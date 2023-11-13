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В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов

В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов - РИА Новости Крым, 13.11.2023

В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов

В этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые средства размещения на 240 номеров, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T07:08

2023-11-13T07:08

2023-11-13T08:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые средства размещения на 240 номеров, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации курортов Крыма Александр Плахотный. Он напомнил, что здравницам, которые продолжают работать и не сокращают персонал, по-прежнему оказываются меры поддержки, введенные во время пандемии COVID-19. Средства размещения, которые не сокращали персонал, получили финансирование на фонд оплаты труда в размере МРОТ на каждого сотрудника. Кроме того, сохранять коллектив помогает сотрудничество с социальными фондами."Социальные фонды помогают выживать коллективу в зимний период, в межсезонье. То есть, можно заполнить здравницу клиентами с путевками ценой в 1200 -1300 рублей в сутки. Это очень низкая цена с учетом трехразового питания, лечения и проживания. Но это стабильная работа в межсезонье", - отметил Александр Плахотный.Кроме того, значительные средства в этом году были выделены на благоустройство пляжных территорий. С их помощью, по данным главы Ассоциации курортов Крыма, будет обновлено оборудование более чем 40 пляжей. Также государство стимулирует инвесторов вкладывать в развитие курортов кредитные средства: "Ключевая ставка Центробанка была 4%, теперь выросла до 14 или 15%. А для инвестора государство сейчас субсидирует этот рост, чтобы инвестор не боялся и брал эти деньги для эффективной работы и развития".По словам эксперта, сейчас по такой схеме планируется провести реконструкцию двух крупных здравниц в Ялте. Проект включает строительство новых современных зданий, благоустройство территории и самих санаториев, курортных поселков, а также пляжей.Привлекательность Крыма как курорта также повышает создание новых комфортных общественных пространств, строительство дорог, очистных сооружений, газификация. Решению проблем с логистикой также будет способствовать строительство новой железной дороги вдоль Азовского побережья.В крымском парламенте в начале октября приняли Стратегию развития туристского кластера Республики Крым до 2030 года. Согласно документу, до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям КрымаРазвитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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