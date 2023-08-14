https://crimea.ria.ru/20230814/obrushenie-chasti-dorogi-v-kerchi-prokuratura-kryma-provodit-proverku-1130723901.html

Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку

Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T14:03

2023-08-14T14:03

2023-08-14T14:03

ситуация на дорогах крыма

керчь

происшествия

прокуратура республики крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130723658_0:298:720:703_1920x0_80_0_0_d94dc5cbf2758c1a7d97199cbc1bde6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала дорожного полотна в Керчи на улице Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Дыра на дороге в Керчи на улице Чкалова образовалась из-за провала бетонного канализационного коллектора, что привело к размытию грунта и обвала дорожного полотна. Об этом 11 августа сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Заняться выяснением обстоятельств произошедшего поручено прокуратуре Керчи. Ее сотрудники должны проверить содержание дорог на территории муниципалитета и дать оценку работы лиц, которые несут ответственность за это, а также за обеспечение безопасности дорожного движения."По результатам проверки будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ремонтные работы выполнит керченский филиал ГУП РК "Вода Крыма". Водителей попросили строить маршруты по альтернативным дорогам.В пресс-службе администрации города Керчи РИА Новости Крым пояснили, что предприятие "Вода Крыма" сейчас производит закупку материалов для проведения ремонтных работ. Коллектор функционирует. А дорога находится в ведении Службы автомобильных дорог Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за оползня ограничено движениеКогда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культурыОползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, происшествия, прокуратура республики крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя