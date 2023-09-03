https://crimea.ria.ru/20230903/mir-plastika-v-chem-opasnost-dlya-cheloveka-i-kak-snizit-ego-vred-1131085287.html

Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред

Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Мир пластика: в чем опасность для человека и как снизить его вред

Исследования ученых из венского медицинского университета показали, что за неделю в организм человека проникает такое количество пластика, какое необходимо для... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T21:15

2023-09-03T21:15

2023-09-03T21:15

радио "спутник в крыму"

здоровье

общество

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татьяна рауэн

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пластик

новости

инбюм

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Научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН Татьяна Рауэн Научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН Татьяна Рауэн audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 - РИА Новости Крым. Исследования ученых из венского медицинского университета показали, что за неделю в организм человека проникает такое количество пластика, какое необходимо для выпуска банковской карты. В чем его опасность и как снизить вред, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник отдела аквакультуры и морской фармакологии ФИЦ ИнБЮМ имени А.О. Ковалевского РАН Татьяна Рауэн."Мы действительно живем в мире пластика. По статистике, каждый человек соприкасается с пластиковой поверхностью гораздо чаще, чем какой-либо другой. Мы даже своих родственников обнимаем реже", - говорит специалист.По словам эксперта, сам по себе пластик относительно безопасен, за исключением токсических его видов. А вот микропластиковые частицы несут в себе угрозу для человека.Пластик – это полимер. Уже само название говорит, что это нечто, состоящее из множества частиц. И так или иначе микропластик попадает в водную среду и по пищевой цепи доходит до человека, в том числе через морепродукты.Также микропластик в большом количестве поступает к нам с воздухом, пылью, с бутилированной водой, через бытовую химию. Содержится он и во фруктах, овощах, много его в мясе. Избежать его попадания в наш организм сегодня практически невозможно.Возможно, наш организм как-то к этому адаптируется. Опасность состоит в веществах, которые добавляют при производстве пластика, например, бисфенол А, стирол. Они могу влиять на понижение IQ у детей и вызывать различные заболевания.В 2022 году ученые из Амстердама впервые обнаружили микропластик в 17 из 22 образцов крови человека. И это был ПЭТ (полиэтилентерефталат). По мнению специалиста, если его уже находят в крови, соответственно он может мигрировать и в различные органы. Есть работы, которые говорят, что он способен вызывать различные нейродегенеративные процессы в мозге, например, болезнь Альцгеймера.По словам эксперта, оградить себя от пластика у нас уже не получится, но возможно, например, дома обеспечить среду с низким его количеством. Для этого нужно избегать покупок пластиковых бутылок, контролировать потребление морепродуктов, обращать внимание на состав зубной пасты, продуктов по уходу за телом. Кроме того, необходимо приобретать одежду из биоматериалов, не сушить синтетические вещи дома, в помещении, сократить использование любых пластиковых изделий, особенно это касается игрушек для детей. Во время уборки лучше использовать веники, биоматериалы, тряпки: то, что не разрушается."Конечно, эта проблема должна решаться на государственном уровне. Нужно сократить использования одноразового пластика, систематизировать его утилизацию, - говорит Татьяна Рауэн. - Есть надежда, что какие-то организмы, бактерии научатся его утилизировать".Такие бактерии уже нашли японские ученые. Но они это делают очень медленно. К тому же бактерии довольно сложно выводятся. По словам эксперта, в промышленных масштабах никакие бактерии за объемами пластика, которые мы производим, не угонятся.Читайте также на РИА Новости Крым:Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитковПутин поручил заменить пластиковую упаковку бумажнойВ Крыму появились контейнеры для раздельного сбора мусора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, в мире, наука и технологии, татьяна рауэн, совет эксперта, пластик, новости, инбюм