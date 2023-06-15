https://crimea.ria.ru/20230615/chislo-pogibshikh-i-postradavshikh-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-vyroslo-1129396815.html

Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло

Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло

Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T10:16

2023-06-15T10:16

2023-06-15T10:16

каховская гэс

разрушение каховской гэс

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее власти региона сообщали о 17 погибших.Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, за минувшие сутки вывезены 277 человек. Всего с начала спасательной операции — более 7,5 тысяч. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных.Сальдо также проинформировал, что уровень воды в городах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободили от подтопления.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭСИнфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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