https://crimea.ria.ru/20221018/kogda-zarabotayut-novye-ochistnye-v-krymu-1124933898.html

Когда заработают новые очистные в Крыму

Когда заработают новые очистные в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Когда заработают новые очистные в Крыму

Реконструкция канализационно-очистных сооружений в Саках и Орджоникидзе почти завершена, идут пуско-наладочные работы. "Вода Крыма" готовится принять КОС на... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T08:01

2022-10-18T08:01

2022-10-18T08:01

радио "спутник в крыму"

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в Саках и Орджоникидзе почти завершена, идут пуско-наладочные работы. "Вода Крыма" готовится принять КОС на баланс, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" гендиректор предприятия Максим Новик.Гость студии напомнил, что по прибрежной линии полуострова 25 КОС находятся в стадии реконструкции в большей или меньшей степени готовности. Их запуск позволит очистить прибрежную акваторию и в целом улучшить экологическую обстановку.Работа на этом объекте была осложнена отсутствием системы водоотведения, которую пришлось строить параллельно с реконструкцией, пояснил он."Из-за этого работы будут проводить в два этапа: магистральные коллекторы достроят вместе с КОС, а разводящие коллекторы (которые принимают стоки от домов, – ред.) продолжат строить вторым этапом", – уточнил руководитель "Воды Крыма".Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников >>Новик также сообщил, что строительство глубоководного коллектора в Симферополе идет по графику. Объект должны сдать к концу года. Запуск коллектора позволит, в том числе, подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети."Коллектор строится с серьезным запасом мощности. Он будет способен ежедневно принимать 200 тысяч кубов стоков, при учете, что город ежедневно потребляет 120-125 тысяч кубов воды", – уточнил он.В завершение гендиректор "Воды Крыма" отметил, что без стабильного водоотведения практически невозможно организовать качественное водоснабжение.Ранее Новик сообщал, что ежедневные потери воды в Симферополе уменьшились на 30-35 тысяч кубов благодаря замене магистральных водопроводов.

https://crimea.ria.ru/20220322/kollektor-glubokogo-zalozheniya-v-simferopole-za-11-mlrd-gotov-na-70-1122731461.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым