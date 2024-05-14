https://crimea.ria.ru/20240514/patrushev-i-dyumin-naznacheny-pomoschnikami-prezidenta--kreml-1137255197.html
Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль
Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. Полный список назначений опубликован во вторник на сайте РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T11:00
2024-05-14T11:00
2024-05-14T11:23
кремль
новости
кадровые перестановки
россия
алексей дюмин
николай патрушев
владимир путин (политик)
назначения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. Полный список назначений опубликован во вторник на сайте Кремля.В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.Кроме того, назначены помощники Президента РФ: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму оценили новый состав правительства РоссииВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииСекретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции
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кремль, новости, кадровые перестановки, россия, алексей дюмин, николай патрушев, владимир путин (политик), назначения
Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль
Путин назначил Патрушева и Дюмина помощниками президента – Кремль
11:00 14.05.2024 (обновлено: 11:23 14.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации главы государства. Полный список назначений опубликован во вторник на сайте Кремля.
В соответствии с указом, руководителем Администрации Президента РФ назначен Антон Вайно. Его первыми заместителями становятся Алексей Громов и Сергей Кириенко, заместителями – Дмитрий Козак, Магомедсалам Магомедов, Максим Орешкин, Владимир Островенко.
Дмитрий Песков также назначен заместителем руководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента России.
Кроме того, назначены помощники Президента РФ: Алексей Дюмин, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Николай Патрушев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко, Руслан Эдельгериев.
7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства назначает после консультаций с Советом Федерации.
Накануне Госдума утвердила представленные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина
. В частности Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера.
12 мая Президент России Владимир Путин назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны
. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Министром обороны РФ Путин предложил назначить Андрея Белоусова
, ранее занимвшего должность первого вице-премьера в правительстве Михаила Мишустина.
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