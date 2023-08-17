https://crimea.ria.ru/20230817/putin-mozhno-postroit-skorostnuyu-zhd-magistral-ot-moskvy-do-donbassa-1130789515.html

Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса

Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса - РИА Новости Крым, 17.08.2023

Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса

Необходимо проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T15:45

2023-08-17T15:45

2023-08-17T15:45

владимир путин (политик)

донецкая народная республика (днр)

новости

москва

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Необходимо проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3Кроме того, по словам российского лидера, было бы целесообразным построить высокоскоростную ж/д магистраль между Москвой и Минском."Надо было бы проработать это вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом (Александром Лукашенко – ред.) переговорю. Минское направление очень востребовано было бы, и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", - отметил глава государства.В четверг президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главой РЖД Олег Белозеров приняли участие в церемонии запуска движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте 41 станция, 14 из которых пересадочные.Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРХуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новости, москва, железная дорога