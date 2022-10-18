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Когда заработают новые очистные в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
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Когда заработают новые очистные в Крыму
Когда заработают новые очистные в Крыму - РИА Новости Крым, 18.10.2022
Когда заработают новые очистные в Крыму
Реконструкция канализационно-очистных сооружений в Саках и Орджоникидзе почти завершена, идут пуско-наладочные работы. "Вода Крыма" готовится принять КОС на... РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T08:01
2022-10-18T08:01
радио "спутник в крыму"
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в Саках и Орджоникидзе почти завершена, идут пуско-наладочные работы. "Вода Крыма" готовится принять КОС на баланс, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" гендиректор предприятия Максим Новик.Гость студии напомнил, что по прибрежной линии полуострова 25 КОС находятся в стадии реконструкции в большей или меньшей степени готовности. Их запуск позволит очистить прибрежную акваторию и в целом улучшить экологическую обстановку.Работа на этом объекте была осложнена отсутствием системы водоотведения, которую пришлось строить параллельно с реконструкцией, пояснил он."Из-за этого работы будут проводить в два этапа: магистральные коллекторы достроят вместе с КОС, а разводящие коллекторы (которые принимают стоки от домов, – ред.) продолжат строить вторым этапом", – уточнил руководитель "Воды Крыма".Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников &gt;&gt;Новик также сообщил, что строительство глубоководного коллектора в Симферополе идет по графику. Объект должны сдать к концу года. Запуск коллектора позволит, в том числе, подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети."Коллектор строится с серьезным запасом мощности. Он будет способен ежедневно принимать 200 тысяч кубов стоков, при учете, что город ежедневно потребляет 120-125 тысяч кубов воды", – уточнил он.В завершение гендиректор "Воды Крыма" отметил, что без стабильного водоотведения практически невозможно организовать качественное водоснабжение.Ранее Новик сообщал, что ежедневные потери воды в Симферополе уменьшились на 30-35 тысяч кубов благодаря замене магистральных водопроводов.
https://crimea.ria.ru/20220322/kollektor-glubokogo-zalozheniya-v-simferopole-za-11-mlrd-gotov-na-70-1122731461.html
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РИА Новости Крым
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вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя, крым
Когда заработают новые очистные в Крыму

В "Воде Крыма" рассказали о завершении реконструкции КОС в городах и поселках республики

08:01 18.10.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство коллектора глубокого заложения в Симферополе
Строительство коллектора глубокого заложения в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Реконструкция канализационно-очистных сооружений в Саках и Орджоникидзе почти завершена, идут пуско-наладочные работы. "Вода Крыма" готовится принять КОС на баланс, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" гендиректор предприятия Максим Новик.
Гость студии напомнил, что по прибрежной линии полуострова 25 КОС находятся в стадии реконструкции в большей или меньшей степени готовности. Их запуск позволит очистить прибрежную акваторию и в целом улучшить экологическую обстановку.
"На КОС в поселке Орджоникидзе и в Саках уже идут пусконаладочные работы, "Вода Крыма" готовится принять их на баланс. В Коктебеле в следующем году должна быть завершена реконструкция очистных", – сообщил Новик.
Работа на этом объекте была осложнена отсутствием системы водоотведения, которую пришлось строить параллельно с реконструкцией, пояснил он.
"Из-за этого работы будут проводить в два этапа: магистральные коллекторы достроят вместе с КОС, а разводящие коллекторы (которые принимают стоки от домов, – ред.) продолжат строить вторым этапом", – уточнил руководитель "Воды Крыма".
Вода есть, специалистов нет: кто в Крыму выучит инженеров-водников >>
Новик также сообщил, что строительство глубоководного коллектора в Симферополе идет по графику. Объект должны сдать к концу года. Запуск коллектора позволит, в том числе, подключать новые микрорайоны города без нагрузки для существующей сети.
"Коллектор строится с серьезным запасом мощности. Он будет способен ежедневно принимать 200 тысяч кубов стоков, при учете, что город ежедневно потребляет 120-125 тысяч кубов воды", – уточнил он.
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В завершение гендиректор "Воды Крыма" отметил, что без стабильного водоотведения практически невозможно организовать качественное водоснабжение.
Ранее Новик сообщал, что ежедневные потери воды в Симферополе уменьшились на 30-35 тысяч кубов благодаря замене магистральных водопроводов.
 
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