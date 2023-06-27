https://crimea.ria.ru/20230627/kovarnyy-tsvet-pochemu-khotyat-zapretit-neprozrachnuyu-taru-dlya-napitkov-1129643736.html

Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков

Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков

В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок, говорится в документах Российского экологического оператора. Такая... РИА Новости Крым, 27.06.2023

2023-06-27T07:03

2023-06-27T07:03

2023-06-27T07:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок, говорится в документах Российского экологического оператора. Такая инициатива связана с тем, что цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина.Низкое качество красителейГлавный смысл такого подхода именно к цветным бутылкам для напитков — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, поясняет эковолонтер."Качество красителей и сырья, поступающего на российские рынки, это большой вопрос как для экологов, так и для переработчиков. Большинство видов пластика под определенной маркировкой скрывает в себе те комплектующие, которые используют производители этой тары. Производитель, который создал продукт, обязан эту тару впоследствии у потребителя изъять на переработку, но в нынешних реалиях мы стоим в начале экологического пути и не все производства могут перерабатывать это сырье. И в принципе то сырье, которое сейчас на нашем рынке существует, не все может быть переработано", - говорит Колодина.Важно понимать, что предложено убрать не только цветную, плохо перерабатываемую тару, но и термопленку, то есть этикетку, которая тоже не перерабатывается, объясняет она.По ее словам, эковолонтеры сталкиваются с тем, что число людей, готовых сдавать вторичное сырье, с каждым днем растет. И если предприниматели будут указывать, что их упаковку можно сдать на переработку, что она более экологична, это и будет отличным маркетинговым ходом, даже более эффективным, чем яркая бутылка. Эковолонтер убеждена: лет через пять-десять производители поймут, что более экологичная упаковка продается лучше, чем цветная и внешне красивая.В то же время, вместо неперерабатываемой термопленки для этикеток можно использовать биоразлагаемую целлюлозную этикетку из переработанной бумаги, которую легко можно счистить с поверхности тары, считает она.Вместе с тем, для иностранных производителей цветных пластиковых бутылок эковолонтер предлагает вводить дополнительный налог, что поможет "гнаться за осознанностью, а не за яркой упаковкой".Прозрачный пластик перерабатываетсяВ то же время, пластиковая тара ПЭТ, которая используется в пищевой промышленности, если на ней не будет использована термопленка, полностью подлежит вторичной переработке. Заводы по переработке такого пластика существуют и в Крыму, говорит Колодина. И напоминает: на переработку сырье – пластиковые пакеты, бутылки и крышки – должны сдаваться в чистом виде.По ее словам, сегодня особенно важно, чтобы в Крыму была налажена не только сортировка вторичного сырья, но и переработка, поскольку колоссальное количество денежных ресурсов уходит на логистику и транспортировку. По мнению Колодиной, мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова должно быть минимум три.Ранее сообщалось, что минстрой Крыма приступил к строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районе. Также крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов.Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.Читайте также на РИА Крым:В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареекМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиВ Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, экономика, торговля, ольга колодина, экология, переработка пластика, вторсырье