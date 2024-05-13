https://crimea.ria.ru/20240513/v-krymu-otsenili-novyy-sostav-pravitelstva-rossii-1137239039.html

В Крыму оценили новый состав правительства России

В Крыму оценили новый состав правительства России - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В Крыму оценили новый состав правительства России

Новый состав правительства России свидетельствует о неизменности и преемственности выбранного ранее курса, а точечные перестановки видятся как продуманный... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T17:48

2024-05-13T17:48

2024-05-13T17:48

мнения

владимир константинов

правительство россии

россия

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Новый состав правительства России свидетельствует о неизменности и преемственности выбранного ранее курса, а точечные перестановки видятся как продуманный маневр. Такое мнение высказал спикер парламента Крыма Владимир Константинов.При этом некоторые перестановки, в том числе в руководстве Министерства обороны, по словам Константинова, "видятся как продуманный кадровый маневр, а не как кадровая революция".Председатель Госсовета Крыма также указал на обозначенные премьер-министром Михаилом Мишустиным основные направления, на которых сконцентрируется правительство: укрепление экономики, обеспечение технологического суверенитета, цифровая трансформация, народосбережение и поддержка семей с детьми, повышение благосостояния граждан, сбалансированное развитие регионов и всей инфраструктуры."Заметно, что и в основополагающих выступлениях, и документах президента, и в озвученных Мишустиным приоритетах правительства речь идет о задачах мирного времени. Это означает, что руководство страны уверено в успешном и скором завершении СВО. И на то имеются все основания", – добавил спикер парламента республики.В понедельник Госдума утвердила представленные Мишустиным кандидатуры на посты вице-премьеров в новом составе кабмина. Денис Мантуров, возглавляющий Минпромторг РФ и курирующий в кабмине направление промышленности, займет пост первого вице-премьера. Посты вице-премьеров займут Виталий Савельев, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Юрий Трутнев, Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин.Накануне президент России Владимир Путин внес в Совфед кандидатуру Андрея Белоусова для назначения на должность министра обороны. До этого он работал первым заместителем председателя правительства и курировал экономический блок.Сергей Шойгу, возглавлявший Минобороны с 2012 года, назначен секретарем Совета безопасности РФ. Николай Патрушев, занимавший эту должность с 2008 года, перейдет на другую работу. Владимир Колокольцев, Александр Куренков, Сергей Нарышкин и Александр Бортников сохранили за собой посты глав МВД, МЧС, Службы внешней разведки и ФСБ соответственно.Кроме того, на должность главы Минюста предложена кандидатура Константина Чуйченко, главы Росгвардии – Виктора Золотова, директора Федеральной службы охраны – Дмитрия Кочнева.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменится в армии после смены главы Минобороны - ответ БелоусоваВ Кремле объяснили смену министра обороны РоссииНовый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир константинов, правительство россии, россия, государственная дума рф