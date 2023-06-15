https://crimea.ria.ru/20230615/mor-ryby-i-obmelenie-kogda-vosstanovitsya-kakhovskoe-vodokhranilische-1129411863.html

Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище

Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище

Восстановление экосистемы Каховского водохранилища может занять до 30 лет, в нем обитали более 50 видов рыбы и около 100 беспозвоночных. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T16:59

2023-06-15T16:59

2023-06-15T16:59

разрушение каховской гэс

водохранилище

экология

происшествия

херсонская область

мнения

инбюм

новости

новые регионы россии

одесса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/07/1129233529_0:70:1280:790_1920x0_80_0_0_896ff24e3575c6714d0143df42b19b6e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Восстановление экосистемы Каховского водохранилища может занять до 30 лет, в нем обитали более 50 видов рыбы и около 100 беспозвоночных. Об этом рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Наталья Мирзоева в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, в водоеме было много промысловой рыбы – это лещ, сазан, щука, угорь, караси, красноперка и другие. Поэтому рыбной отрасли региона нанесен серьезный ущерб."И в связи с обмелением рыба оказалась практически без воды, поэтому массовый мор рыбы происходит. Нерестовый период нарушен. Экологическая катастрофа в этом смысле произошла в Каховском водохранилище, - рассказала Мирзоева. - Большие потери понесла рыбопромышленность, потому что рыбаки вылавливали там до двух тысяч тонн, а сейчас это все в таком состоянии, что массовый мор".Ученые полагают, что для восстановления достаточного объема воды нужно до десяти лет, а вот для возврата экосистемы – в разы больше.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Одесской области зафиксирован мор рыбы и креветок. По данным изданий, пограничники фиксируют это в Хаджибеевском лимане. Причины пока официально не указываются.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более 7,5 тысяч человек, в том числе сотни маломобильных граждан. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСКак ЧП на Каховской ГЭС отразится на КрымеЧисло погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло

https://crimea.ria.ru/20230614/infektsii-vaktsiny-i-koechnyy-fond-rospotrebnadzor-o-merakh-posle-chp-na-ges-1129379748.html

https://crimea.ria.ru/20230614/krymskie-volontery-vyvozyat-zhivotnykh-iz-khersonskoy-oblasti-1129389012.html

херсонская область

новые регионы россии

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разрушение каховской гэс, водохранилище, экология, происшествия, херсонская область, мнения, инбюм, новости, новые регионы россии, одесса