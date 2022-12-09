https://crimea.ria.ru/20221209/planiruyut-li-v-sevastopole-novogodnie-kontserty--otvet-vlastey-1125764773.html

Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей

Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей - РИА Новости Крым, 09.12.2022

Планируют ли в Севастополе новогодние концерты – ответ властей

В Севастополе не планируют проводить концерты с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь. Сэкономленные деньги... РИА Новости Крым, 09.12.2022

2022-12-09T08:26

2022-12-09T08:26

2022-12-09T08:26

севастополь

михаил развожаев

новый год 2023

общество

новости крыма

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе не планируют проводить концерты с участием звезд российской эстрады и местных творческих коллективов в новогоднюю ночь. Сэкономленные деньги направят на утренники для детей участников спецоперации. Об этом в эфире правительственного телеканала заявил губернатор города Михаил Развожаев. Он напомнил, что решение об отмене массовых гуляний на Новый год было принято в Севастополе по примеру ряда других регионов страны. "На средства, которые пришлось бы потратить на концерты звезд или местных коллективов, мы например, проведем еще дополнительно елки для детей участников специальной военной операции. Что и так запланировано, но это позволит нам сделать количество этих елок больше", – сказал Развожаев. При этом он подчеркнул, что праздник создадут для всех детей города. Юные севастопольцы смогут побывать на губернаторской елке в театре им. Луначарского и в театре Черноморского флота им. Лавренева, где состоится Новогодняя елка Москвы. Кроме того, детские праздничные программы пройдут во всех районных дворцах культуры.Город уже украшается к праздникам, но дополнительных средств на покупку новых новогодних украшений не выделялось, добавил он.О возможности запускать в новогоднюю ночь пиротехнику губернатор не упомянул.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о временной отмена запрета на салюты: в новогоднюю ночь они будут разрешены для всех с соблюдением "определенных моральных рамок". Еще по теме:Новогоднюю елку Москвы проведут для детей в СевастополеВласти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее ценуВласти Евпатории объяснили миллионные траты на новогодние украшения

https://crimea.ria.ru/20221201/yaltu-nachali-ukrashat-k-novomu-godu-1125626671.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, новый год 2023, общество, новости крыма, культура