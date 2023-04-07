Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-v-krymu-vosstanovyat-postradavshie-pri-potope-obekty-kultury-1128024619.html
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры
В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T08:03
2023-04-07T08:03
радио "спутник в крыму"
крым
николай волков
культура
ялта
керчь
наводнение
аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года
аджимушкайские каменоломни
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/87/1107108757_0:136:3076:1866_1920x0_80_0_0_b871d51a4d26fe1eea854c4a75f32bd6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, на эти цели выделены средства из федерального бюджета, проекты проходят экспертные заключения.В августе 2021 года на Керчь и Ялту обрушились проливные дожди. Стихия подтопила жилые дома, строения, дороги и городские территории. Кроме того, поврежденными оказались ряд объектов культурного наследия.Пострадавшие объектыПо его словам, на эти цели правительство России выделило 82 млн рублей, изготовление проектной документации находится на разных стадиях готовности. Восстановительные работы начнутся после положительных заключений экспертиз.В частности, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия "Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36", Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры. В Ялте средства направят на реставрацию киносъемочной базы XIXвека: "Объект давно уже требовал вмешательства, там необходим комплексный подход по его реставрации", - пояснил глава профильного комитета. Также после потопа требуют восстановления ялтинский выставочный зал, Вилла Атаровой, построенная в Ялте по проекту знаменитого архитектора Краснова в XIX веке, и другие объекты.Работы в АджимушкаеСамая сложная ситуация в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай", продолжает Волков.По словам парламентария, именно этот объект будут реставрировать в первую очередь. Решение о реставрации пострадавших каменоломен было принято еще два года назад, однако потребовалось время, чтобы подземные грунты закончили смещение и специалисты смогли оценить фронт работ, произвести расчеты и изготовить проект. Работы начнутся после положительного экспертного заключения.Всего в Крыму отремонтируют 22 объекта культуры, пострадавшие при подтоплениях в 2021 году. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер
https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html
https://crimea.ria.ru/20220628/vpervye-za-sto-let-aksenov-otsenil-masshtaby-razgula-stikhii-v-krymu-1123682518.html
крым
ялта
керчь
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/87/1107108757_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_a46223ad7e7481686bff711014fa5d50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, николай волков, культура, ялта, керчь, наводнение, аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года, аджимушкайские каменоломни, россия, восстановление объектов культуры в крыму, экономика, федеральный бюджет, новости крыма
Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры

Депутат Волков: в Крыму за три года восстановят объекты культуры после потопа 2021 года

08:03 07.04.2023
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи
Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен в Керчи - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, на эти цели выделены средства из федерального бюджета, проекты проходят экспертные заключения.
В августе 2021 года на Керчь и Ялту обрушились проливные дожди. Стихия подтопила жилые дома, строения, дороги и городские территории. Кроме того, поврежденными оказались ряд объектов культурного наследия.
Наводнение в районе Васильевка в Ялте - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 13:33
Крым получит средства на восстановление дорог после паводков

Пострадавшие объекты

"Объектов, которые пострадали два года назад много, - констатирует Волков. - Все они будут приведены в порядок в течение 1-3 лет. Очередность - в зависимости от состояния, поскольку объекты пострадали все по-разному", - продолжил Волков.
По его словам, на эти цели правительство России выделило 82 млн рублей, изготовление проектной документации находится на разных стадиях готовности. Восстановительные работы начнутся после положительных заключений экспертиз.
В частности, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия "Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36", Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры.
В Ялте средства направят на реставрацию киносъемочной базы XIXвека: "Объект давно уже требовал вмешательства, там необходим комплексный подход по его реставрации", - пояснил глава профильного комитета. Также после потопа требуют восстановления ялтинский выставочный зал, Вилла Атаровой, построенная в Ялте по проекту знаменитого архитектора Краснова в XIX веке, и другие объекты.
Подтопления в Белогорске 26 июня 2022 года
28 июня 2022, 14:08
Впервые за сто лет: Аксенов оценил масштабы разгула стихии в Крыму

Работы в Аджимушкае

Самая сложная ситуация в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай", продолжает Волков.
"По правой и левой сторонам мемориальной входной группы есть пилоны, которые держат эту грандиозную конструкцию. Слева ввиду подтопления разрушилась кладка. В данном случае возможно обрушение и может создаваться опасность при посещении. При этом многие приезжают специально в Керчь посмотреть аджимушкайские катакомбы", - сказал он.
По словам парламентария, именно этот объект будут реставрировать в первую очередь. Решение о реставрации пострадавших каменоломен было принято еще два года назад, однако потребовалось время, чтобы подземные грунты закончили смещение и специалисты смогли оценить фронт работ, произвести расчеты и изготовить проект. Работы начнутся после положительного экспертного заключения.
Всего в Крыму отремонтируют 22 объекта культуры, пострадавшие при подтоплениях в 2021 году.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчане
В Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымНиколай ВолковКультураЯлтаКерчьНаводнениеАномальные ливни и режим ЧС в Крыму в июне 2022 годаАджимушкайские каменоломниРоссияВосстановление объектов культуры в КрымуЭкономикаФедеральный бюджетНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:15Спецоперация ФСБ: в Херсонской области задержаны украинские агенты
10:06Минтранс: как работает Керченская паромная переправа 7 апреля
09:56Армия России уничтожила одесский отряд морской охраны ВСУ на Херсонщине
09:39Сильное землетрясение на Курилах – что известно
09:29"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал Запад
08:53Кусочек у моря: в Крыму земли на берегу Азова забрали из частных рук
08:27В Крыму кейс, месседж, баг и абьюзер заменят русскими словами
08:03Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры
07:26Кому могут отказать в едином пособии на детей в Крыму
07:02Бесперспективно и бессмысленно: МИД о попытках США оправдать Гершковича
00:01Утренние туманы и дневное тепло: погода в Крыму на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 7 апреля
23:00Под Симферополем горит птицефабрика
22:09Главные события и заявления дня: 6 апреля
21:33"Увидеть" землетрясение можно в радиотелескоп и по шуму пчел
21:15Главные новости Крыма: 6 апреля
20:41Олланд признал Евросоюз участником конфликта на Украине
20:23Такой разный Жириновский: самые яркие конфликты и высказывания 1:37
20:12Крымскую молодежь призвали в киберволонтеры
19:51Детский омбудсмен Львова-Белова наладила взаимодействие с Украиной
Лента новостейМолния