https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-v-krymu-vosstanovyat-postradavshie-pri-potope-obekty-kultury-1128024619.html
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры
В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T08:03
2023-04-07T08:03
2023-04-07T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
николай волков
культура
ялта
керчь
наводнение
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
аджимушкайские каменоломни
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/87/1107108757_0:136:3076:1866_1920x0_80_0_0_b871d51a4d26fe1eea854c4a75f32bd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, на эти цели выделены средства из федерального бюджета, проекты проходят экспертные заключения.В августе 2021 года на Керчь и Ялту обрушились проливные дожди. Стихия подтопила жилые дома, строения, дороги и городские территории. Кроме того, поврежденными оказались ряд объектов культурного наследия.Пострадавшие объектыПо его словам, на эти цели правительство России выделило 82 млн рублей, изготовление проектной документации находится на разных стадиях готовности. Восстановительные работы начнутся после положительных заключений экспертиз.В частности, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия "Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36", Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры. В Ялте средства направят на реставрацию киносъемочной базы XIXвека: "Объект давно уже требовал вмешательства, там необходим комплексный подход по его реставрации", - пояснил глава профильного комитета. Также после потопа требуют восстановления ялтинский выставочный зал, Вилла Атаровой, построенная в Ялте по проекту знаменитого архитектора Краснова в XIX веке, и другие объекты.Работы в АджимушкаеСамая сложная ситуация в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай", продолжает Волков.По словам парламентария, именно этот объект будут реставрировать в первую очередь. Решение о реставрации пострадавших каменоломен было принято еще два года назад, однако потребовалось время, чтобы подземные грунты закончили смещение и специалисты смогли оценить фронт работ, произвести расчеты и изготовить проект. Работы начнутся после положительного экспертного заключения.Всего в Крыму отремонтируют 22 объекта культуры, пострадавшие при подтоплениях в 2021 году. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер
https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html
https://crimea.ria.ru/20220628/vpervye-za-sto-let-aksenov-otsenil-masshtaby-razgula-stikhii-v-krymu-1123682518.html
крым
ялта
керчь
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/87/1107108757_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a46223ad7e7481686bff711014fa5d50.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, николай волков, культура, ялта, керчь, наводнение, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, аджимушкайские каменоломни, россия, восстановление объектов культуры в крыму, экономика, федеральный бюджет, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым.
В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"
председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, на эти цели выделены средства из федерального бюджета, проекты проходят экспертные заключения.
В августе 2021 года на Керчь и Ялту обрушились проливные дожди
. Стихия подтопила жилые дома, строения, дороги и городские территории. Кроме того, поврежденными оказались
ряд объектов культурного наследия.
Пострадавшие объекты
"Объектов, которые пострадали два года назад много, - констатирует Волков. - Все они будут приведены в порядок в течение 1-3 лет. Очередность - в зависимости от состояния, поскольку объекты пострадали все по-разному", - продолжил Волков.
По его словам, на эти цели правительство России выделило 82 млн рублей, изготовление проектной документации находится на разных стадиях готовности. Восстановительные работы начнутся после положительных заключений экспертиз.
В частности, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия "Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36", Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры.
В Ялте средства направят на реставрацию киносъемочной базы XIXвека: "Объект давно уже требовал вмешательства, там необходим комплексный подход по его реставрации", - пояснил глава профильного комитета. Также после потопа требуют восстановления ялтинский выставочный зал, Вилла Атаровой, построенная в Ялте по проекту знаменитого архитектора Краснова в XIX веке, и другие объекты.
Работы в Аджимушкае
Самая сложная ситуация в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай", продолжает Волков.
"По правой и левой сторонам мемориальной входной группы есть пилоны, которые держат эту грандиозную конструкцию. Слева ввиду подтопления разрушилась кладка. В данном случае возможно обрушение и может создаваться опасность при посещении. При этом многие приезжают специально в Керчь посмотреть аджимушкайские катакомбы", - сказал он.
По словам парламентария, именно этот объект будут реставрировать в первую очередь. Решение о реставрации пострадавших каменоломен было принято еще два года назад, однако потребовалось время, чтобы подземные грунты закончили смещение и специалисты смогли оценить фронт работ, произвести расчеты и изготовить проект. Работы начнутся после положительного экспертного заключения.
Всего в Крыму отремонтируют 22 объекта культуры
, пострадавшие при подтоплениях в 2021 году.
Читайте также на РИА Новости Крым: