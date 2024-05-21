https://crimea.ria.ru/20240521/putin-poblagodaril-gosdumu-za-formirovanie-kabineta-ministrov-rf-1137477433.html

Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ

Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ - РИА Новости Крым, 21.05.2024

Путин поблагодарил Госдуму за формирование кабинета министров РФ

Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным во вторник поблагодарил депутатов Госдумы за работу по утверждению... РИА Новости Крым, 21.05.2024

2024-05-21T22:30

2024-05-21T22:30

2024-05-21T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным во вторник поблагодарил депутатов Госдумы за работу по утверждению кабмина.При утверждении членов кабмина звучали самые разные вопросы, было очевидно, что предложены сильные кандидатуры, отметил Володин."Вопросы звучали самые разные, при этом сам тон был доброжелательный и было очевидно, что кандидатуры были сильные предложены. Особенно на должности заместителей председателя правительства, нам они были все знакомы", – сказал спикер Госдумы.Также российский лидер поблагодарил депутатов за работу по утверждению кабинета министров, которая была проведена в интересах государства, а не в групповых интересах."Сбоев и перерывов в работе быть не должно, особенно в условиях сегодняшнего дня", – подчеркнул президент.Госдума на пленарном заседании 13 мая утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. На следующий день президент Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства.13 марта президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший эту должность с 2008 года, перейдет на другую работу. Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Сергей Нарышкин и Александр Бортников сохранили за собой посты глав МВД, МЧС, Службы внешней разведки и ФСБ соответственно.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииГосдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФИдти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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