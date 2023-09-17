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Какой город Крыма один самых чистых в России
Какой город Крыма один самых чистых в России - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Какой город Крыма один самых чистых в России
Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного... РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T07:17
2023-09-17T07:17
2023-09-17T07:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного специалистами государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба учреждения.Исследование показывает, что в городе созданы благоприятные условия для экологической устойчивости, отмечают эксперты: здесь много зеленых зон, хорошо развита инфраструктура для утилизации отходов и почти нет вредных выбросов.Значительно выигрывает Ялта у других городов и по показателю уровня шума, от которого также зависят условия проживания. Это связано с обилием зеленых насаждений, которые создают звукоизолирующий эффект, и, конечно же, с усилиями местной власти, которая уделяет внимание соблюдению тишины в городе-курорте, где всегда много туристов, отмечают специалисты.Недостаточно тихим городом Ялту считают только 3,7% жителей, тогда как в других городах уровень неудовлетворенности в среднем достигает 10,5%, следует из данных Индекса качества жизни.Что касается удовлетворенности населения качеством работы служб по вывозу мусора, то в этом крымском городе она составляет 4,4 балла против средних по России 3,3.Отмечается, что для выяснения показателей авторы исследования изучили статистические данные и результаты опросов более чем 52 тысяч жителей России, информационно-аналитическая база Индекса постоянно пополняется.К Магадану и Петропавловску-Камчатскому, которые сохранили высокие позиции в блоке факторов "Экология", вместе с Ялтой теперь присоединилась Петрозаводск и Ставрополь.Накануне власти Ялты сообщили, что "зачистили" от незаконной торговли вершину горы Ай-Петри.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж Как новый статус косы Беляус поможет экономике Черноморского района Крыма
https://crimea.ria.ru/20230913/v-krymu-ukrepyat-trassu-bakhchisaray--yalta-tsena-proekta-250-mln-1131346617.html
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ялта, крым, новости, общество, рейтинг, новости крыма, городская среда
Какой город Крыма один самых чистых в России
Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов в РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Ялта вошла в топ-5 самых экологически чистых городов России: здесь много зелени, но мало мусора и шума. Это следует из анализа данных, проведенного специалистами государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщает пресс-служба учреждения.
"Как показал анализ, Ялта отличается высоким уровнем экоактивизма. Здесь больше половины опрошенных жителей удовлетворены усилиями по сохранению окружающей среды. В среднем для российских городов эта доля составляет лишь 19,8%", – говорится в сообщении.
Исследование показывает, что в городе созданы благоприятные условия для экологической устойчивости, отмечают эксперты: здесь много зеленых зон, хорошо развита инфраструктура для утилизации отходов и почти нет вредных выбросов.
Значительно выигрывает Ялта у других городов и по показателю уровня шума, от которого также зависят условия проживания. Это связано с обилием зеленых насаждений, которые создают звукоизолирующий эффект, и, конечно же, с усилиями местной власти, которая уделяет внимание соблюдению тишины в городе-курорте, где всегда много туристов, отмечают специалисты.
Недостаточно тихим городом Ялту считают только 3,7% жителей, тогда как в других городах уровень неудовлетворенности в среднем достигает 10,5%, следует из данных Индекса качества жизни.
Что касается удовлетворенности населения качеством работы служб по вывозу мусора, то в этом крымском городе она составляет 4,4 балла против средних по России 3,3.
Отмечается, что для выяснения показателей авторы исследования изучили статистические данные и результаты опросов более чем 52 тысяч жителей России, информационно-аналитическая база Индекса постоянно пополняется.
К Магадану и Петропавловску-Камчатскому, которые сохранили высокие позиции в блоке факторов "Экология", вместе с Ялтой теперь присоединилась Петрозаводск и Ставрополь.
Накануне власти Ялты сообщили
, что "зачистили" от незаконной торговли вершину горы Ай-Петри.
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