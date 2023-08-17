Заградотряды из мидий: зачем Севастополю щит из моллюсков – ученые
Ученые ИнБЮМ: Севастополю нужен щит из мидий для очистки бухт от нефти
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольская бухта
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Севастополю, если он намерен развиваться как туристический регион, необходимо очистить бухты от нефти, которая накапливается здесь уже несколько десятилетий, и самый эффективный способ – щит из мидий. О проблеме и возможности ее решить РИА Новости Крым рассказали ученые Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН" (ФИЦ ИнБЮМ).
Нефтяное наследие на дне моря в Севастополе
По словам руководителя отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Натальи Мирзоевой, мониторинг загрязнений прибрежной акватории Севастополя ведется постоянно: ежегодно – в специально выбранных точках и раз в три года – по сетке станций (не менее 50), которой покрываются все бухты. Имеющаяся огромная база данных позволяет сделать неутешительный вывод о том, что это главный бич севастопольских бухт – нефтяное загрязнение, говорит ученый.
"Оно является сегодня основным для Черного моря и Севастопольской бухты в том числе", – сказала Мирзоева, отметив, что ситуация серьезно не менялась десятки лет.
Озвученная ею статистика свидетельствует, что самой загрязненной бухтой является Южная. На втором месте – Севастопольская (место расположения и основного движения морского транспорта, судов и кораблей). На третьем – Стрелецкая. Далее в списке: Камышовая, Карантинная, Казачья, Круглая и Учкуевка.
"То есть самые чистые с точки зрения нефтяного загрязнения у нас – это рекреационные зоны на Северной стороне города", – отмечает Мирзоева.
Наибольшее загрязнение бухт фиксировалось в 1980-е годы. Часть этой нефти переработали бактерии, другая ушла в донные отложения. И сегодня любое нарушение целостности дна ниже 5 см приведет к взмучиванию и повторному загрязнению воды, добавила Мирзоева.
Щиты из мидий: принцип действия и эффективность
Избавиться от опасности и новых рисков можно, построив так называемый живой щит – заграждение из мидий, говорит ученый. Проект такой гидробиологической защиты разработали сотрудники отдела санитарной морской биологии (ныне лаборатория хемоэкологии) еще в "украинский период", более 20 лет назад. Его запускали в 1990-х при содействии Черноморского флота. Даже в отсутствие техобслуживания системы продолжали функционировать, и мидии очищали воду, отфильтровывая свыше 250 тыс. кубометров в сутки.
В 2000-х он был свернут из-за отсутствия финансирования. Но и сегодня это одно из самых эффективных направлений, которое может помочь оздоровить акватории рекреационного и хозяйственного использования в Севастополе, считает Мирзоева.
Ее коллега, завотделом экологии бентоса, Алексей Петров, уточняет: илистые грунты Севастопольской бухты – депо для мазутных продуктов уже почти 70 лет, то есть с тех пор, как корабли перешли на жидкое мазутное топливо. По оценкам экспертов ИнБЮМ, здесь накопилось около 40 тысяч тонн нефтепродуктов, и, конечно, наилучший вариант – это глобальная очистка акватории.
Но, во-первых, это очень дорого – миллиарды, если не десятки миллиардов рублей. Во-вторых, не слишком безопасно с экологической точки зрения: процесс предполагает работу технического флота и откачку мощными насосами загрязненного грунта: как это скажется на состоянии всей экосистемы бухты – предсказать сложно, говорит Петров. Поэтому очистительные мидийные установки – лучший вариант для локальной очистки.
"Установки представляют собой кассеты из 3–6 штук открытых емкостей – металлических воронок диаметром около 5–8 м и высотой до 4 м. Они устанавливаются на дно на специальных рамах-подставках, чтобы при необходимости их можно было перемещать. Стенки заселяются мидиями – мощными биофильтраторами. Один крупный моллюск способен за сутки прокачать через жабры и очистить до 60 литров морской воды. Конечно, периодически установки надо чистить, удаляя старые поселения мидий, накопившее загрязнители", – рассказал ученый.
Он подчеркнул, что таким способом можно очищать воду не только от нефтепродуктов, но и от сточных вод, с которыми в море поступают тяжелые металлы, хлорорганические и синтетические химические соединения, входящие в основу моющих средств, из-за чего вода в бухтах летом "цветет" и в ней появляется множество патогенных организмов.
Стоимость ловушек из мидий во время их пилотного применения, по словам Петрова, составляла десятки тысяч долларов, сейчас это несколько миллионов рублей. Немало, но иные способы очистки, более дешевые, будут малоэффективны, как и любые рекреационные проекты в условиях угроз для экологии, уверен ученый.
"Мы можем запретить строить или использовать вредные производства в береговой зоне, закрыть ливневки и другие источники коммунально-бытовых стоков, но те загрязнения, которые уже накопились в донных отложениях бухт, никуда не денутся, они останутся в илах и могут постоянно взмучиваться штормами и винтами крупных кораблей, вызывая вторичное химическое загрязнение воды. Поэтому без решения вопроса очистки грунтов, без экологического контроля над санитарным состоянием того, что делается на дне, проводить какие-либо эколого-оздоровительные мероприятия и развивать рекреационные проекты для прибрежных акваторий будет малоэффективным", – заключил эксперт.
Интересный факт
В 1950-х годах США и Великобритания решили превратить Черное море в могильник для радиоактивных отходов со всего мира, посчитав, что его сероводородную зону можно использовать для захоронений. Недопустимость проекта, предложенного западными державами, научному Комитету ООН доказали российские ученые из ИнбЮМ. Это удалось сделать благодаря имеющимся у них большим объемам данных, полученных в ходе многолетних исследований водообмена моря.
История Института биологии Южных морей РАН берет начало в 1869 году, когда в Москве на съезде врачей и естествоиспытателей приняли решение создать Севастопольскую биостанцию (СБС) для изучения флоры и фауны Черного моря.
В 1891-м СБС перевели в ведение Академии наук. В начале 20 века здесь расширились работы по ихтиологии и гидробиологии, началось формирование научного флота, стали изучать бентос (организмы, обитающие на грунте и в грунте дна – ред.) Черного моря. В 1956-м на базе СБС создана первая в СССР, а также на Черном море и Средиземноморском бассейне лаборатория радиобиологии.
Сегодня ФИЦ ИнБЮМ – одна из крупнейших морских научно-исследовательских организаций России, ориентированная на решение проблем сохранения и охраны морской среды, изучение биоразнообразия и динамики морских экосистем, а также создание морских биотехнологий и методов интегрированного управления прибрежными зонами.
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