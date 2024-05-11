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Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы
Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы
Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства РФ.Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров; Мишустин... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T18:22
2024-05-11T18:29
михаил мишустин
правительство россии
новости
государственная дума рф
политика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства РФ.Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров; Мишустин предложил назначить Антона Алиханова, сейчас возглавляющего Калининградскую область, главой Минпромторга. На посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.На должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.Сохранили свои посты: Антон Котяков (Минтруд), Александр Козлов (Минприроды), Сергей Кравцов (Минпросвещения), Ольга Любимова (Минкульт), Максим Решетников (Минэкономразвития),Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Валерий Фальков (Минобрнауки), Алексей Чекунков (Минвостокразвития), Максут Шадаев (Минцифры).Кандидатов в вице-премьеры и министры, согласно конституционной процедуре, теперь предстоит рассмотреть парламенту.Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации. Сенатор Джабаров рассказывал РИА Новости, что они начнутся 13 мая.Вице-премьеров и министров утверждать будет Госдума. Этим нижняя палата, как анонсировал в субботу Володин, займется 13 и 14 мая.Предыдущий составВ предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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михаил мишустин, правительство россии, новости, государственная дума рф, политика, россия
Новый состав правительства России Мишустин внес на рассмотрение Госдумы

Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ

18:22 11.05.2024 (обновлено: 18:29 11.05.2024)
 
© РИА Новости . Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
© РИА Новости . Александр Астафьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав Правительства РФ.

Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров; Мишустин предложил назначить Антона Алиханова, сейчас возглавляющего Калининградскую область, главой Минпромторга.

На посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.
Другие заместители председателя правительства: Виталий Савельев, Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин.

На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.

На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.

На должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.

Сохранили свои посты:
Антон Котяков (Минтруд),
Александр Козлов (Минприроды),
Сергей Кравцов (Минпросвещения),
Ольга Любимова (Минкульт),
Максим Решетников (Минэкономразвития),
Антон Силуанов (Минфин),
Михаил Мурашко (Минздрав),
Ирек Файзуллин (Минстрой),
Валерий Фальков (Минобрнауки),
Алексей Чекунков (Минвостокразвития),
Максут Шадаев (Минцифры).
Кандидатов в вице-премьеры и министры, согласно конституционной процедуре, теперь предстоит рассмотреть парламенту.

Руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации. Сенатор Джабаров рассказывал РИА Новости, что они начнутся 13 мая.

Вице-премьеров и министров утверждать будет Госдума. Этим нижняя палата, как анонсировал в субботу Володин, займется 13 и 14 мая.

Предыдущий состав

В предыдущем правительстве Мишустина изначально было девять вице-премьеров и один первый вице-премьер. Первым заместителем председателя правительства был Андрей Белоусов. Он курировал, в частности, общие вопросы реализации национальных проектов. Замглавы кабмина Дмитрий Григоренко руководил аппаратом правительства. Вице-премьер Виктория Абрамченко курировала экологию и сельское хозяйство. Татьяна Голикова отвечала за социальный блок, Александр Новак — за энергетику и развитие Северного Кавказа. Алексей Оверчук курировал международное направление, а Марат Хуснуллин — строительство и региональное развитие. Кроме того, Дмитрий Чернышенко отвечал за спорт, научно-технологическое развитие и туризм.
В свою очередь, Юрий Трутнев был полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе, он курировал развитие Дальнего Востока и Арктики.
С 15 июля 2022 года должность вице-премьера получил также Денис Мантуров, сохранив за собой пост главы Минпромторга. Он курировал, в частности, авиастроение, автомобилестроение, фармацевтику, космос, ОПК, легкую промышленность и металлургию.
 
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