https://crimea.ria.ru/20230216/v-kerchi-vosstanovyat-bratskie-mogily-sovetskikh-voinov-podryadchik-i-summy-1127029461.html

В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы

В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы - РИА Новости Крым, 16.02.2023

В Керчи восстановят братские могилы советских воинов: подрядчик и суммы

В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T18:08

2023-02-16T18:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости Крым. В Керчи до конца года восстановят две братские могилы советских воинов. Подрядчик работ определен распоряжением главы Крыма Сергея Аксенова. Документ опубликован на официальном правительственном портале. Две братские могилыВ соответствии с приложением, речь идет о Братской могиле советских воинов 1943 года, расположенной на берегу Керченского пролива в районе Эльтиген. На реконструкцию предусмотрено 5,5 млн рублей.Второй объект – Братская могила советских воинов 1941-1944 годов, в районе Аджимушкая, восстановят за 10,9 млн рублей.Подрядчик из Москвы"Определить Общество с ограниченной ответственностью "Артстрой" единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия", – сказано в распоряжении.По данным из открытых источников, фирма зарегистрирована в Москве и по основному виду деятельности занимается строительством жилых и нежилых зданий. Подрядчику предстоит завершить работы до 1 декабря 2024 года. Авансовые платежи по контрактам не предусмотрены. Заказчиком выступает департамент коммунального хозяйства и капитального строительства керченской мэрии, которому предстоит контролировать процесс восстановления объектов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аджимушкай: память сквозь десятилетияПамятник героям Эльтигена в Керчи реконструируют за 20 млн рублейВ Крыму рассказали о судьбе памятников героям Великой Отечественной

https://crimea.ria.ru/20221121/v-krymu-otremontiruyut-postradavshie-pri-podtopleniyakh-obekty-kultury-1125463616.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, керчь, сергей аксенов, новости крыма, культура, крым в истории: секреты, факты, фото, история, крым в великой отечественной войне