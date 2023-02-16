Рейтинг@Mail.ru
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230216/v-kerchi-vosstanovyat-bratskie-mogily-sovetskikh-voinov-podryadchik-i-summy-1127029461.html
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:08
2023-02-16T18:09
крым
керчь
сергей аксенов
новости крыма
культура
крым в истории: секреты, факты, фото
история
крым в великой отечественной войне
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/89/1107108954_0:0:2957:1663_1920x0_80_0_0_092cc264103f8913fc317dc896fe53c7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ опубликован на официальном правительственном портале. Две братские могилыВ соответствии с приложением, речь идет о Братской могиле советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген. На реконструкцию предусмотрено 5,5 млн рублей.Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, восстановят за 10,9 млн рублей.Подрядчик из Москвы"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия", – сказано в распоряжении.По данным из открытых источников, фирма зарегистрирована в Москве и по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капитального строительства керченской мэрии, которому предстоит контролировать процесс восстановления объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай: память сквозь десятилетияПамятник героям Эльтигена в Керчи реконструируют за 20 млн рублейВ Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой Отечественной
https://crimea.ria.ru/20221121/v-krymu-otremontiruyut-postradavshie-pri-podtopleniyakh-obekty-kultury-1125463616.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110710/89/1107108954_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_3a611bb4a767762c25c508ece6bb1176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, сергей аксенов, новости крыма, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы

Распоряжение Аксенова: в Керчи восстановят две братские могилы советских воинов

18:08 16.02.2023 (обновлено: 18:09 16.02.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкПамятник участникам Керченско-Эльтигенской десантной операции в Керчи
Памятник участникам Керченско-Эльтигенской десантной операции в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ опубликован на официальном правительственном портале.

Две братские могилы

В соответствии с приложением, речь идет о Братской могиле советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген. На реконструкцию предусмотрено 5,5 млн рублей.
Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, восстановят за 10,9 млн рублей.
Аджимушкайские каменоломни
21 ноября 2022, 11:04
В Крыму отремонтируют пострадавшие при подтоплениях объекты культуры

Подрядчик из Москвы

"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия", – сказано в распоряжении.
По данным из открытых источников, фирма зарегистрирована в Москве и по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капитального строительства керченской мэрии, которому предстоит контролировать процесс восстановления объектов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Аджимушкай: память сквозь десятилетия
Памятник героям Эльтигена в Керчи реконструируют за 20 млн рублей
В Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой Отечественной
 
КрымКерчьСергей АксеновНовости КрымаКультураКрым в истории: секреты, факты, фотоИсторияКрым в Великой Отечественной войне
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала