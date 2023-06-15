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Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище
Восстановление экосистемы Каховского водохранилища может занять до 30 лет, в нем обитали более 50 видов рыбы и около 100 беспозвоночных. Об этом рассказала... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:59
2023-06-15T16:59
разрушение каховской гэс
водохранилище
экология
происшествия
херсонская область
мнения
инбюм
новости
новые регионы россии
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Восстановление экосистемы Каховского водохранилища может занять до 30 лет, в нем обитали более 50 видов рыбы и около 100 беспозвоночных. Об этом рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Наталья Мирзоева в пресс-центре РИА Новости Крым.По ее словам, в водоеме было много промысловой рыбы – это лещ, сазан, щука, угорь, караси, красноперка и другие. Поэтому рыбной отрасли региона нанесен серьезный ущерб."И в связи с обмелением рыба оказалась практически без воды, поэтому массовый мор рыбы происходит. Нерестовый период нарушен. Экологическая катастрофа в этом смысле произошла в Каховском водохранилище, - рассказала Мирзоева. - Большие потери понесла рыбопромышленность, потому что рыбаки вылавливали там до двух тысяч тонн, а сейчас это все в таком состоянии, что массовый мор".Ученые полагают, что для восстановления достаточного объема воды нужно до десяти лет, а вот для возврата экосистемы – в разы больше.Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Одесской области зафиксирован мор рыбы и креветок. По данным изданий, пограничники фиксируют это в Хаджибеевском лимане. Причины пока официально не указываются.ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более 7,5 тысяч человек, в том числе сотни маломобильных граждан. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСКак ЧП на Каховской ГЭС отразится на КрымеЧисло погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
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разрушение каховской гэс, водохранилище, экология, происшествия, херсонская область, мнения, инбюм, новости, новые регионы россии, одесса
Мор рыбы и обмеление: когда восстановится Каховское водохранилище

Институт РАН: восстановление экосистемы Каховского водохранилища займет 20-30 лет

16:59 15.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗатопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Восстановление экосистемы Каховского водохранилища может занять до 30 лет, в нем обитали более 50 видов рыбы и около 100 беспозвоночных. Об этом рассказала руководитель отдела радиационной и химической биологии Федерального исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН" Наталья Мирзоева в пресс-центре РИА Новости Крым.
По ее словам, в водоеме было много промысловой рыбы – это лещ, сазан, щука, угорь, караси, красноперка и другие. Поэтому рыбной отрасли региона нанесен серьезный ущерб.
"И в связи с обмелением рыба оказалась практически без воды, поэтому массовый мор рыбы происходит. Нерестовый период нарушен. Экологическая катастрофа в этом смысле произошла в Каховском водохранилище, - рассказала Мирзоева. - Большие потери понесла рыбопромышленность, потому что рыбаки вылавливали там до двух тысяч тонн, а сейчас это все в таком состоянии, что массовый мор".
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Ученые полагают, что для восстановления достаточного объема воды нужно до десяти лет, а вот для возврата экосистемы – в разы больше.
"По современным оценкам, чтобы наполнить Каховское водохранилище водой, как это было до этого, необходим период около трех лет. Для того, чтобы восстановить до нужного уровня – 10 лет. А для того, чтобы восстановилась экосистема, которая существовала к этому моменту, нужно 20-30 лет", - заключила эксперт.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что в Одесской области зафиксирован мор рыбы и креветок. По данным изданий, пограничники фиксируют это в Хаджибеевском лимане. Причины пока официально не указываются.
ЧП на гидроэлектростанции в Херсонской области произошло в ночь на 6 июня. В результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более 7,5 тысяч человек, в том числе сотни маломобильных граждан. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек госпитализированы в больницы. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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