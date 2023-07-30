https://crimea.ria.ru/20230730/unikalnaya-bukhta-uchenye-izuchayut-floru-i-faunu-kryma-na-yuzhnom-beregu-1130338850.html

Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу

Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу

Алабай Айка насекомых не любит. Ну их, они невкусные и кусаются. Она любит людей: не в смысле кушать, а чтобы с ними играть и чтоб гладили. Но люди, которые ее... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T19:19

2023-07-30T19:19

2023-07-30T19:19

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Алабай Айка насекомых не любит. Ну их, они невкусные и кусаются. Она любит людей: не в смысле кушать, а чтобы с ними играть и чтоб гладили. Но люди, которые ее окружают, как раз-таки очень любят всяких жуков и даже пауков. Айке непонятно, как можно заниматься разной ползучей мелочью, когда рядом есть такие прекрасные шерстяные собаки. В мире людей ей вообще многое непонятно.Айкины люди – ботаники и зоологи, они изучают краснокнижную флору и фауну на территории природного ландшафтного заказника "Ласпи". И так уж сложилось, что из местных обитателей в Красную книгу Севастополя занесены преимущественно насекомые.Рано утром Айка провожает ученых на работу: они вызжают не позже семи, чтобы до жары обойти назначенную территорию, найти там все краснокнижные растения и всех редких животных. Их фотографируют, фиксируют геолокацию и записывают в специальные большие журналы. Это называется – зоологический и ботанический мониторинг. На территории природных заказников его проводят регулярно: так люди могут понять, как развивается природа, каких видов становится меньше, а каких – больше и почему.Возвращаются ученые мужи и жены к полудню, обедают под навесом, где прохладно даже в звенящую жару, и потом отдыхают или работают в лаборатории до тех пор, пока не приходит время снова отправляться в дорогу. Вечером все повторяется: люди усаживаются в небольшой походный фургончик, который они называют "Нюсей", и уезжают. Уставшая "Нюся" привозит их к вечеру, на закате. Но и с наступлением темноты нет этим людям покоя: они ловят насекомых, летящих на свет, с помощью специальных энтомологических сачков. Айка наблюдает за ними уже сквозь дрему, накормленная вкусненьким после ужина, наглаженная и умиротворенная.От палаток до белого домаПервая полевая экспедиция в этих местах прошла в 1982 году, вспоминает руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова. Тогда ученые жили, как дикие туристы из фильма "Три плюс два": в палатках, с походной кухней на костре, записывая результаты на коленке. Отдыхать в таких условиях – волшебно, но для постоянной научной работы большого коллектива все-таки нужны условия.В начале восьмидесятых здесь, в бухте Ласпи, основали марикультурное хозяйство, где выращивали мидии."И это предопределило то, что биостанцию передали в руки именно нашему "морскому" институту", - рассказывает Наталия Афанасьевна.В этом году биологической станции исполняется 40 лет. Сегодня это аккуратный, чисто побеленный домик в горах, где одновременно может разместиться до 16 ученых. Есть все необходимое для жизни и работы: кухня, комнаты, научная лаборатория, обустроен даже небольшой спортивный зал. К быту ученые не очень требовательны, некоторые ночуют прямо в лаборатории – там есть диван и раскладушка.- А вот это место мы называем трапом, - показывает Наталия Афанасьевна, топая по деревянному полу галереи, ведущей вокруг здания. – Мы же полжизни проводим в морях, для меня если трапа нет, то как будто не хватает чего-то."С зоологами очень интересно"Подруги Даша и Катя – биологи. Они закончили магистратуру Крымского федерального университета и одновременно работают младшими научными сотрудниками в ИнБЮМ. Здесь, в Ласпи, их работа в основном заключается в изучении краснокнижных деревьев.- У нас шесть деревьев, занесенных в Красную книгу Севастополя, - рассказывает младший научный сотрудник ИнБЮМ Дарья Павшенко. - Это сосна Станкевича, можжевельник высокий, можжевельник дельтовидный, фисташка туполистная, сосна крымская и земляничник мелкоплодный.- Мы делаем фотофиксацию, которая идет сразу с геолокацией, подключаем ее на телефон, чтобы потом все точки нанести на карту, - вступает в разговор младший научный сотрудник Екатерина Пономаренко. - Фиксируем и насекомых, и животных, и растения, и грибы – все краснокнижные. Потом отправляем фотографии узким специалистам, например, грибами занимается один ученый, деревьями и травянистыми – другой, и так далее. Мы отправляем, они определяют, и если это охраняемые виды – мы их наносим на карту и отмечаем в отчетах.Самыми крупными животными, которые встретились ученым, были полоз желтобрюхий, он же каспийский, и желтопузик безногий – экзотического вида ящерица. Оба вида краснокнижные. Однажды девушки услышали рев кабана и убежали, испугавшись. Кабан в Красной книге не значится, и знакомиться с ним биологиням вовсе не обязательно. А вот ласка как-то сама вышла посмотреть, чем занимаются люди.- Они безумно любопытные. Ей самой интересно было за нами понаблюдать. Поэтому я стояла, а она сама ко мне подошла, – при этом воспоминании Катя начинает улыбаться.- Еще много птиц попадается, среди них тоже краснокнижные есть, - добавляет Даша. – Мы их тоже стараемся фотографировать, если успеваем.Разговаривая, девушки время от времени отвлекаются и записывают в журнал то, что им говорят другие участники экспедиции. Мы неспешно идем по лесной просеке, и подруги рассказывают, как им живется на биостанции. Даша поначалу расстроилась, когда узнала, что надо будет месяц проработать без выходных.