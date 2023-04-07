https://crimea.ria.ru/20230407/kogda-v-krymu-vosstanovyat-postradavshie-pri-potope-obekty-kultury-1128024619.html

Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры

Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Когда в Крыму восстановят пострадавшие при потопе объекты культуры

В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T08:03

2023-04-07T08:03

2023-04-07T08:03

радио "спутник в крыму"

крым

николай волков

культура

ялта

керчь

наводнение

аномальные ливни и режим чс в крыму в июне 2022 года

аджимушкайские каменоломни

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В трехлетней перспективе в Крыму восстановят объекты культурного наследия, пострадавшие от потопов летом 2021 года. Как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель крымского парламентского комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, на эти цели выделены средства из федерального бюджета, проекты проходят экспертные заключения.В августе 2021 года на Керчь и Ялту обрушились проливные дожди. Стихия подтопила жилые дома, строения, дороги и городские территории. Кроме того, поврежденными оказались ряд объектов культурного наследия.Пострадавшие объектыПо его словам, на эти цели правительство России выделило 82 млн рублей, изготовление проектной документации находится на разных стадиях готовности. Восстановительные работы начнутся после положительных заключений экспертиз.В частности, в Керчи речь идет об объектах культурного наследия "Жилой дом XIX века по ул. Театральной, 36", Мелек-Чесменском и Царском курганах, античном склепе Деметры. В Ялте средства направят на реставрацию киносъемочной базы XIXвека: "Объект давно уже требовал вмешательства, там необходим комплексный подход по его реставрации", - пояснил глава профильного комитета. Также после потопа требуют восстановления ялтинский выставочный зал, Вилла Атаровой, построенная в Ялте по проекту знаменитого архитектора Краснова в XIX веке, и другие объекты.Работы в АджимушкаеСамая сложная ситуация в керченском мемориальном комплексе "Аджимушкай", продолжает Волков.По словам парламентария, именно этот объект будут реставрировать в первую очередь. Решение о реставрации пострадавших каменоломен было принято еще два года назад, однако потребовалось время, чтобы подземные грунты закончили смещение и специалисты смогли оценить фронт работ, произвести расчеты и изготовить проект. Работы начнутся после положительного экспертного заключения.Всего в Крыму отремонтируют 22 объекта культуры, пострадавшие при подтоплениях в 2021 году. Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы16 дней после потопа: как живут пострадавшие керчанеВ Крыму на месте концлагеря "Картофельный городок" начали строить сквер

https://crimea.ria.ru/20230224/krym-poluchit-sredstva-na-vosstanovlenie-dorog-posle-pavodkov-1127179933.html

https://crimea.ria.ru/20220628/vpervye-za-sto-let-aksenov-otsenil-masshtaby-razgula-stikhii-v-krymu-1123682518.html

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