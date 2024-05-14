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Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T16:54
2024-05-14T16:55
формирование нового правительства рф
правительство россии
государственная дума рф
россия
новости
михаил мишустин
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.Голосованию предшествовали выступления всех кандидатов. Они рассказали депутатам об основных направлениях работы министерств и ответили на вопросы парламентариев. 12 мая профильные комитеты Госдумы рассмотрели кандидатов в министры и поддержали все назначения.Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, который руководил регионом последние пять с половиной лет. До того, как возглавить Курскую область, Старовойт на протяжении шести лет возглавлял Росавтодор.На посту главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова сменит губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. Регионом он руководил с сентября 2018 года.Также среди новых назначений – министр сельского хозяйства Оксана Лут, которая сменит на этом посту ставшего вице-премьером Дмитрия Патрушева. С 2018 года она работала заместителем, затем – первым заместителем главы Минсельхоза, а в 2010-2018 годах руководила различными департаментами "Россельхозбанка", дослужившись впоследствии до зампредседателя правления этого банка.Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий регион с 2020 года, станет министром спорта РФ. С 2011 года Дегтярев был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Он мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион своего родного города Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований.Свои посты в новом составе правительства сохранили: Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Министерство науки и высшего образования), Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкульт), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Максим Решетников (Минэкономразвития), Александр Козлов (Минприроды), Алексей Чекунов (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики), Антон Котяков (Минтруд).Накануне Госдума одобрила кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ: Дениса Мантурова (первый заместитель) и девяти заместителей – Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новикова, Татьяны Голиковой, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Юрия Трутнева, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – КремльВ Крыму оценили новый состав правительства РоссииВолодин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле
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формирование нового правительства рф, правительство россии, государственная дума рф, россия, новости, михаил мишустин, политика
Госдума одобрила кандидатуры 16 министров нового кабмина

Госдума одобрила предложенные Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом кабмине

16:54 14.05.2024 (обновлено: 16:55 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник одобрили предложенные главой правительства РФ Михаилом Мишустиным 16 кандидатур на посты министров в новом составе кабмина.
Голосованию предшествовали выступления всех кандидатов. Они рассказали депутатам об основных направлениях работы министерств и ответили на вопросы парламентариев. 12 мая профильные комитеты Госдумы рассмотрели кандидатов в министры и поддержали все назначения.
Большинство действующих министров сохранили свои посты. Среди новичков – губернатор Калининградской области Антон Алиханов, который возглавит Министерство промышленности и торговли. Прежний руководитель ведомства Денис Мантуров станет первым вице-премьером. У Алиханова уже имеется опыт работы в Минпромторге - в 2013-2015 годах он занимал должность замдиректора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности данного министерства.
Министром транспорта станет губернатор Курской области Роман Старовойт, который руководил регионом последние пять с половиной лет. До того, как возглавить Курскую область, Старовойт на протяжении шести лет возглавлял Росавтодор.
На посту главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова сменит губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилев. Регионом он руководил с сентября 2018 года.
Также среди новых назначений – министр сельского хозяйства Оксана Лут, которая сменит на этом посту ставшего вице-премьером Дмитрия Патрушева. С 2018 года она работала заместителем, затем – первым заместителем главы Минсельхоза, а в 2010-2018 годах руководила различными департаментами "Россельхозбанка", дослужившись впоследствии до зампредседателя правления этого банка.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, возглавляющий регион с 2020 года, станет министром спорта РФ. С 2011 года Дегтярев был депутатом Государственной Думы от ЛДПР. Он мастер спорта по фехтованию, многократный чемпион своего родного города Самары и Самарской области, призер всероссийских и международных соревнований.
Свои посты в новом составе правительства сохранили: Сергей Кравцов (Минпросвещения), Валерий Фальков (Министерство науки и высшего образования), Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкульт), Антон Силуанов (Минфин), Михаил Мурашко (Минздрав), Ирек Файзуллин (Минстрой), Максим Решетников (Минэкономразвития), Александр Козлов (Минприроды), Алексей Чекунов (Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики), Антон Котяков (Минтруд).
Накануне Госдума одобрила кандидатуры вице-премьеров нового правительства РФ: Дениса Мантурова (первый заместитель) и девяти заместителей – Виталия Савельева, Дмитрия Патрушева, Александра Новикова, Татьяны Голиковой, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Юрия Трутнева, Алексея Оверчука и Марата Хуснуллина.
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