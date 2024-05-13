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Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства РФ

Госдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T15:51

2024-05-13T15:51

2024-05-13T15:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Госдума на пленарном заседании в понедельник утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Все кандидаты перед голосованием выступили перед депутатами и ответили на интересующие их вопросы.Накануне кандидатов рассматривали профильные комитеты Госдумы, все они были ими поддержаны. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.Также депутаты большинством голосов открытым голосованием утвердили назначение заместителей председателя правительства. Вице-премьерами в новом составе кабмина станут:- Виталий Савельев (транспорт и логистика);- Дмитрий Патрушев (сельское хозяйство, АПК и экология);- Александр Новак (энергетика и экономический блок);- Дмитрий Григоренко (финансовая и контрольно-надзорная сферы)- Дмитрий Чернышенко (курирует Министерство науки и высшего образования, Минспорта и Минэкономразвития в части развития туризма, координацию в сфере СМИ, а также Минпросвещения и Росмолодежь);- Татьяна Голикова (курирует деятельность Минздрава, Минтруда, Минкультуры, а также Федеральное агентство по делам национальностей);- Юрий Трутнев (курирует социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа, Арктической зоны РФ и Северного Кавказа);- Алексей Оверчук (вопросы Евразийской интеграции, сотрудничества с международными организациями и планирования и организации международных мероприятий с участием председателя правительства);- Марат Хуснуллин (строительство, архитектура и градостроительная деятельность, ЖКХ).Таким образом, повышение в новом правительстве получили Виталий Савельев и Дмитрий Патрушев, которые в предыдущем составе кабмина возглавляли соответственно Минтранс и Минсельхоз.Патрушев будет курировать сельское хозяйство, АПК, экологию в связи с переходом Виктории Абрамченко на другое место работы. В связи с переходом первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны экономический блок, помимо сферы энергетики, будет курировать Александр Новак.Дмитрий Григоренко продолжит курировать финансовую и контрольно-надзорную сферы. Кроме того, предлагается передать под его координацию цифровое развитие и связь, а также антимонопольную политику.К курируемым Дмитрием Чернышенко сферам деятельности (Министерство науки и высшего образования, Миниспорта, Минэкономики в части развития туризма) добавятся Минпросвещения и Росмолодежь. Так же он продолжит координацию в сфере СМИ, периодической печати и издательской деятельности.Также должности вице-премьеров в новом составе кабмина сохранили Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

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государственная дума рф, новости, россия, правительство россии