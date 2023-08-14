https://crimea.ria.ru/20230814/sevastopol-dolzhen-uzhestochit-trebovaniya-k-stroykam-u-morya--mnenie-1130692878.html
Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение
Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение
Разрешение на ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе строительства на побережье, в границах водоохранной зоны в Севастополе, не должно выдаваться РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T07:55
2023-08-14T07:55
2023-08-14T07:51
эксклюзивы риа новости крым
севастополь
максим карпов
росрыболовство
мария алексеева
инбюм
главгосэкспертиза
екатерина дорохова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе строительства на побережье, в границах водоохранной зоны в Севастополе, не должно выдаваться никому, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству. На необходимость внести изменения в региональное законодательство указал начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов, позицию ведомства он пояснил РИА Новости Крым.Севастополь отстает от КрымаПо словам Карпова, в федеральном законодательстве прописано требование получать согласование Росрыболовства, когда дело касается любых видов хозяйственной деятельности (строительства, реконструкции и пр.) в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов.Однако, если финансирование такой деятельности ведется из регионального бюджета или это частные инвестиции, "то каждый субъект должен смотреть и издавать свои нормативные документы". В Крыму такой есть. В Севастополе – отсутствует. И это чревато, подчеркнул Карпов.С инициативой эксперт федерального агентства, отдел которого занимается контролем и надзором, выступил на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, экологии и природным ресурсам Общественной палаты Севастополя, которая прошла на площадке ФИЦ "Институт биологии Южных морей им. А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ).Комментируя свою позицию РИА Новости Крым, эксперт отметил, что проекты, которые реализуются в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), очень жестко проверяются Главгосэкспертизой на наличие необходимого количества документов – "их просто не пропустят, и они не получат деньги". Но даже если деньги есть, инвестор не должен иметь права их потратить без проведения оценки рисков.Кто должен делать ОВОС – тут ограничений быть не должно, считает Карпов."Субъект хозяйствования вправе обратиться за проведением оценки воздействия на окружающую среду в подведомственную правительству организацию, в Институт биологии Южных морей, нанять частную компанию. Но вопрос в том, чтобы получить финальный документ", – заключил эксперт.Требования одни на всехПо словам главного специалиста по охране окружающей среды Крымского филиала Главгосэкспертизы России Марии Алексеевой, ей пока не очень понятна проблема, так как "федеральное законодательство у нас одно: что для Крыма, что для Севастополя, что для материковой части Российской Федерации, и его требования едины"."Насчет контролирующих органов не могу пояснить, так как занимаюсь проектной документацией на стадии оценки воздействия возможного строительства", – добавила она.Если это возможно реализовать – нужно делатьПредседатель комиссии по законодательству, регламенту и этике Общественной палаты Севастополя, юрист Екатерина Дорохова считает, что предложение Максима Карпова достойно внимания, поскольку ОВОС в Севастополе может делаться "по желанию хозяйствующего субъекта, но нет обязанности".В регионе очень высокая сейсмичность, есть определенная климатическая специфика, Севастополь окружен бухтами, не стоит забывать и об оползневой опасности, а значит, любое строительство вблизи прибрежной зоны имеет определенные риски, тем более в условиях, когда город активно разрастается, добавила эксперт."И если уже есть реализованный положительный опыт, то мы должны хотя бы в качестве пилотного проекта посмотреть, как это будет работать. Насколько я понимаю, в Крыму это было утверждено указом Сергея Аксенова. Мы посмотрим структуру этого документа и попробуем спроецировать его на нас. Возможно, предложим какой-то документ профильного ведомства. Допустим, есть порядок выдачи разрешений на строительство – может, что-то в него добавить. Нам надо понять пределы регионального регулирования: что мы можем закрепить. И если это возможно реализовать, то это нужно делать. Это будет оказывать только позитивное влияние на развитие Севастополя", – согласилась представитель ОП.Экологическая политика в Севастополе требует пересмотраПо мнению директора Института биологии южных морей Романа Горбунова, "если оценка воздействия на окружающую среду будет осуществляться на всех уровнях проектирования и строительства – это будет очень правильно". А высококачественный результат исследования севастопольские ученые готовы обеспечить, несмотря на то, что главная их работа – фундаментальная наука с ориентиром на мировую повестку.Он добавил, что для решения многих проблем в будущем, связанных в том числе со строительством у побережья, Севастополю необходимо разработать документы, на основе которых будет строиться экологическая политика и стратегия научно-технологического развития города. Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать стратегию социально-экономического развития Севастополя, считает он. И уже сегодня выстраивать системную работу между ученым сообществом, общественной палатой, структурами власти и бизнесом.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, максим карпов, росрыболовство, мария алексеева, инбюм, главгосэкспертиза, екатерина дорохова, сергей аксенов, экология, роман горбунов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе строительства на побережье, в границах водоохранной зоны в Севастополе, не должно выдаваться никому, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству. На необходимость внести изменения в региональное законодательство указал начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов, позицию ведомства он пояснил РИА Новости Крым.
Севастополь отстает от Крыма
По словам Карпова, в федеральном законодательстве прописано требование получать согласование Росрыболовства, когда дело касается любых видов хозяйственной деятельности (строительства, реконструкции и пр.) в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов.
Однако, если финансирование такой деятельности ведется из регионального бюджета или это частные инвестиции, "то каждый субъект должен смотреть и издавать свои нормативные документы". В Крыму такой есть. В Севастополе – отсутствует. И это чревато, подчеркнул Карпов.