- Мы сначала такие – оой! А потом уже прошла неделя, другая, и мы видим – да вообще нормально. Классно. С зоологами очень интересно нам, мы столько всего узнаем. Когда темнеет, мы уже на базе, они нам, можно сказать, читают лекции. Вот Александр Валерьевич (Александр Амолин – энтомолог из Донецка) у нас любит рассказывать про своих ос, мы все слушаем, просвещаемся. Уже все сблизились, подружились. Такие тут хорошие все.- Мы обычно собирали гербарий, в прошлом году привозили в Севастополь. А во время отдыха – ну я, например, фанат моря. Мне здесь очень нравится, - подключается Катя."Старенькая девушка", которая не ломаетсяУчастники экспедиции по лесам и горам ездят на стареньком фургончике загадочной марки "Nysa" – на его фоне очень любят фотографироваться все, кто его видят. Эти автомобили производили в Польше на основе советской "Победы", а в СССР они попали в 1986 году после катастрофы в Чернобыле. "Нюся" изначально была химической лабораторией. Таких в ИнБЮМ было две, использовали их для работы в Чернобыльской зоне и для забора проб воды во всех водохранилищах Днепра, включая Каховское.- А если поломается, как ее чинить? – спрашиваю у водителя.- Никак, - смеется он. - Это, наверное, у нас единственная машина, которую вообще не чинят, потому что нечем. Они не производятся давно, так что очень тяжело на нее купить что-то.- Ну все-таки, это же техника, причем старенькая. Если она встала и поломалась, то что делать?- Пока такого не было.Сейчас машина, конечно, работает только как транспортное средство, причем довольно комфортное: у нее на крыше люк, который можно открыть. Со своей работой старенькая "Нюся" справляется на "отлично".Страшно интересная сольпугаВ этом году на территории севастопольских природных заказников впервые проводятся исследования по всем видам из Красной книги Севастополя, которые можно увидеть в середине лета. Севастопольские ученые работают в этой экспедиции совместно с зоологами из Донецка, работы проводятся на территории заказников Мыс Айя, Караньский и Ласпи.Елена Прокопенко исполняет обязанности заведующей кафедрой зоологии и экологии Донецкого государственного университета. Она ученый, изучающий пауков – арахнолог. Дома у нее в коллекции 50 тысяч видов пауков – настоящее богатство для ученых и ужас для всех остальных, нормальных людей. В Крыму Елена Васильевна мечтала увидеть сольпугу – хищного паука, который не водится в ДНР. И это желание сбылось.- Сольпуга очень интересное паукообразное животное, которое характеризуется очень большой агрессивностью. Оно, к сожалению, сокращается в численности. Здесь сольпуга на западной границе своего ареала. Мне как арахнологу увидеть сольпугу в естественных условиях было ну очень интересно.Ловить пауков надо очень осторожно, поскольку они очень хрупкие. Елена Васильевна делает это с помощью специального приспособления. А энтомолог и заведующий зоологическим музеем Донецкого госдарственного университета Александр Амолин – тот самый, которого так интересно слушать студенткам Дарье и Екатерине – использует для ловли насекомых специальный энтомологический сачок.За время работы в Крыму зоологи обнаружили почти 30 видов, занесенных в Красные книги Севастополя, Крыма и Российской Федерации. Среди них – жук-олень, бабочник колыванский, шмелевидка, пчела-плотник, сколия гигантская, эмбия реликтовая."Мы разбили заказники на участки и теперь их планомерно изучаем на предмет наличия тех или иных видов, - продолжает рассказ Александр Валерьевич. - Это первый этап. На втором этапе мы будем проводить оценку найденных видов, вычислять их относительную численность, исследовать особенности биологии и решать все те вопросы, которые можно решить в рамках относительно недлинной экспедиции".Энтомолог Амолин увлекается изучением насекомых, пожалуй, еще более "симпатичных", чем пауки. Его сфера научных интересов – перепончатокрылые, то есть пчелы и осы."В заказнике Ласпи были находки достаточно интересных видов перепончатокрылых насекомых, это осы, занесенные в Красную книгу Севастополя и Республики Крым. Например, здесь достаточно хорошая популяция криптохила кольчатого, это такая крупная оса. Есть также достаточно устойчивые популяции пчел-каменщиков, тоже занесенных в Красную книгу, пчел-плотников, причем двух видов, они оба обитают здесь".За время работы на биостанции ученые собирают необходимую информацию, которую затем уже обрабатывают дома, в лабораторных условиях. Директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов говорит, что такое взаимодействие с коллегами из новых территорий Российской Федерации будет продолжаться и развиваться. На своей базе в Ласпи они готовы принимать не только состоявшихся, но и молодых ученых."У нас уже есть опыт, когда мы проводили здесь выездные лекции для наших аспирантов, и мы готовы принимать студентов и аспирантов с новых территорий. Это прекрасная база, здесь есть все условия для проживания. Если мы хотим подготовить ученого, если мы хотим вовлечь молодого человека в науку, это можно сделать только через реальное погружение в исследование, в экспедиции, и здесь у ребят есть такая возможность".Мохнатый сторож Айка-алабайка слушает это и соглашается: пусть все приезжают. Пусть будет больше людей молодых и веселых, с которыми можно играть. Айка, как все крымчане, всегда рада хорошим людям.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает дважды разрушенный снарядами музей ДонецкаМор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилищеКатастрофы не будет: эколог о последствиях ЧП на Каховской ГЭС

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

новости крыма, крым, севастополь, природа, экология, наука в крыму: открытия и изобретения, общество, авторы