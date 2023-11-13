https://crimea.ria.ru/20231113/v-zdravnitsakh-kryma-stroyat-modulnye-korpusa-dlya-turistov-1132722947.html
В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов
В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов - РИА Новости Крым, 13.11.2023
В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов
В этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые средства размещения на 240 номеров, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T07:08
2023-11-13T07:08
2023-11-13T08:25
крым
эксклюзивы риа новости крым
туризм
туризм в крыму
александр плахотный
крым курортный
курорты крыма
новости крыма
отдых
ялта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132493236_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1f0d8c6d8d66e5a890757f50484f63ce.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые средства размещения на 240 номеров, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации курортов Крыма Александр Плахотный. Он напомнил, что здравницам, которые продолжают работать и не сокращают персонал, по-прежнему оказываются меры поддержки, введенные во время пандемии COVID-19. Средства размещения, которые не сокращали персонал, получили финансирование на фонд оплаты труда в размере МРОТ на каждого сотрудника. Кроме того, сохранять коллектив помогает сотрудничество с социальными фондами."Социальные фонды помогают выживать коллективу в зимний период, в межсезонье. То есть, можно заполнить здравницу клиентами с путевками ценой в 1200 -1300 рублей в сутки. Это очень низкая цена с учетом трехразового питания, лечения и проживания. Но это стабильная работа в межсезонье", - отметил Александр Плахотный.Кроме того, значительные средства в этом году были выделены на благоустройство пляжных территорий. С их помощью, по данным главы Ассоциации курортов Крыма, будет обновлено оборудование более чем 40 пляжей. Также государство стимулирует инвесторов вкладывать в развитие курортов кредитные средства: "Ключевая ставка Центробанка была 4%, теперь выросла до 14 или 15%. А для инвестора государство сейчас субсидирует этот рост, чтобы инвестор не боялся и брал эти деньги для эффективной работы и развития".По словам эксперта, сейчас по такой схеме планируется провести реконструкцию двух крупных здравниц в Ялте. Проект включает строительство новых современных зданий, благоустройство территории и самих санаториев, курортных поселков, а также пляжей.Привлекательность Крыма как курорта также повышает создание новых комфортных общественных пространств, строительство дорог, очистных сооружений, газификация. Решению проблем с логистикой также будет способствовать строительство новой железной дороги вдоль Азовского побережья.В крымском парламенте в начале октября приняли Стратегию развития туристского кластера Республики Крым до 2030 года. Согласно документу, до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.Читайте также на РИА Новости Крым:Всероссийская здравница: чего не хватает санаториям КрымаРазвитие туризма в новых регионах РФ: возникнет ли конкуренция с Крымом60 миллионов: власти Крыма посчитали количество туристов
крым
ялта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/01/1132493236_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_96668e053caf077e543d483f35e8ea8f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp
крым, туризм, туризм в крыму, александр плахотный, крым курортный, курорты крыма, новости крыма, отдых, ялта
В здравницах Крыма строят модульные корпуса для туристов
В Крыму строят модульные средства размещения для туристов
07:08 13.11.2023 (обновлено: 08:25 13.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В этом году благодаря государственной поддержке в Крыму построили новые средства размещения на 240 номеров, сообщил РИА Новости Крым председатель Ассоциации курортов Крыма Александр Плахотный.
"Государство выделяет деньги на развитие номерного фонда, модульное строительство объектов размещения. Серьезные средства были распределены на все регионы, и сразу только за этот год добавилось примерно 240 номеров, больше ста рабочих мест. Они при этом выглядят эстетично и комфортно", - сказал эксперт.
Он напомнил, что здравницам, которые продолжают работать и не сокращают персонал, по-прежнему оказываются меры поддержки
, введенные во время пандемии COVID-19. Средства размещения, которые не сокращали персонал, получили финансирование на фонд оплаты труда в размере МРОТ на каждого сотрудника. Кроме того, сохранять коллектив помогает сотрудничество с социальными фондами.
"Социальные фонды помогают выживать коллективу в зимний период, в межсезонье. То есть, можно заполнить здравницу клиентами с путевками ценой в 1200 -1300 рублей в сутки. Это очень низкая цена с учетом трехразового питания, лечения и проживания. Но это стабильная работа в межсезонье", - отметил Александр Плахотный.
Кроме того, значительные средства в этом году были выделены на благоустройство пляжных территорий. С их помощью, по данным главы Ассоциации курортов Крыма, будет обновлено оборудование более чем 40 пляжей.
Также государство стимулирует инвесторов вкладывать в развитие курортов кредитные средства: "Ключевая ставка Центробанка была 4%, теперь выросла до 14 или 15%. А для инвестора государство сейчас субсидирует этот рост, чтобы инвестор не боялся и брал эти деньги для эффективной работы и развития".
По словам эксперта, сейчас по такой схеме планируется провести реконструкцию двух крупных здравниц в Ялте. Проект включает строительство новых современных зданий, благоустройство территории и самих санаториев, курортных поселков, а также пляжей.
Привлекательность Крыма как курорта также повышает создание новых комфортных общественных пространств, строительство дорог, очистных сооружений
, газификация. Решению проблем с логистикой также будет способствовать строительство новой железной дороги
вдоль Азовского побережья.
В крымском парламенте в начале октября приняли Стратегию развития туристского кластера
Республики Крым до 2030 года. Согласно документу, до 2030 года планируется увеличить туристский поток в Крым в 3,5 раза. Также в стратегии развития запланировано увеличение числа мест в круглогодичных средствах размещения с 63,4 тысяч до 66 тысяч. Больше будет и благоустроенных пляжей: сегодня их 283, должно стать 460.
Читайте также на РИА Новости Крым: