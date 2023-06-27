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Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков - РИА Новости Крым, 27.06.2023
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Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков
Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков
В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок, говорится в документах Российского экологического оператора. Такая... РИА Новости Крым, 27.06.2023
2023-06-27T07:03
2023-06-27T07:03
новости
экономика
торговля
ольга колодина
экология
переработка пластика
вторсырье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок, говорится в документах Российского экологического оператора. Такая инициатива связана с тем, что цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина.Низкое качество красителейГлавный смысл такого подхода именно к цветным бутылкам для напитков — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, поясняет эковолонтер."Качество красителей и сырья, поступающего на российские рынки, это большой вопрос как для экологов, так и для переработчиков. Большинство видов пластика под определенной маркировкой скрывает в себе те комплектующие, которые используют производители этой тары. Производитель, который создал продукт, обязан эту тару впоследствии у потребителя изъять на переработку, но в нынешних реалиях мы стоим в начале экологического пути и не все производства могут перерабатывать это сырье. И в принципе то сырье, которое сейчас на нашем рынке существует, не все может быть переработано", - говорит Колодина.Важно понимать, что предложено убрать не только цветную, плохо перерабатываемую тару, но и термопленку, то есть этикетку, которая тоже не перерабатывается, объясняет она.По ее словам, эковолонтеры сталкиваются с тем, что число людей, готовых сдавать вторичное сырье, с каждым днем растет. И если предприниматели будут указывать, что их упаковку можно сдать на переработку, что она более экологична, это и будет отличным маркетинговым ходом, даже более эффективным, чем яркая бутылка. Эковолонтер убеждена: лет через пять-десять производители поймут, что более экологичная упаковка продается лучше, чем цветная и внешне красивая.В то же время, вместо неперерабатываемой термопленки для этикеток можно использовать биоразлагаемую целлюлозную этикетку из переработанной бумаги, которую легко можно счистить с поверхности тары, считает она.Вместе с тем, для иностранных производителей цветных пластиковых бутылок эковолонтер предлагает вводить дополнительный налог, что поможет "гнаться за осознанностью, а не за яркой упаковкой".Прозрачный пластик перерабатываетсяВ то же время, пластиковая тара ПЭТ, которая используется в пищевой промышленности, если на ней не будет использована термопленка, полностью подлежит вторичной переработке. Заводы по переработке такого пластика существуют и в Крыму, говорит Колодина. И напоминает: на переработку сырье – пластиковые пакеты, бутылки и крышки – должны сдаваться в чистом виде.По ее словам, сегодня особенно важно, чтобы в Крыму была налажена не только сортировка вторичного сырья, но и переработка, поскольку колоссальное количество денежных ресурсов уходит на логистику и транспортировку. По мнению Колодиной, мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова должно быть минимум три.Ранее сообщалось, что минстрой Крыма приступил к строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районе. Также крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов.Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.Читайте также на РИА Крым:В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареекМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиВ Севастополе приступают к проектированию комплекса переработки ТКО
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новости, экономика, торговля, ольга колодина, экология, переработка пластика, вторсырье
Коварный цвет: почему хотят запретить непрозрачную тару для напитков

Эковолонтер: в 2024 году в России хотят запретить до пяти видов цветной пластиковой тары

07:03 27.06.2023
 
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.comПластиковые бутылки - одна из главных причин загрязнения океана
Пластиковые бутылки - одна из главных причин загрязнения океана
© Depositphotos / e.m.mitroshin.gmail.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. В 2024 году в России планируют запретить до пяти видов цветных пластиковых бутылок, говорится в документах Российского экологического оператора. Такая инициатива связана с тем, что цветную пластиковую тару сложно раздельно собрать и отправить на переработку, а также с тем, что качество красителей для пластика на российском рынке вызывает вопросы и у экологов, и у переработчиков. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала эковолонтер, дизайнер компании по изготовлению товаров из вторсырья Ольга Колодина.

Низкое качество красителей

Главный смысл такого подхода именно к цветным бутылкам для напитков — отказаться от неэкологичной тары, которую по разным причинам сложно или невозможно переработать, поясняет эковолонтер.
"Качество красителей и сырья, поступающего на российские рынки, это большой вопрос как для экологов, так и для переработчиков. Большинство видов пластика под определенной маркировкой скрывает в себе те комплектующие, которые используют производители этой тары. Производитель, который создал продукт, обязан эту тару впоследствии у потребителя изъять на переработку, но в нынешних реалиях мы стоим в начале экологического пути и не все производства могут перерабатывать это сырье. И в принципе то сырье, которое сейчас на нашем рынке существует, не все может быть переработано", - говорит Колодина.
Важно понимать, что предложено убрать не только цветную, плохо перерабатываемую тару, но и термопленку, то есть этикетку, которая тоже не перерабатывается, объясняет она.

"Огромное количество тары, покрытой пластиковой этикеткой, невозможно переработать. Но не все производители задумываются о вопросах экологии – главное для них, чтобы было ярко, чтобы покупатель хотел приобрести их продукт", - считает эковолонтер.

По ее словам, эковолонтеры сталкиваются с тем, что число людей, готовых сдавать вторичное сырье, с каждым днем растет. И если предприниматели будут указывать, что их упаковку можно сдать на переработку, что она более экологична, это и будет отличным маркетинговым ходом, даже более эффективным, чем яркая бутылка. Эковолонтер убеждена: лет через пять-десять производители поймут, что более экологичная упаковка продается лучше, чем цветная и внешне красивая.
В то же время, вместо неперерабатываемой термопленки для этикеток можно использовать биоразлагаемую целлюлозную этикетку из переработанной бумаги, которую легко можно счистить с поверхности тары, считает она.
Вместе с тем, для иностранных производителей цветных пластиковых бутылок эковолонтер предлагает вводить дополнительный налог, что поможет "гнаться за осознанностью, а не за яркой упаковкой".

Прозрачный пластик перерабатывается

В то же время, пластиковая тара ПЭТ, которая используется в пищевой промышленности, если на ней не будет использована термопленка, полностью подлежит вторичной переработке. Заводы по переработке такого пластика существуют и в Крыму, говорит Колодина. И напоминает: на переработку сырье – пластиковые пакеты, бутылки и крышки – должны сдаваться в чистом виде.

"В Крыму есть завод, который делает уличную мебель из переработанного пластика. Кроме того, пластик, отправленный на материк, превращается в различные строительные смеси, пластиковые трубы. Некоторые заводы делают пластиковую крошку. Со стеклом такая же история: его направляют на завод в Санкт-Петербурге, где оно перерабатыается в различные строительные материалы, новые бутылки", - рассказывает эковолонтер.

По ее словам, сегодня особенно важно, чтобы в Крыму была налажена не только сортировка вторичного сырья, но и переработка, поскольку колоссальное количество денежных ресурсов уходит на логистику и транспортировку. По мнению Колодиной, мусороперерабатывающих заводов на территории полуострова должно быть минимум три.
Ранее сообщалось, что минстрой Крыма приступил к строительству экотехнопарков в Белогорском и Сакском районе. Также крымчане активно используют контейнеры для раздельного сбора отходов.
Кроме того, президент России Владимир Путин дал поручение принять меры, которые предусматривают увеличение доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.
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