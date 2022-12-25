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Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму - РИА Новости Крым, 25.12.2022
Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
В Крыму заканчивается марафон предновогодних продовольственных ярмарок. Специально к Новому году сельхозпроизводители республики подготовили около 20 тонн... РИА Новости Крым, 25.12.2022
2022-12-25T15:38
2022-12-25T15:38
2022-12-25T15:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Крыму заканчивается марафон предновогодних продовольственных ярмарок. Специально к Новому году сельхозпроизводители республики подготовили около 20 тонн продукции. Об этом рассказали в министерстве сельского хозяйства Крыма.Всего за год крымчане закупили на ярмарках свыше 20 тысяч тонн продукции."С начала 2022 года в республике проведено больше 13 тысяч сельскохозяйственных ярмарочных мероприятий. Объем реализованной сельхозпродукции составил 23, 2 тысячи тонн", — сообщили в ведомстве.Марафон предновогодних ярмарок стартовал 10 декабря. Купить продукцию по ценам производителя можно было в Симферополе, Алуште, Феодосии, Судаке, Ялте, Керчи и в Саках.Ранее сайт РИА Новости Крым узнал, где можно приобрести живую ель и во сколько обойдется горожанам символ Нового года.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатные елки в Крыму: можно ли рубить деревья в лесничествахВ Симферополе откроется почта Деда МорозаВласти Керчи объяснили покупку новой главной елки и назвали ее цену
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крым, общество, сельское хозяйство, новости крыма, экономика, минсельхоз крыма, новый год 2023
Более 20 тонн продукции: итоги предновогодних ярмарок в Крыму
В Крыму подвели итоги предновогоднего марафона сельскохозяйственных ярмарок