"В Крыму ни один субъект хозяйствования не может получить разрешение на строительство на субъектовом уровне без оценки воздействия на окружающую среду и без согласования Росрыболовства. На сегодняшний день 99% объектов с согласованием: там и ОВОСы, и экологические экспертизы – все зависит от объекта. В Севастополе такого нет. Соответственно, любой проект, который осуществляется здесь за счет региональных средств, а не федеральных, игнорирует достаточно большую плоскость в области экологии. И ответственности не наступает. Она наступает после, когда начинают поверять, с прокуратурой. Но первично разрешение на строительство получают, а что строят и как – разбираются потом," – рассказывает специалист.
С инициативой эксперт федерального агентства, отдел которого занимается контролем и надзором, выступил на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, экологии и природным ресурсам Общественной палаты Севастополя, которая прошла на площадке ФИЦ "Институт биологии Южных морей им. А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ).
Комментируя свою позицию РИА Новости Крым, эксперт отметил, что проекты, которые реализуются в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), очень жестко проверяются Главгосэкспертизой на наличие необходимого количества документов – "их просто не пропустят, и они не получат деньги". Но даже если деньги есть, инвестор не должен иметь права их потратить без проведения оценки рисков.
"Это очень хороший момент, потому что ты не сможешь начать строиться, пока не будешь соблюдать законодательство. Это должно касаться всех, не только местных, в том числе тех, кто намерен вкладывать собственные средства", – отметил специалист.
Кто должен делать ОВОС – тут ограничений быть не должно, считает Карпов.
"Субъект хозяйствования вправе обратиться за проведением оценки воздействия на окружающую среду в подведомственную правительству организацию, в Институт биологии Южных морей, нанять частную компанию. Но вопрос в том, чтобы получить финальный документ", – заключил эксперт.
Требования одни на всех
По словам главного специалиста по охране окружающей среды Крымского филиала Главгосэкспертизы России Марии Алексеевой, ей пока не очень понятна проблема, так как "федеральное законодательство у нас одно: что для Крыма, что для Севастополя, что для материковой части Российской Федерации, и его требования едины".
"Федеральные законы нам говорят о том, что необходимо соблюдать водоохранную зону, необходимо согласование при строительстве любого объекта и получение согласования деятельности с федеральным агентством Росрыболовства. Есть федеральный закон "О рыболовстве" и "Водный кодекс Российской Федерации", который четко устанавливает границы, необходимые для проектирования", – сказала Алексеева.
"Насчет контролирующих органов не могу пояснить, так как занимаюсь проектной документацией на стадии оценки воздействия возможного строительства", – добавила она.
Если это возможно реализовать – нужно делать
Председатель комиссии по законодательству, регламенту и этике Общественной палаты Севастополя, юрист Екатерина Дорохова считает, что предложение Максима Карпова достойно внимания, поскольку ОВОС в Севастополе может делаться "по желанию хозяйствующего субъекта, но нет обязанности".
"Хотя логично, что любому строительству в городе, реализации инфраструктурных проектов, комплексной застройке должна предшествовать оценка потенциального воздействия на среду. Мы не должны работать все время с последствиями – следует работать на упреждение", – отметила Дорохова.
В регионе очень высокая сейсмичность, есть определенная климатическая специфика, Севастополь окружен бухтами, не стоит забывать и об оползневой опасности, а значит, любое строительство вблизи прибрежной зоны имеет определенные риски, тем более в условиях, когда город активно разрастается, добавила эксперт.
"И если уже есть реализованный положительный опыт, то мы должны хотя бы в качестве пилотного проекта посмотреть, как это будет работать. Насколько я понимаю, в Крыму это было утверждено указом Сергея Аксенова. Мы посмотрим структуру этого документа и попробуем спроецировать его на нас. Возможно, предложим какой-то документ профильного ведомства. Допустим, есть порядок выдачи разрешений на строительство – может, что-то в него добавить. Нам надо понять пределы регионального регулирования: что мы можем закрепить. И если это возможно реализовать, то это нужно делать. Это будет оказывать только позитивное влияние на развитие Севастополя", – согласилась представитель ОП.
Экологическая политика в Севастополе требует пересмотра
По мнению директора Института биологии южных морей Романа Горбунова, "если оценка воздействия на окружающую среду будет осуществляться на всех уровнях проектирования и строительства – это будет очень правильно". А высококачественный результат исследования севастопольские ученые готовы обеспечить, несмотря на то, что главная их работа – фундаментальная наука с ориентиром на мировую повестку.
"Мы сегодня работаем над тем, чтобы наш проектный офис мог осуществлять не только исследования и обеспечение экспертизы в части морских экосистем, но и разрабатывать комплексные документы, проводить экологические экспертизы и ОВОС, мы уже сейчас это можем делать и расширяем коллектив. И если потребуется встроиться и в региональную повестку, решать локальные экологические проблемы – мы готовы. Я уверен, что участие в этом ученых академического института позволит получить высоконаучный и достоверный результат экспертиз", – сказал Горбунов.
Он добавил, что для решения многих проблем в будущем, связанных в том числе со строительством у побережья, Севастополю необходимо разработать документы, на основе которых будет строиться экологическая политика и стратегия научно-технологического развития города. Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать стратегию социально-экономического развития Севастополя, считает он. И уже сегодня выстраивать системную работу между ученым сообществом, общественной палатой, структурами власти и бизнесом.
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