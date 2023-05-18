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В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек

В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек - РИА Новости Крым, 18.05.2023

В России появятся девять новых предприятий по утилизации батареек

Число предприятий по переработке и утилизации отработанных батареек в скором времени увеличится до девяти. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос... РИА Новости Крым, 18.05.2023

2023-05-18T22:15

2023-05-18T22:15

2023-05-18T22:16

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости Крым. Число предприятий по переработке и утилизации отработанных батареек в скором времени увеличится до девяти. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента РИА Новости Крым, сообщил замминистра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин.По словам замминистра, на сегодня в России действуют два предприятия, которые занимаются утилизацией отработанных элементов питания. Их мощностей достаточно для сбора и утилизации ввозимых страну батареек. Кроме того, эти предприятия подтверждают возможность увеличения объемов переработки.По словам собеседника, в стране растет число предприятий-участников экономики замкнутого цикла. Более всего это касается ломозаготовки, макулатуры, стекла и пластика. Это четыре базовые отрасли, которые участвуют в замкнутом цикле производства.Со своей страны правительство РФ предпринимает действенные шаги, которые стимулируют наращивание объемов производства с участием вторичного сырья. В частности, речь идет о предоставлении преференций в госзакупках участникам, которые предоставляют продукцию, произведенную из сырья вторичной переработки.Кроме того, производители товароупаковки несут экологическую ответственность и должны принимать меры ее по утилизации. В случае, если они этого не происходит, они обязаны оплачивают экологический сбор в соответствии с действующим законодательством. Эти средства на сегодняшний день могут быть также направлены утилизаторам с целью сохранения баланса и выравнивания разницы между вторичной и первичной продукцией. По оценкам спикера, это также действующая мера по стимулированию вторичной переработки и использования вторсырья.Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры по увеличению доли использования в стране одноразовой бумажной упаковки и тары, чтобы в перспективе отказаться от изделий из пластика.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая жизнь мусора: как отходы превратить в товарыМусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопаркиЭкологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку

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2023

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

казань, форум "россия – исламский мир", экология, дмитрий тетенькин, минэкологии рф