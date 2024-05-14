https://crimea.ria.ru/20240514/idti-v-edinom-stroyu-putin-rasskazal-ob-ozhidaniyakh-ot-novogo-pravitelstva-1137282026.html

Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства

Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Идти в едином строю: Путин рассказал об ожиданиях от нового правительства

Для долгосрочного и уверенного развития России правительство должно быть в едином строю с депутатами Госдумы и регионами страны. Об этом в ходе встречи с новым... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T23:35

2024-05-14T23:35

2024-05-14T23:37

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Для долгосрочного и уверенного развития России правительство должно быть в едином строю с депутатами Госдумы и регионами страны. Об этом в ходе встречи с новым составом кабинета министров РФ заявил президент Владимир Путин.Российский лидер отметил, что в ходе утверждения в Госдуме нового состава кабмина, обсуждались не только кандидатуры, говорили и о состоянии отраслей. "Я вас прошу отнестись к этому серьезно и из того, что мы наметили, и из того, как мы наметили это делать, учесть в практической работе и предложения депутатов Госдумы", - сказал Путин.Президент также отметил, что ранее была проведена значительная работа. Однако необходимо проработать все намеченное на ближайшие три года, а также выстраивать работу на шестилетку. "Прошу об этом тоже не забывать", - резюмировал Путин.Во вторник президент России Владимир Путин подписал указы о назначениях вице-премьеров и министров нового правительства, а также утвердил кандидатов на должности руководителей силового блока страны.Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина. Днем ранее депутаты Госдума одобрили кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – КремльВ Крыму оценили новый состав правительства РоссииВолодин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, политика, правительство россии, новости, государственная дума рф