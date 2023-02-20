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Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани

Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Оползень разрушил участок федеральной трассы на Кубани

Обрушение части федеральной автодороги Джубга – Сочи произошло из-за схода грунта, который образовался после обильных ливней. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости Крым. Обрушение части федеральной автодороги Джубга – Сочи произошло из-за схода грунта, который образовался после обильных ливней. Об этом сообщает оперштаб Кубани."В ночь с 19 на 20 февраля из-за обильных осадков на федеральной автодороге А-147 Джубга – Сочи, на Дедеркойском перевале – 70 км со стороны Сочи – произошел сход грунта. В результате было повреждено дорожное полотно", - говорится в сообщении.Сейчас на этом участке организовали реверсивное движение транспорта. В течение дня специалисты обследуют поврежденный участок дороги, а с наступлением подходящих погодных условий его восстановят, проинформировали в оперштабе.На месте работают 11 рабочих и четыре единицы техники. Дорожники огородили место обрушения. По предварительной информации, движение нижнего слоя грунта продолжается."Специалисты управления ФКУ "Черноморье" принимают решение об экстренных мерах для нормализации движения в кратчайшее время. Трафик на участке в эти часы низкий, транспортного затора нет", - добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские сейсмологи знали о приближении землетрясения в ТурцииУченые предупредили Крым об угрозе оползней и схода селейОползень разрушил дорогу в Алуште

https://crimea.ria.ru/20220214/pyatietazhka-v-sochi-poshla-treschinami-lyudey-ekstrenno-evakuirovali-1122363059.html

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кубань, краснодарский край, сочи, происшествия, новости, транспорт, общество, погода