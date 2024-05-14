Путин утвердил состав нового кабинета министров России
Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров правительства России
21:38 14.05.2024 (обновлено: 21:52 14.05.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Указом назначены вице-премьеры:
- —Денис Мантуров — первый вице-премьер;
- —Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
- —Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
- —Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
- —Дмитрий Григоренко — вице-премьер и руководитель аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
- —Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
- —Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
- —Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующим строительство и региональное развитие;
- —Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
- —Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Новые члены кабинета:
- —Роман Старовойт — министр транспорта;
- —Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
- —Сергей Цивилев — министр энергетики;
- —Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
- —Михаил Дегтярев — министр спорта.
Сохранили должности:
- —Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
- —Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
- —Сергей Кравцов — министр просвещения;
- —Ольга Любимова — министр культуры;
- —Максим Решетников — министр экономического развития;
- —Антон Силуанов — министр финансов;
- —Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
- —Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
- —Валерий Фальков — министр образования и науки;
- —Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
- —Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.