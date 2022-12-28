https://crimea.ria.ru/20221228/kak-budut-rabotat-kommunalnye-sluzhby-simferopolya-v-prazdniki-1126160286.html
Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники
Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2022
Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники
В новогодние праздники обеспечивать порядок в Симферополе будет большая часть сотрудников коммунальных служб – 2/3. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 28.12.2022
2022-12-28T08:23
2022-12-28T08:23
2022-12-28T08:23
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симферополь
городская среда
общество
новый год 2023
жкх крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В новогодние праздники обеспечивать порядок в Симферополе будет большая часть сотрудников коммунальных служб – 2/3. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.По его словам, нагрузка на коммунальщиков на новогодних каникулах "увеличится специфически": будет направлена на центральную, пешеходную часть города, "где находится главная елка и пройдут основные гулянья"."Мы усилим внимание, добавим туда людей", – отметил он.В середине декабря Гумен заявлял, что коммунальные службы Симферополя в преддверии холодов приведены в боевую готовность.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорожники Симферополя рассказали о готовности к зиме Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги
https://crimea.ria.ru/20221216/ostanutsya-li-bolshie-avtobusy-na-gorodskikh-marshrutakh-v-simferopole-1125939206.html
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симферополь, городская среда, общество, новый год 2023, жкх крыма и севастополя, новости крыма
Как будут работать коммунальные службы Симферополя в праздники
Гумен: в праздники в Симферополе будет работать 70% сотрудников коммунальных служб