https://crimea.ria.ru/20230814/sevastopol-dolzhen-uzhestochit-trebovaniya-k-stroykam-u-morya--mnenie-1130692878.html

Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение

Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Севастополь должен ужесточить требования к стройкам у моря – мнение

Разрешение на ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе строительства на побережье, в границах водоохранной зоны в Севастополе, не должно выдаваться РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T07:55

2023-08-14T07:55

2023-08-14T07:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. Разрешение на ведение любой хозяйственной деятельности, в том числе строительства на побережье, в границах водоохранной зоны в Севастополе, не должно выдаваться никому, независимо от источника финансирования, если не проведена оценка воздействия будущего объекта на окружающую среду (ОВОС) и не получено соответствующее согласование Федерального агентства по рыболовству. На необходимость внести изменения в региональное законодательство указал начальник Крымского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Максим Карпов, позицию ведомства он пояснил РИА Новости Крым.Севастополь отстает от КрымаПо словам Карпова, в федеральном законодательстве прописано требование получать согласование Росрыболовства, когда дело касается любых видов хозяйственной деятельности (строительства, реконструкции и пр.) в границах водоохранных зон и прибрежно-защитных полос водных объектов.Однако, если финансирование такой деятельности ведется из регионального бюджета или это частные инвестиции, "то каждый субъект должен смотреть и издавать свои нормативные документы". В Крыму такой есть. В Севастополе – отсутствует. И это чревато, подчеркнул Карпов.С инициативой эксперт федерального агентства, отдел которого занимается контролем и надзором, выступил на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, экологии и природным ресурсам Общественной палаты Севастополя, которая прошла на площадке ФИЦ "Институт биологии Южных морей им. А.О. Ковалевского РАН" (ИнБЮМ).Комментируя свою позицию РИА Новости Крым, эксперт отметил, что проекты, которые реализуются в рамках федеральных целевых программ (ФЦП), очень жестко проверяются Главгосэкспертизой на наличие необходимого количества документов – "их просто не пропустят, и они не получат деньги". Но даже если деньги есть, инвестор не должен иметь права их потратить без проведения оценки рисков.Кто должен делать ОВОС – тут ограничений быть не должно, считает Карпов."Субъект хозяйствования вправе обратиться за проведением оценки воздействия на окружающую среду в подведомственную правительству организацию, в Институт биологии Южных морей, нанять частную компанию. Но вопрос в том, чтобы получить финальный документ", – заключил эксперт.Требования одни на всехПо словам главного специалиста по охране окружающей среды Крымского филиала Главгосэкспертизы России Марии Алексеевой, ей пока не очень понятна проблема, так как "федеральное законодательство у нас одно: что для Крыма, что для Севастополя, что для материковой части Российской Федерации, и его требования едины"."Насчет контролирующих органов не могу пояснить, так как занимаюсь проектной документацией на стадии оценки воздействия возможного строительства", – добавила она.Если это возможно реализовать – нужно делатьПредседатель комиссии по законодательству, регламенту и этике Общественной палаты Севастополя, юрист Екатерина Дорохова считает, что предложение Максима Карпова достойно внимания, поскольку ОВОС в Севастополе может делаться "по желанию хозяйствующего субъекта, но нет обязанности".В регионе очень высокая сейсмичность, есть определенная климатическая специфика, Севастополь окружен бухтами, не стоит забывать и об оползневой опасности, а значит, любое строительство вблизи прибрежной зоны имеет определенные риски, тем более в условиях, когда город активно разрастается, добавила эксперт."И если уже есть реализованный положительный опыт, то мы должны хотя бы в качестве пилотного проекта посмотреть, как это будет работать. Насколько я понимаю, в Крыму это было утверждено указом Сергея Аксенова. Мы посмотрим структуру этого документа и попробуем спроецировать его на нас. Возможно, предложим какой-то документ профильного ведомства. Допустим, есть порядок выдачи разрешений на строительство – может, что-то в него добавить. Нам надо понять пределы регионального регулирования: что мы можем закрепить. И если это возможно реализовать, то это нужно делать. Это будет оказывать только позитивное влияние на развитие Севастополя", – согласилась представитель ОП.Экологическая политика в Севастополе требует пересмотраПо мнению директора Института биологии южных морей Романа Горбунова, "если оценка воздействия на окружающую среду будет осуществляться на всех уровнях проектирования и строительства – это будет очень правильно". А высококачественный результат исследования севастопольские ученые готовы обеспечить, несмотря на то, что главная их работа – фундаментальная наука с ориентиром на мировую повестку.Он добавил, что для решения многих проблем в будущем, связанных в том числе со строительством у побережья, Севастополю необходимо разработать документы, на основе которых будет строиться экологическая политика и стратегия научно-технологического развития города. Для этого, прежде всего, необходимо скорректировать стратегию социально-экономического развития Севастополя, считает он. И уже сегодня выстраивать системную работу между ученым сообществом, общественной палатой, структурами власти и бизнесом.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу Ученые из Донецка изучают флору и фауну Севастополя Глэмпинги в Крыму: эксперт оценила перспективы нового формата туризма

севастополь

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, максим карпов, росрыболовство, мария алексеева, инбюм, главгосэкспертиза, екатерина дорохова, сергей аксенов, экология, роман горбунов