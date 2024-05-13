https://crimea.ria.ru/20240513/sekretar-soveta-bezopasnosti-rf-polnomochiya-i-funktsii-1137233577.html

Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции

Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Секретарь Совета безопасности РФ: полномочия и функции

Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T13:29

2024-05-13T13:29

2024-05-13T13:45

совет безопасности россии

секретарь совета безопасности рф

закон и право

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безопасность

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Сергея Шойгу, на протяжении 12 лет возглавлявшего Министерство обороны РФ, секретарем Совета безопасности страны. На этом посту Шойгу сменил Николая Патрушева, занимавшего данную должность с 2008 года. Что такое Совбез России, чем он занимается и какими полномочиями обладает его секретарь – в справке РИА Новости Крым.Совет безопасности Российской Федерации является конституционным совещательным органом, осуществляющим содействие главе государства в реализации его полномочий по вопросам обеспечения национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз. Статус Совбеза РФ и порядок его формирования установлены законом от 5 марта 1992 года.Председателем Совета безопасности РФ по должности является президент страны. На данный момент эту должность занимает Владимир Путин. Заместителем председателя Совбеза является Дмитрий Медведев.Количество постоянных членов Совбеза может меняться, в разные годы в него входили от 7 до 19 человек. Также в СБ России входят 18 непостоянных членов, которые имеют право совещательного голоса. Это руководители федеральных ведомств, главы регионов, высокопоставленные представители силовых и армейских структур.Секретарь Совета безопасности РФ назначается и освобождается от должности президентом страны и подчиняется непосредственно главе государства. На него возложены функции организации работы Совбеза и руководства его аппаратом.Секретарь СБ РФ информирует президента о состоянии национальной безопасности и представляет главе государства ежегодный доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. Также он организует работу межведомственных комиссий Совета.На секретаря Совбеза также возложен контроль деятельности Вооруженных сил РФ и других войск, воинских формирований и органов, в том числе с привлечением государственных контрольных и надзорных органов.В перечне полномочий секретаря Совета – проведение мероприятий по укреплению международного сотрудничества в области обеспечения безопасности. Также он может вносить в Совбез предложения по координации работы федеральных и региональных властей в связи с чрезвычайными ситуациями.Кроме того, секретарь Совбеза готовит проекты указов, распоряжений и поручений президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также участвует в формировании государственной кадровой политики.При этом он организует экспертизу документов стратегического планирования и проектов решений федеральных органов и властей субъектов РФ по вопросам обеспечения национальной безопасности и координирует подготовку федеральных целевых программ в области обеспечения нацбезопасности.Секретарь СБ также выступает с разъяснениями принятых Советом решений по вопросам обеспечения безопасности личности, общества и государства.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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