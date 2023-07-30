Уникальная бухта: ученые изучают флору и фауну Крыма на южном берегу
Поймать сольпугу: как в природном заказнике Ласпи сорок лет изучают флору и фауну Крыма
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБухта Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Алабай Айка насекомых не любит. Ну их, они невкусные и кусаются. Она любит людей: не в смысле кушать, а чтобы с ними играть и чтоб гладили. Но люди, которые ее окружают, как раз-таки очень любят всяких жуков и даже пауков. Айке непонятно, как можно заниматься разной ползучей мелочью, когда рядом есть такие прекрасные шерстяные собаки. В мире людей ей вообще многое непонятно.
Айкины люди – ботаники и зоологи, они изучают краснокнижную флору и фауну на территории природного ландшафтного заказника "Ласпи". И так уж сложилось, что из местных обитателей в Красную книгу Севастополя занесены преимущественно насекомые.
Рано утром Айка провожает ученых на работу: они вызжают не позже семи, чтобы до жары обойти назначенную территорию, найти там все краснокнижные растения и всех редких животных. Их фотографируют, фиксируют геолокацию и записывают в специальные большие журналы. Это называется – зоологический и ботанический мониторинг. На территории природных заказников его проводят регулярно: так люди могут понять, как развивается природа, каких видов становится меньше, а каких – больше и почему.
Возвращаются ученые мужи и жены к полудню, обедают под навесом, где прохладно даже в звенящую жару, и потом отдыхают или работают в лаборатории до тех пор, пока не приходит время снова отправляться в дорогу. Вечером все повторяется: люди усаживаются в небольшой походный фургончик, который они называют "Нюсей", и уезжают. Уставшая "Нюся" привозит их к вечеру, на закате. Но и с наступлением темноты нет этим людям покоя: они ловят насекомых, летящих на свет, с помощью специальных энтомологических сачков. Айка наблюдает за ними уже сквозь дрему, накормленная вкусненьким после ужина, наглаженная и умиротворенная.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСторож Айка-алабайка - полцентнера добродушия
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Сторож Айка-алабайка - полцентнера добродушия
От палаток до белого дома
Первая полевая экспедиция в этих местах прошла в 1982 году, вспоминает руководитель лаборатории фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ, заслуженный эколог России Наталия Мильчакова. Тогда ученые жили, как дикие туристы из фильма "Три плюс два": в палатках, с походной кухней на костре, записывая результаты на коленке. Отдыхать в таких условиях – волшебно, но для постоянной научной работы большого коллектива все-таки нужны условия.
В начале восьмидесятых здесь, в бухте Ласпи, основали марикультурное хозяйство, где выращивали мидии.
"И это предопределило то, что биостанцию передали в руки именно нашему "морскому" институту", - рассказывает Наталия Афанасьевна.
В этом году биологической станции исполняется 40 лет. Сегодня это аккуратный, чисто побеленный домик в горах, где одновременно может разместиться до 16 ученых. Есть все необходимое для жизни и работы: кухня, комнаты, научная лаборатория, обустроен даже небольшой спортивный зал. К быту ученые не очень требовательны, некоторые ночуют прямо в лаборатории – там есть диван и раскладушка.
- А вот это место мы называем трапом, - показывает Наталия Афанасьевна, топая по деревянному полу галереи, ведущей вокруг здания. – Мы же полжизни проводим в морях, для меня если трапа нет, то как будто не хватает чего-то.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаслуженный эколог России Наталия Мильчакова в мини-спортзале на биостанции
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Заслуженный эколог России Наталия Мильчакова в мини-спортзале на биостанции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКухня на биостанции в Ласпи
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Кухня на биостанции в Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
На крыше биостанции установлены солнечные батареи и собственная вышка для связи и интернета
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На крыше биостанции установлены солнечные батареи и собственная вышка для связи и интернета
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Заслуженный эколог России Наталия Мильчакова в мини-спортзале на биостанции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Кухня на биостанции в Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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На крыше биостанции установлены солнечные батареи и собственная вышка для связи и интернета
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
"С зоологами очень интересно"
Подруги Даша и Катя – биологи. Они закончили магистратуру Крымского федерального университета и одновременно работают младшими научными сотрудниками в ИнБЮМ. Здесь, в Ласпи, их работа в основном заключается в изучении краснокнижных деревьев.
