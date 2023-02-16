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В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы - РИА Новости Крым, 16.02.2023
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T18:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ опубликован на официальном правительственном портале. Две братские могилыВ соответствии с приложением, речь идет о Братской могиле советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген. На реконструкцию предусмотрено 5,5 млн рублей.Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, восстановят за 10,9 млн рублей.Подрядчик из Москвы"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия", – сказано в распоряжении.По данным из открытых источников, фирма зарегистрирована в Москве и по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капитального строительства керченской мэрии, которому предстоит контролировать процесс восстановления объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай: память сквозь десятилетияПамятник героям Эльтигена в Керчи реконструируют за 20 млн рублейВ Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой Отечественной
https://crimea.ria.ru/20221121/v-krymu-otremontiruyut-postradavshie-pri-podtopleniyakh-obekty-kultury-1125463616.html
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крым, керчь, сергей аксенов, новости крыма, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне
В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы
Распоряжение Аксенова: в Керчи восстановят две братские могилы советских воинов
18:08 16.02.2023 (обновлено: 18:09 16.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ опубликован на официальном правительственном портале.
Две братские могилы
В соответствии с приложением, речь идет о Братской могиле советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген. На реконструкцию предусмотрено 5,5 млн рублей.
Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, восстановят за 10,9 млн рублей.
Подрядчик из Москвы
"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия", – сказано в распоряжении.
По данным из открытых источников, фирма зарегистрирована в Москве и по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капитального строительства керченской мэрии, которому предстоит контролировать процесс восстановления объектов.
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