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма". Водителей попросили строить маршруты по альтернативным дорогам.В пресс-службе администрации города Керчи РИА Новости Крым пояснили, что предприятие "Вода Крыма" сейчас производит закупку материалов для проведения ремонтных работ. Коллектор функционирует. А дорога находится в ведении Службы автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за оползня ограничено движениеКогда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культурыОползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
керчь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

Содержание автомобильных дорог в Керчи проверит прокуратура Крыма

14:03 14.08.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВ Керчи провалилась дорога
В Керчи провалилась дорога
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Дыра на дороге в Керчи на улице Чкалова образовалась из-за провала бетонного канализационного коллектора, что привело к размытию грунта и обвала дорожного полотна. Об этом 11 августа сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.
Заняться выяснением обстоятельств произошедшего поручено прокуратуре Керчи. Ее сотрудники должны проверить содержание дорог на территории муниципалитета и дать оценку работы лиц, которые несут ответственность за это, а также за обеспечение безопасности дорожного движения.
"По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ремонтные работы выполнит керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма". Водителей попросили строить маршруты по альтернативным дорогам.
В пресс-службе администрации города Керчи РИА Новости Крым пояснили, что предприятие "Вода Крыма" сейчас производит закупку материалов для проведения ремонтных работ. Коллектор функционирует. А дорога находится в ведении Службы автомобильных дорог Крыма.
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Ситуация на дорогах КрымаКерчьПроисшествияПрокуратура Республики КрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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