- У нас шесть деревьев, занесенных в Красную книгу Севастополя, - рассказывает младший научный сотрудник ИнБЮМ Дарья Павшенко. - Это сосна Станкевича, можжевельник высокий, можжевельник дельтовидный, фисташка туполистная, сосна крымская и земляничник мелкоплодный.
- Мы делаем фотофиксацию, которая идет сразу с геолокацией, подключаем ее на телефон, чтобы потом все точки нанести на карту, - вступает в разговор младший научный сотрудник Екатерина Пономаренко. - Фиксируем и насекомых, и животных, и растения, и грибы – все краснокнижные. Потом отправляем фотографии узким специалистам, например, грибами занимается один ученый, деревьями и травянистыми – другой, и так далее. Мы отправляем, они определяют, и если это охраняемые виды – мы их наносим на карту и отмечаем в отчетах.
Самыми крупными животными, которые встретились ученым, были полоз желтобрюхий, он же каспийский, и желтопузик безногий – экзотического вида ящерица. Оба вида краснокнижные. Однажды девушки услышали рев кабана и убежали, испугавшись. Кабан в Красной книге не значится, и знакомиться с ним биологиням вовсе не обязательно. А вот ласка как-то сама вышла посмотреть, чем занимаются люди.
- Они безумно любопытные. Ей самой интересно было за нами понаблюдать. Поэтому я стояла, а она сама ко мне подошла, – при этом воспоминании Катя начинает улыбаться.
- Еще много птиц попадается, среди них тоже краснокнижные есть, - добавляет Даша. – Мы их тоже стараемся фотографировать, если успеваем.
Разговаривая, девушки время от времени отвлекаются и записывают в журнал то, что им говорят другие участники экспедиции. Мы неспешно идем по лесной просеке, и подруги рассказывают, как им живется на биостанции. Даша поначалу расстроилась, когда узнала, что надо будет месяц проработать без выходных.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМладшие научные сотрудницы ИнБЮМ Екатерина Пономаренко и Дарья Пакшина регистрируют данные в журнале
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Младшие научные сотрудницы ИнБЮМ Екатерина Пономаренко и Дарья Пакшина регистрируют данные в журнале
- Мы сначала такие – оой! А потом уже прошла неделя, другая, и мы видим – да вообще нормально. Классно. С зоологами очень интересно нам, мы столько всего узнаем. Когда темнеет, мы уже на базе, они нам, можно сказать, читают лекции. Вот Александр Валерьевич (Александр Амолин – энтомолог из Донецка) у нас любит рассказывать про своих ос, мы все слушаем, просвещаемся. Уже все сблизились, подружились. Такие тут хорошие все.
- Мы обычно собирали гербарий, в прошлом году привозили в Севастополь. А во время отдыха – ну я, например, фанат моря. Мне здесь очень нравится, - подключается Катя.
"Старенькая девушка", которая не ломается
Участники экспедиции по лесам и горам ездят на стареньком фургончике загадочной марки "Nysa" – на его фоне очень любят фотографироваться все, кто его видят. Эти автомобили производили в Польше на основе советской "Победы", а в СССР они попали в 1986 году после катастрофы в Чернобыле. "Нюся" изначально была химической лабораторией. Таких в ИнБЮМ было две, использовали их для работы в Чернобыльской зоне и для забора проб воды во всех водохранилищах Днепра, включая Каховское.
- А если поломается, как ее чинить? – спрашиваю у водителя.
- Никак, - смеется он. - Это, наверное, у нас единственная машина, которую вообще не чинят, потому что нечем. Они не производятся давно, так что очень тяжело на нее купить что-то.
- Ну все-таки, это же техника, причем старенькая. Если она встала и поломалась, то что делать?
- Пока такого не было.
Сейчас машина, конечно, работает только как транспортное средство, причем довольно комфортное: у нее на крыше люк, который можно открыть. Со своей работой старенькая "Нюся" справляется на "отлично".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВнутри "Нюси" помещаются все участники экспедиции. В тесноте, да не в обиде_
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Внутри "Нюси" помещаются все участники экспедиции. В тесноте, да не в обиде_
Страшно интересная сольпуга
В этом году на территории севастопольских природных заказников впервые проводятся исследования по всем видам из Красной книги Севастополя, которые можно увидеть в середине лета. Севастопольские ученые работают в этой экспедиции совместно с зоологами из Донецка, работы проводятся на территории заказников Мыс Айя, Караньский и Ласпи.
