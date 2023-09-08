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Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
Севастопольские и херсонские ученые впервые совместно изучают водную фауну реки Салгир. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T07:48
2023-09-08T07:48
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новости крыма
экология
евгения карпова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские и херсонские ученые впервые совместно изучают водную фауну реки Салгир. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется под влиянием деятельности человека. 6 сентября сотрудники севастопольского Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) и херсонского Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии вернулись из очередной научной экспедиции.Эта работа, по словам ученых, является продолжением и дополнением многолетних исследований, проводимых для экосистемы внутренних водоемов Крымского полуострова.С начала работы в реке Салгир и ее притоке Биюк-Карасу ученые зафиксировали 18 видов рыб. Им пришлось констатировать, что популяции таких аборигенных видов, как гольян, крымский усач, голец, находятся в угнетенном состоянии. Их не удалось обнаружить в привычных местах обитания.Численность рыб, объясняют ученые, зависит от локальных характеристик реки на определённом отрезке – скорости течения, наличия или отсутствия заводей, убежищ, уровня воды, характера дна и так далее. Изменение всех этих условий, в том числе при расчистке русла тяжелой техникой, ведет к уменьшению популяций "родных" для этой экосистемы животных. В реках образуются участки, по характеристикам близкие к стоячим водоемам, которые заселяются чужеродными видами.Результаты исследований показали, что распределение загрязняющих химических веществ в русле Салгира происходит неравномерно. Так, районы высокого загрязнения в воде и донных отложениях были выявлены недалеко от с. Молочное (Красногвардейский р-н) и Новогригорьевки (Нижнегорский р-н). Ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Людмила Малахова объясняет:При этом Людмила Малахова уточнила, что концентрация этих вредных веществ в рыбах не превышает предельно допустимых норм и не опасна для человека.Ранее ученые из ФИЦ ИнБЮМ рассказали об исследованиях, проходящих в бухтах Севастополя. Их необходимо очистить от нефти, которая скапливается в них десятилетиями. Самый эффективный способ для этого – живой щит из мидий. Проект такой гидробиологической защиты разработали сотрудники отдела санитарной морской биологии.В интервью корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники института рассказали, как на экологии Балаклавской бухты отразится строительство яхтенной субмарины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вредСевастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифамСчитают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов
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инбюм, севастополь, херсонская область, крым, новости крыма, экология, евгения карпова, северо-крымский канал, салгир, людмила малахова, красногвардейский район, нижнегорский район, симферопольский район
Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира

Экологическое состояние самой крупной реки Крыма исследуют ученые из Севастополя и Херсона

07:48 08.09.2023
 
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоУченые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские и херсонские ученые впервые совместно изучают водную фауну реки Салгир. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется под влиянием деятельности человека. 6 сентября сотрудники севастопольского Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) и херсонского Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии вернулись из очередной научной экспедиции.

"К комплексной исследовательской работе, которая стартовала в конце мая и охватывает несколько районов полуострова – Симферопольский, Нижнегорский, Красногвардейский и Белогорский, привлечены 13 специалистов из разных областей науки – радиобиологи, гидробиологи, ихтиологи и химики, которые на сегодняшний день провели уже 7 экспедиций", – сообщает пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ.

Эта работа, по словам ученых, является продолжением и дополнением многолетних исследований, проводимых для экосистемы внутренних водоемов Крымского полуострова.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоИсследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма

"Это особенно актуально в связи с усиливающимся антропогенным воздействием на малые реки Крыма – расчисткой русел и интенсивным водозабором после прекращения подачи воды в Северо-Крымский канал", – отмечает старший научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова.

С начала работы в реке Салгир и ее притоке Биюк-Карасу ученые зафиксировали 18 видов рыб. Им пришлось констатировать, что популяции таких аборигенных видов, как гольян, крымский усач, голец, находятся в угнетенном состоянии. Их не удалось обнаружить в привычных местах обитания.
Численность рыб, объясняют ученые, зависит от локальных характеристик реки на определённом отрезке – скорости течения, наличия или отсутствия заводей, убежищ, уровня воды, характера дна и так далее. Изменение всех этих условий, в том числе при расчистке русла тяжелой техникой, ведет к уменьшению популяций "родных" для этой экосистемы животных. В реках образуются участки, по характеристикам близкие к стоячим водоемам, которые заселяются чужеродными видами.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоИсследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
Результаты исследований показали, что распределение загрязняющих химических веществ в русле Салгира происходит неравномерно. Так, районы высокого загрязнения в воде и донных отложениях были выявлены недалеко от с. Молочное (Красногвардейский р-н) и Новогригорьевки (Нижнегорский р-н). Ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Людмила Малахова объясняет:

"Проведенная оценка уровней содержания хлорорганических соединений в рыбах Салгира показала, что уровень загрязненности ихтиофауны зависит от загрязнения среды обитания: в верхнем течении реки, в районе села Доброе (Симферопольский р-н), концентрация этих веществ в рыбах невысокая, а там, где выявлены локальные зоны высоких концентраций в воде и донных отложениях (в районе с. Молочное), определены высокие концентрации хлорорганических соединений и в рыбах".

При этом Людмила Малахова уточнила, что концентрация этих вредных веществ в рыбах не превышает предельно допустимых норм и не опасна для человека.
Ранее ученые из ФИЦ ИнБЮМ рассказали об исследованиях, проходящих в бухтах Севастополя. Их необходимо очистить от нефти, которая скапливается в них десятилетиями. Самый эффективный способ для этого – живой щит из мидий. Проект такой гидробиологической защиты разработали сотрудники отдела санитарной морской биологии.
В интервью корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники института рассказали, как на экологии Балаклавской бухты отразится строительство яхтенной субмарины.
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. КовалевскогоИсследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
© пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского
Исследования, проводимые для экосистемы внутренних водоемов Крыма
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