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Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей
Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей - РИА Новости Крым, 27.12.2022
Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что запрета на использование фейерверков и салютов в новогоднюю ночь в городе вводить не будут, но призвал не... РИА Новости Крым, 27.12.2022
2022-12-27T11:59
2022-12-27T11:59
2022-12-27T12:00
севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что запрета на использование фейерверков и салютов в новогоднюю ночь в городе вводить не будут, но призвал не пользоваться пиротехникой."Многие с тревогой сейчас относятся к любым громким звукам и просят запретить продажу пиротехники. Полностью солидарен с мнением, что сейчас не время фейерверков. Запретить продажу мы не можем, но категорически не рекомендуем пользоваться пиротехническими изделиями и в новогоднюю ночь, и в период праздников", – написал губернатор в своем Telegram-канале по итогам аппаратного совещания в правительстве.По его словам, решением оперативного штаба все необходимые меры безопасности в городе на период праздничных праздников будут максимально усилены. Ранее Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе не планируется концертов с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь, а сэкономленные на этом деньги направят на утренники для детей участников спецоперации.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов отменил запрет на салюты в Новый год В Крыму отказались от бюджетных трат на Новый год Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
https://crimea.ria.ru/20221130/krymchanam-razreshili-zapuskat-salyuty-v-novogodnyuyu-noch-1125622476.html
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севастополь, михаил развожаев, новый год 2023, общество, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя
Можно ли запускать салюты в Севастополе в новогоднюю ночь – ответ властей
Губернатор Севастополя Развожаев призвал не использовать фейерверки в Новый год
11:59 27.12.2022 (обновлено: 12:00 27.12.2022)