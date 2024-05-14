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Путин утвердил состав нового кабинета министров России - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Путин утвердил состав нового кабинета министров России
Путин утвердил состав нового кабинета министров России - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Путин утвердил состав нового кабинета министров России
Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.Указом назначены вице-премьеры:Новые члены кабинета:Сохранили должности:
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владимир путин (политик), россия, правительство россии, политика, новости
Путин утвердил состав нового кабинета министров России

Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров правительства России

21:38 14.05.2024 (обновлено: 21:52 14.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая — РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин во вторник вечером подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, сообщается на сайте Кремля.
Указом назначены вице-премьеры:
  • Денис Мантуров — первый вице-премьер;
  • Виталий Савельев — вице-премьер, курирующий транспортную отрасль;
  • Дмитрий Патрушев — вице-премьер, курирующий сельское хозяйство и экологию;
  • Александр Новак — вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку;
  • Дмитрий Григоренко — вице-премьер и руководитель аппарата правительства, курирует финансовую и контрольно-надзорную сферу, цифровое развитие и связь, антимонопольную политику;
  • Дмитрий Чернышенко — вице-премьер, курирует науку и высшее образование, туризм, спорт, культуру и СМИ;
  • Татьяна Голикова — вице-премьер, ответственная за социальный блок и Федеральное агентство по делам национальностей;
  • Марат Хуснуллин — вице-премьер, курирующим строительство и региональное развитие;
  • Алексей Оверчук — вице-премьер, ответственный за международные вопросы;
  • Юрий Трутнев — вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе.
Новые члены кабинета:
  • Роман Старовойт — министр транспорта;
  • Антон Алиханов — министр промышленности и торговли;
  • Сергей Цивилев — министр энергетики;
  • Оксана Лут — министр сельского хозяйства;
  • Михаил Дегтярев — министр спорта.
Сохранили должности:
  • Антон Котяков — министр труда и социальной защиты;
  • Александр Козлов — министр природных ресурсов и экологии;
  • Сергей Кравцов — министр просвещения;
  • Ольга Любимова — министр культуры;
  • Максим Решетников — министр экономического развития;
  • Антон Силуанов — министр финансов;
  • Михаил Мурашко — министр здравоохранения;
  • Ирек Файзуллин — министр строительства и ЖКХ;
  • Валерий Фальков — министр образования и науки;
  • Алексей Чекунков — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики;
  • Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
21:33Инфографика
Новая структура силового блока правительства России
 
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