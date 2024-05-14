https://crimea.ria.ru/20240514/gosduma-odobrila-kandidatury-16-ministrov-novogo-kabmina-1137262208.html

Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина

Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T16:54

2024-05-14T16:54

2024-05-14T16:55

формирование нового правительства рф

правительство россии

государственная дума рф

россия

новости

михаил мишустин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137262088_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_25b560ef102409b234719e253b3b4a1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.Голосованию предшествовали выступления всех кандидатов. Они рассказали депутатам об основных направлениях работы министерств и ответили на вопросы парламентариев. 12 мая профильные комитеты Госдумы рассмотрели кандидатов в министры и поддержали все назначения.Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, который руководил регионом последние пять с половиной лет. До того, как возглавить Курскую область, Старовойт на протяжении шести лет возглавлял Росавтодор.На посту главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова сменит губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. Регионом он руководил с сентября 2018 года.Также среди новых назначений – министр сельского хозяйства Оксана Лут, которая сменит на этом посту ставшего вице-премьером Дмитрия Патрушева. С 2018 года она работала заместителем, затем – первым заместителем главы Минсельхоза, а в 2010-2018 годах руководила различными департаментами "Россельхозбанка", дослужившись впоследствии до зампредседателя правления этого банка.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий регион с 2020 года, станет министром спорта РФ. С 2011 года Дегтярев был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Он мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион своего родного города Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований.Свои посты в новом составе правительства сохранили: Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Министерство науки и высшего образования), Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкульт), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Максим Решетников (Минэкономразвития), Александр Козлов (Минприроды), Алексей Чекунов (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики), Антон Котяков (Минтруд).Накануне Госдума одобрила кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ: Дениса Мантурова (первый заместитель) и девяти заместителей – Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новикова, Татьяны Голиковой, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Юрия Трутнева, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – КремльВ Крыму оценили новый состав правительства РоссииВолодин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

формирование нового правительства рф, правительство россии, государственная дума рф, россия, новости, михаил мишустин, политика