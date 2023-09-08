https://crimea.ria.ru/20230908/uchenye-iz-sevastopolya-i-khersona-izuchayut-ekologicheskoe-sostoyanie-salgira-1131246543.html

Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира

Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира

Севастопольские и херсонские ученые впервые совместно изучают водную фауну реки Салгир. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T07:48

2023-09-08T07:48

2023-09-08T07:48

инбюм

севастополь

херсонская область

крым

новости крыма

экология

евгения карпова

северо-крымский канал

салгир

людмила малахова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131246694_0:506:960:1046_1920x0_80_0_0_08f3f5cb07741a6e897144acc8493e92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. Севастопольские и херсонские ученые впервые совместно изучают водную фауну реки Салгир. Их цель – оценить ее современное состояние и понять, как она изменяется под влиянием деятельности человека. 6 сентября сотрудники севастопольского Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) и херсонского Научно-исследовательского центра пресноводной и солоноватоводной гидробиологии вернулись из очередной научной экспедиции.Эта работа, по словам ученых, является продолжением и дополнением многолетних исследований, проводимых для экосистемы внутренних водоемов Крымского полуострова.С начала работы в реке Салгир и ее притоке Биюк-Карасу ученые зафиксировали 18 видов рыб. Им пришлось констатировать, что популяции таких аборигенных видов, как гольян, крымский усач, голец, находятся в угнетенном состоянии. Их не удалось обнаружить в привычных местах обитания.Численность рыб, объясняют ученые, зависит от локальных характеристик реки на определённом отрезке – скорости течения, наличия или отсутствия заводей, убежищ, уровня воды, характера дна и так далее. Изменение всех этих условий, в том числе при расчистке русла тяжелой техникой, ведет к уменьшению популяций "родных" для этой экосистемы животных. В реках образуются участки, по характеристикам близкие к стоячим водоемам, которые заселяются чужеродными видами.Результаты исследований показали, что распределение загрязняющих химических веществ в русле Салгира происходит неравномерно. Так, районы высокого загрязнения в воде и донных отложениях были выявлены недалеко от с. Молочное (Красногвардейский р-н) и Новогригорьевки (Нижнегорский р-н). Ведущий научный сотрудник отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Людмила Малахова объясняет:При этом Людмила Малахова уточнила, что концентрация этих вредных веществ в рыбах не превышает предельно допустимых норм и не опасна для человека.Ранее ученые из ФИЦ ИнБЮМ рассказали об исследованиях, проходящих в бухтах Севастополя. Их необходимо очистить от нефти, которая скапливается в них десятилетиями. Самый эффективный способ для этого – живой щит из мидий. Проект такой гидробиологической защиты разработали сотрудники отдела санитарной морской биологии.В интервью корреспонденту РИА Новости Крым сотрудники института рассказали, как на экологии Балаклавской бухты отразится строительство яхтенной субмарины.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вредСевастопольские ученые вернулись из экспедиции к коралловым рифамСчитают по голосам: Мостик узнал, как изучают дельфинов

севастополь

херсонская область

крым

салгир

красногвардейский район

нижнегорский район

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инбюм, севастополь, херсонская область, крым, новости крыма, экология, евгения карпова, северо-крымский канал, салгир, людмила малахова, красногвардейский район, нижнегорский район, симферопольский район