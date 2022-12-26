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Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги - РИА Новости Крым, 26.12.2022
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Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги
Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги - РИА Новости Крым, 26.12.2022
Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги
Республика Крым, Камчатский край и Татарстан получат три миллиарда рублей на ремонт и обновление дорог, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости Крым, 26.12.2022
2022-12-26T10:52
2022-12-26T11:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым, Камчатский край и Татарстан получат три миллиарда рублей на ремонт и обновление дорог, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Как уточнили в пресс-службе кабмина, дополнительное финансирование позволит отремонтировать 27 км региональных, межмуниципальных и местных дорог в Крыму, в том числе улицы в городах и поселках полуострова.По словам премьер-министра, за счет бюджетных ассигнований также предстоит привести в порядок подъездные пути к аэропортам, улучшить качество автодорог регионального и местного значения.Мишустин добавил, что в следующего году по поручению президента кабмин дополнительно выделит еще 250 млрд рублей. Эти деньги направят на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизацию объектов ЖКХ.
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михаил мишустин, дороги крыма, правительство россии, крым, новости крыма
Крым и еще два субъекта РФ получат 3 миллиарда рублей на дороги

Мишустин: Крым, Камчатский край и Татарстан получат 3 млрд рублей на ремонт дорог

10:52 26.12.2022 (обновлено: 11:04 26.12.2022)
 
© РИА Новости . Павел Львов / Перейти в фотобанкРемонт автодороги
Ремонт автодороги - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© РИА Новости . Павел Львов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Республика Крым, Камчатский край и Татарстан получат три миллиарда рублей на ремонт и обновление дорог, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

"Направим свыше трех миллиардов рублей на ремонт и обновление объектов дорожного хозяйства. Средства получат три субъекта – это Камчатский край, Крым и Татарстан", — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, дополнительное финансирование позволит отремонтировать 27 км региональных, межмуниципальных и местных дорог в Крыму, в том числе улицы в городах и поселках полуострова.
По словам премьер-министра, за счет бюджетных ассигнований также предстоит привести в порядок подъездные пути к аэропортам, улучшить качество автодорог регионального и местного значения.
Мишустин добавил, что в следующего году по поручению президента кабмин дополнительно выделит еще 250 млрд рублей. Эти деньги направят на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизацию объектов ЖКХ.
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