Елена Прокопенко исполняет обязанности заведующей кафедрой зоологии и экологии Донецкого государственного университета. Она ученый, изучающий пауков – арахнолог. Дома у нее в коллекции 50 тысяч видов пауков – настоящее богатство для ученых и ужас для всех остальных, нормальных людей. В Крыму Елена Васильевна мечтала увидеть сольпугу – хищного паука, который не водится в ДНР. И это желание сбылось.
© Фото участницы экспедиции Дарьи ТерещенкоСольпуга
© Фото участницы экспедиции Дарьи Терещенко
Сольпуга
- Сольпуга очень интересное паукообразное животное, которое характеризуется очень большой агрессивностью. Оно, к сожалению, сокращается в численности. Здесь сольпуга на западной границе своего ареала. Мне как арахнологу увидеть сольпугу в естественных условиях было ну очень интересно.
Ловить пауков надо очень осторожно, поскольку они очень хрупкие. Елена Васильевна делает это с помощью специального приспособления. А энтомолог и заведующий зоологическим музеем Донецкого госдарственного университета Александр Амолин – тот самый, которого так интересно слушать студенткам Дарье и Екатерине – использует для ловли насекомых специальный энтомологический сачок.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрахнолог Елена Прокопенко ловит пауков
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Арахнолог Елена Прокопенко ловит пауков
За время работы в Крыму зоологи обнаружили почти 30 видов, занесенных в Красные книги Севастополя, Крыма и Российской Федерации. Среди них – жук-олень, бабочник колыванский, шмелевидка, пчела-плотник, сколия гигантская, эмбия реликтовая.
"Мы разбили заказники на участки и теперь их планомерно изучаем на предмет наличия тех или иных видов, - продолжает рассказ Александр Валерьевич. - Это первый этап. На втором этапе мы будем проводить оценку найденных видов, вычислять их относительную численность, исследовать особенности биологии и решать все те вопросы, которые можно решить в рамках относительно недлинной экспедиции".
Энтомолог Амолин увлекается изучением насекомых, пожалуй, еще более "симпатичных", чем пауки. Его сфера научных интересов – перепончатокрылые, то есть пчелы и осы.
"В заказнике Ласпи были находки достаточно интересных видов перепончатокрылых насекомых, это осы, занесенные в Красную книгу Севастополя и Республики Крым. Например, здесь достаточно хорошая популяция криптохила кольчатого, это такая крупная оса. Есть также достаточно устойчивые популяции пчел-каменщиков, тоже занесенных в Красную книгу, пчел-плотников, причем двух видов, они оба обитают здесь".
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭнтомолог Александр Амолин ловит насекомых специальным энтомологическим сачком
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Энтомолог Александр Амолин ловит насекомых специальным энтомологическим сачком
За время работы на биостанции ученые собирают необходимую информацию, которую затем уже обрабатывают дома, в лабораторных условиях. Директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов говорит, что такое взаимодействие с коллегами из новых территорий Российской Федерации будет продолжаться и развиваться. На своей базе в Ласпи они готовы принимать не только состоявшихся, но и молодых ученых.
"У нас уже есть опыт, когда мы проводили здесь выездные лекции для наших аспирантов, и мы готовы принимать студентов и аспирантов с новых территорий. Это прекрасная база, здесь есть все условия для проживания. Если мы хотим подготовить ученого, если мы хотим вовлечь молодого человека в науку, это можно сделать только через реальное погружение в исследование, в экспедиции, и здесь у ребят есть такая возможность".
Мохнатый сторож Айка-алабайка слушает это и соглашается: пусть все приезжают. Пусть будет больше людей молодых и веселых, с которыми можно играть. Айка, как все крымчане, всегда рада хорошим людям.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРезультаты работы экспедиции
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Результаты работы экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПобережье бухты Ласпи
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Побережье бухты Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Александров, начальник экспедиции
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Владимир Александров, начальник экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДиректор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов
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Директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото участницы экспедиции Дарьи ТерещенкоДыбка степная
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Дыбка степная
© Фото участницы экспедиции Дарьи Терещенко
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБаклан в бухте Ласпи
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Баклан в бухте Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
Результаты работы экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
Побережье бухты Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
Владимир Александров, начальник экспедиции
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
Директор ФИЦ ИнБЮМ, доктор географических наук Роман Горбунов
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
Дыбка степная
© Фото участницы экспедиции Дарьи Терещенко
6 из 6
Баклан в бухте Ласпи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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