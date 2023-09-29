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В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию - РИА Новости Крым, 29.09.2023
В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
В Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция, а в южнобережном поселке Кацивели завершили строительство здания нового... РИА Новости Крым, 29.09.2023
2023-09-29T11:29
2023-09-29T11:29
2023-09-29T11:29
янина павленко
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция, а в южнобережном поселке Кацивели завершили строительство здания нового канализационно-очистного сооружения, которое введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы, цена контракта превышает 850 млн рублей, уточнила мэр.Комментируя реализацию масштабных проектов по строительству канализационных сооружений, Павленко отметила, что этот вопрос "давний, проблемный и очень острый". Возведение объектов коммунальной инфраструктуры на ЮБК обеспечат экологическую безопасность в регионе, будет способствовать дальнейшему развитию курортной территории.Оба объекта передадут Ялтинскому водоканалу для дальнейшего обслуживания.Ранее Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного специалистами государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:Сроки завершения строительства очистных в Коктебеле сдвигаютсяБолее 92 млрд на год: в Крыму рассказали о реализации госпрограммыКогда заработают новые очистные в Крыму
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янина павленко, ялта, ливадия, крым, городская среда, новости крыма, кацивели
В Ялте запустили новую канализационно-насосную станцию
Павленко: в Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. В Ливадии запущена в работу новая канализационно-насосная станция, а в южнобережном поселке Кацивели завершили строительство здания нового канализационно-очистного сооружения, которое введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"В Кацивели завершена самая сложная часть работ по строительству канализационно-очистных сооружений – возведение здания. Следующий этап (оснащение оборудованием и сдача объекта) запланирован к концу этого года. Ввод в эксплуатацию сооружений – в следующем", - написала она в своем Telegram-канале.
Строительство ведется в рамках федеральной целевой программы, цена контракта превышает 850 млн рублей, уточнила мэр.
Комментируя реализацию масштабных проектов по строительству канализационных сооружений, Павленко отметила, что этот вопрос "давний, проблемный и очень острый". Возведение объектов коммунальной инфраструктуры на ЮБК обеспечат экологическую безопасность в регионе, будет способствовать дальнейшему развитию курортной территории.
"В Ливадии уже запущена в работу новая канализационно-насосная станция "Золотой пляж", - добавила она, отметив, что стоимость проекта 76 миллионов рублей, и что это "прекрасный пример участия бизнеса в развитии региона", поскольку объект построен за деньги инвесторов.
Оба объекта передадут Ялтинскому водоканалу для дальнейшего обслуживания.
Ранее Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России
: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного специалистами государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.
В Крыму до 2025 года реализуют 24 проекта по строительству
и реконструкции новых очистных сооружений. Об этом сообщил
председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
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