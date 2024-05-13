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В Крыму оценили новый состав правительства России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В Крыму оценили новый состав правительства России
В Крыму оценили новый состав правительства России - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В Крыму оценили новый состав правительства России
Новый состав правительства России свидетельствует о неизменности и преемственности выбранного ранее курса, а точечные перестановки видятся как продуманный... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T17:48
2024-05-13T17:48
мнения
владимир константинов
правительство россии
россия
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Новый состав правительства России свидетельствует о неизменности и преемственности выбранного ранее курса, а точечные перестановки видятся как продуманный маневр. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.При этом некоторые перестановки, в том числе в руководстве Министерства обороны, по словам Константинова, "видятся как продуманный кадровый маневр, а не как кадровая революция".Председатель Госсовета Крыма также указал на обозначенные премьер-министром Михаилом Мишустиным основные направления, на которых сконцентрируется правительство: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и всей инфраструктуры."Заметно, что и в основополагающих выступлениях, и документах президента, и в озвученных Мишустиным приоритетах правительства речь идет о задачах мирного времени. Это означает, что руководство страны уверено в успешном и скором завершении СВО. И на то имеются все основания", – добавил спикер парламента республики.В понедельник Госдума утвердила представленные Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера. Посты вице-премьеров займут Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший эту должность с 2008 года, перейдет на другую работу. Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Сергей Нарышкин и Александр Бортников сохранили за собой посты глав МВД, МЧС, Службы внешней разведки и ФСБ соответственно.Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Константина Чуйченко, главы Росгвардии – Виктора Золотова, директора Федеральной службы охраны – Дмитрия Кочнева.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииНовый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы
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мнения, владимир константинов, правительство россии, россия, государственная дума рф
В Крыму оценили новый состав правительства России

Новый состав кабмина РФ сочетает преемственность и кадровую ротацию – Константинов

17:48 13.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Новый состав правительства России свидетельствует о неизменности и преемственности выбранного ранее курса, а точечные перестановки видятся как продуманный маневр. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

"В целом сохранена структура правительства, его костяк. Ряд министров из бывшего состава были передвинуты на должности вице-премьеров, а на руководство министерствами выдвинуты наиболее эффективные главы регионов. Это все свидетельствует о неизменности и преемственности курса", – написал политик в своем Telegram-канале.

При этом некоторые перестановки, в том числе в руководстве Министерства обороны, по словам Константинова, "видятся как продуманный кадровый маневр, а не как кадровая революция".
Председатель Госсовета Крыма также указал на обозначенные премьер-министром Михаилом Мишустиным основные направления, на которых сконцентрируется правительство: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и всей инфраструктуры.
"Заметно, что и в основополагающих выступлениях, и документах президента, и в озвученных Мишустиным приоритетах правительства речь идет о задачах мирного времени. Это означает, что руководство страны уверено в успешном и скором завершении СВО. И на то имеются все основания", – добавил спикер парламента республики.
В понедельник Госдума утвердила представленные Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера. Посты вице-премьеров займут Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.
Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.
Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший эту должность с 2008 года, перейдет на другую работу. Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Сергей Нарышкин и Александр Бортников сохранили за собой посты глав МВД, МЧС, Службы внешней разведки и ФСБ соответственно.
Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Константина Чуйченко, главы Росгвардии – Виктора Золотова, директора Федеральной службы охраны – Дмитрия Кочнева.
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МненияВладимир КонстантиновПравительство РоссииРоссияГосударственная Дума РФ
 
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