https://crimea.ria.ru/20230817/putin-mozhno-postroit-skorostnuyu-zhd-magistral-ot-moskvy-do-donbassa-1130789515.html
Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса - РИА Новости Крым, 17.08.2023
Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
Необходимо проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T15:45
2023-08-17T15:45
2023-08-17T15:45
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
новости
москва
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Необходимо проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3Кроме того, по словам российского лидера, было бы целесообразным построить высокоскоростную ж/д магистраль между Москвой и Минском."Надо было бы проработать это вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом (Александром Лукашенко – ред.) переговорю. Минское направление очень востребовано было бы, и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", - отметил глава государства.В четверг президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главой РЖД Олег Белозеров приняли участие в церемонии запуска движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте 41 станция, 14 из которых пересадочные.Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:60-километровый участок трассы в Крым отремонтировали в ДНРХуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФВ новых регионах восстановят и построят более 8 тысяч объектов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), новости, москва, железная дорога
Путин: можно построить скоростную ж/д магистраль от Москвы до Донбасса
Путин: нужно подумать над строительством скоростной ж/д магистрали до Донецка и Луганска
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Необходимо проработать вопрос о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Адлера, а также до Донецка и Луганска. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по МЦД-3
"Без всякого сомнения, мы должны будем развивать эту систему дальше. Если от Москвы до Адлера протащить, это уже будет всего 10 часов в пути, это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг. Безусловно, нужно будет подумать о том, чтобы подключить сюда и Луганск, и Донецк", - сказал Путин.
Кроме того, по словам российского лидера, было бы целесообразным построить высокоскоростную ж/д магистраль между Москвой и Минском.
"Надо было бы проработать это вопрос с правительством Белоруссии, я с президентом (Александром Лукашенко – ред.) переговорю. Минское направление очень востребовано было бы, и нашими гражданами, и гражданами Белоруссии, тем более, что мы хорошим темпом развиваем строительство Союзного государства", - отметил глава государства.
В четверг президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и главой РЖД Олег Белозеров приняли участие в церемонии запуска движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).
МЦД-3 связал Ленинградское и Казанское направления Московской железной дороги. Его протяженность — 85 километров, на маршруте 41 станция, 14 из которых пересадочные.
Как ожидается, ветка улучшит транспортную ситуацию в 24 районах Москвы и четырех городах Московской области. По расчетам экспертов, этим диаметром будут пользоваться более 577 тысяч человек в сутки.
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