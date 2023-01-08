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Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Экологическая акция "Елковорот" пройдет в Крыму 15 и 22 января, все желающие в эти дни смогут сдать елку на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T08:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Экологическая акция "Елковорот" пройдет в Крыму 15 и 22 января, все желающие в эти дни смогут сдать елку на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды республики.В ведомстве отметили, что после праздников сосны и ели нередко выбрасывают прямо на улице, в результате чего возникают стихийные свалки. Именно поэтому в регионе традиционно устраивают акцию по организованному сбору хвойных деревьев."Главная цель – привлечение внимания людей к рациональному использованию природных ресурсов. В 2023 году акция пройдет 15 и 22 января. Собранные деревья будут переработаны для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также использованы в качестве мульчи", - проинформировали в минприроды.Так, в Симферополе елки будут принимать в 21 точке, которые развернутся в разных районах города. В Керчи откроют семь точек, в Бахчисарае – шесть, в Феодосии – пять, в Евпатории – четыре, в Ленино – три, в Армянске – две, в Щелкино - одна.Кроме того, акция будет проходить и в Севастополе, здесь будут работать восемь точек приема. Полный список адресов, куда можно будет отнести елку, опубликован на сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздникиБолее 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в КрымуМожно и без елки: как создавать новогоднее настроение - совет психолога
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крым, новый год 2023, симферополь, керчь, бахчисарай, евпатория, феодосия, армянск
Экологическая акция "Елковорот": куда в Крыму сдать елку
Минприроды: экологическая акция "Елковорот" пройдет в Крыму 15 и 22 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Экологическая акция "Елковорот" пройдет в Крыму 15 и 22 января, все желающие в эти дни смогут сдать елку на переработку. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды республики.
В ведомстве отметили, что после праздников сосны и ели нередко выбрасывают прямо на улице, в результате чего возникают стихийные свалки. Именно поэтому в регионе традиционно устраивают акцию по организованному сбору хвойных деревьев.
"Главная цель – привлечение внимания людей к рациональному использованию природных ресурсов. В 2023 году акция пройдет 15 и 22 января. Собранные деревья будут переработаны для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также использованы в качестве мульчи", - проинформировали в минприроды.
Так, в Симферополе елки будут принимать в 21 точке, которые развернутся в разных районах города. В Керчи откроют семь точек, в Бахчисарае – шесть, в Феодосии – пять, в Евпатории – четыре, в Ленино – три, в Армянске – две, в Щелкино - одна.
Кроме того, акция будет проходить и в Севастополе, здесь будут работать восемь точек приема. Полный список адресов, куда можно будет отнести елку, опубликован на сайте министерства экологии и природных ресурсов Крыма.
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