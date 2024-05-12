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Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле - РИА Новости Крым, 12.05.2024
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Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле
Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле - РИА Новости Крым, 12.05.2024
Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле
Внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были РИА Новости Крым, 12.05.2024
2024-05-12T11:23
2024-05-12T11:27
вячеслав володин
государственная дума рф
формирование нового правительства рф
правительство россии
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были люди, которые знают жизнь "на земле" в регионах. Об этом журналистам заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предложенные кандидатуры губернаторов."Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", - сказал Володин.По его словам, предложенный состав правительства профессионален."И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность, соответственно. Но время должно показать, насколько это получится в этих должностях", - отметил он.Формирование нового правительства России7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В частности, губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на должность министра энергетики - главу Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.В воскресенье в Госдуме пройдут расширенные заседания думских комитетов. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Затем на пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты будут голосовать по вопросу утверждения кандидатур на должности вице-премьеров и министров.
https://crimea.ria.ru/20240510/glavnye-zayavleniya-mishustina-na-zasedanii-gosdumy-rf-1137184866.html
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вячеслав володин, государственная дума рф, формирование нового правительства рф, правительство россии, новости, россия
Володин о новом составе правительства: должны знать жизнь на земле

Володин прокомментировал предложенный на рассмотрение состав правительства РФ

11:23 12.05.2024 (обновлено: 11:27 12.05.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Внесенные в Госдуму кандидаты на посты вице-премьеров и федеральных министров являются профессиональными и опытными людьми. При этом важно, чтобы в кабмине были люди, которые знают жизнь "на земле" в регионах. Об этом журналистам заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предложенные кандидатуры губернаторов.
"Четыре губернатора. Для нас это люди хорошо известные, имеющие серьезный профессиональный путь, знания, но и опыт работы в регионах… Для нас важно, чтобы в правительство приходили люди, которые знают, как устроена жизнь на земле", - сказал Володин.
По его словам, предложенный состав правительства профессионален.
"И мы, конечно, надеемся, что от этого только все выигрывают. Качество работы власти будет выше и ее эффективность, соответственно. Но время должно показать, насколько это получится в этих должностях", - отметил он.

Формирование нового правительства России

7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, правительство России сложило свои полномочия. Заместители председателя правительства и федеральные министры будут назначены президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители силовых ведомств, МИД и Минюста, их глава государства будет назначать после консультаций с Советом Федерации.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. В частности, губернатора Курской области Романа Старовойта предложено назначить на пост министра транспорта, на должность министра промышленности и торговли - главу Калининградской области Антона Алиханова, на должность министра энергетики - главу Кемеровской области Сергея Цивилева, на должность министра спорта РФ предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
В воскресенье в Госдуме пройдут расширенные заседания думских комитетов. Каждый из кандидатов должен будет представить программу основных направлений своей деятельности. По итогам обсуждения профильные комитеты направят свои заключения на Совет Государственной Думы. Затем на пленарных заседаниях 13 и 14 мая депутаты будут голосовать по вопросу утверждения кандидатур на должности вице-премьеров и министров.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
10 мая, 15:58
Главные заявления Мишустина на заседании Госдумы РФ
 
Вячеслав ВолодинГосударственная Дума РФФормирование нового правительства РФПравительство РоссииНовостиРоссия
 
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