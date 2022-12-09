Рейтинг@Mail.ru
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221209/planiruyut-li-v-sevastopole-novogodnie-kontserty--otvet-vlastey-1125764773.html
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей - РИА Новости Крым, 09.12.2022
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
В Севастополе не планируют проводить концерты с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь. Сэкономленные деньги... РИА Новости Крым, 09.12.2022
2022-12-09T08:26
2022-12-09T08:26
севастополь
михаил развожаев
новый год 2023
общество
новости крыма
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111326/13/1113261344_0:110:3076:1840_1920x0_80_0_0_76b46a909ac4e05c61bea476da3c736e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируют проводить концерты с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь. Сэкономленные деньги направят на утренники для детей участников спецоперации. Об этом в эфире правительственного телеканала заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что решение об отмене массовых гуляний на Новый год было принято в Севастополе по примеру ряда других регионов страны. "На средства, которые пришлось бы потратить на концерты звезд или местных коллективов, мы например, проведем еще дополнительно елки для детей участников специальной военной операции. Что и так запланировано, но это позволит нам сделать количество этих елок больше", – сказал Развожаев. При этом он подчеркнул, что праздник создадут для всех детей города. Юные севастопольцы смогут побывать на губернаторской елке в театре им. Луначарского и в театре Черноморского флота им. Лавренева, где состоится Новогодняя елка Москвы. Кроме того, детские праздничные программы пройдут во всех районных дворцах культуры.Город уже украшается к праздникам, но дополнительных средств на покупку новых новогодних украшений не выделялось, добавил он.О возможности запускать в новогоднюю ночь пиротехнику губернатор не упомянул.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о временной отмена запрета на салюты: в новогоднюю ночь они будут разрешены для всех с соблюдением "определенных моральных рамок". Еще по теме:Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в СевастополеВласти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее ценуВласти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения
https://crimea.ria.ru/20221201/yaltu-nachali-ukrashat-k-novomu-godu-1125626671.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111326/13/1113261344_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_9982c2492a4a66b9943a0a6015858600.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новый год 2023, общество, новости крыма, культура
Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей

В Севастополе концертов со звездами в Новый год не будет, деньги направят на утренники

08:26 09.12.2022
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлавная новогодняя ёлка города Севастополя
Главная новогодняя ёлка города Севастополя - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируют проводить концерты с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь. Сэкономленные деньги направят на утренники для детей участников спецоперации. Об этом в эфире правительственного телеканала заявил губернатор города Михаил Развожаев.
Он напомнил, что решение об отмене массовых гуляний на Новый год было принято в Севастополе по примеру ряда других регионов страны.
"На средства, которые пришлось бы потратить на концерты звезд или местных коллективов, мы например, проведем еще дополнительно елки для детей участников специальной военной операции. Что и так запланировано, но это позволит нам сделать количество этих елок больше", – сказал Развожаев.
Ялта - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
1 декабря, 08:52
Ялту начали украшать к Новому году
При этом он подчеркнул, что праздник создадут для всех детей города. Юные севастопольцы смогут побывать на губернаторской елке в театре им. Луначарского и в театре Черноморского флота им. Лавренева, где состоится Новогодняя елка Москвы. Кроме того, детские праздничные программы пройдут во всех районных дворцах культуры.
Город уже украшается к праздникам, но дополнительных средств на покупку новых новогодних украшений не выделялось, добавил он.
О возможности запускать в новогоднюю ночь пиротехнику губернатор не упомянул.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о временной отмена запрета на салюты: в новогоднюю ночь они будут разрешены для всех с соблюдением "определенных моральных рамок".
Еще по теме:
Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в Севастополе
Власти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
Власти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовый год 2023ОбществоНовости КрымаКультура
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52В Севастополе безработного будут судить за содержание наркопритона
09:13Страшный пожар в ТЦ "Мега Химки": погиб человек, обрушилась кровля
08:47Шашлыки здесь ни при чем: что такое экотуризм и есть ли он в Крыму
08:26Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей
08:03Какой бизнес получит дополнительную помощь из бюджета Крыма
07:55Инфекционист назвал самые страшные последствия гриппа
07:02ВСУ будут отступать: эксперт заявил о переломе в боях за Донбасс
03:26Уникальные деревья-старожилы: что нужно увидеть туристу в Крыму
00:01В Крыму опять дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 декабря
22:04Главные события и заявления дня: 8 декабря
21:26Севастопольский аквариум может исчезнуть: главное из скандальной ситуации
21:13В Крыму завершилась вакцинация от гриппа
20:57В Севастополе двухлетний ребенок выпал из окна на четвертом этаже
20:41Сколько крымчан согласны встретить Новый год на работе
20:22В Крыму студентам из Индии рассказали о роли СМИ в международных связях
19:59"Парад суверенитетов" стал похоронной процессией: эксперт о распаде СССР
19:44В аквариуме Севастополя ответили на претензии Института РАН
19:26Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествах
19:22Взорванный ВСУ мост на Арабатскую косу восстановят до конца года
Лента новостейМолния