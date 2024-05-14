https://crimea.ria.ru/20240514/putin-utverdil-sostav-novogo-kabineta-ministrov-rossii-1137279945.html

Путин утвердил состав нового кабинета министров России

Путин утвердил состав нового кабинета министров России - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Путин утвердил состав нового кабинета министров России

Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T21:38

2024-05-14T21:38

2024-05-14T21:52

владимир путин (политик)

россия

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политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Указом назначены вице-премьеры:Новые члены кабинета:Сохранили должности:

https://crimea.ria.ru/20240514/novaya-struktura-silovogo-bloka-pravitelstva-rossii-1137239473.html

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владимир путин (политик), россия, правительство россии, политика, новости