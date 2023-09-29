https://crimea.ria.ru/20230929/v-yalte-zapustili-novuyu-kanalizatsionno-nasosnuyu-stantsiyu-1131743312.html

В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию

В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию - РИА Новости Крым, 29.09.2023

В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию

В Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция, а в южнобережном поселке Кацивели завершили строительство здания нового... РИА Новости Крым, 29.09.2023

2023-09-29T11:29

2023-09-29T11:29

2023-09-29T11:29

янина павленко

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ливадия

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кацивели

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция, а в южнобережном поселке Кацивели завершили строительство здания нового канализационно-очистного сооружения, которое введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы, цена контракта превышает 850 млн рублей, уточнила мэр.Комментируя реализацию масштабных проектов по строительству канализационных сооружений, Павленко отметила, что этот вопрос "давний, проблемный и очень острый". Возведение объектов коммунальной инфраструктуры на ЮБК обеспечат экологическую безопасность в регионе, будет способствовать дальнейшему развитию курортной территории.Оба объекта передадут Ялтинскому водоканалу для дальнейшего обслуживания.Ранее Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного специалистами государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяБолее 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыКогда заработают новые очистные в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

янина павленко, ялта, ливадия, крым, городская среда, новости крыма, кацивели