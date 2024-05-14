https://crimea.ria.ru/20240514/patrushev-i-dyumin-naznacheny-pomoschnikami-prezidenta--kreml-1137255197.html

Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль

Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. Полный список назначений опубликован во вторник на сайте РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T11:00

2024-05-14T11:00

2024-05-14T11:23

кремль

новости

кадровые перестановки

россия

алексей дюмин

николай патрушев

владимир путин (политик)

назначения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. Полный список назначений опубликован во вторник на сайте Кремля.В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.Кроме того, назначены помощники Президента РФ: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииСекретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, новости, кадровые перестановки, россия, алексей дюмин, николай патрушев, владимир путин (политик), назначения