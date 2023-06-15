https://crimea.ria.ru/20230615/chislo-pogibshikh-i-postradavshikh-posle-chp-na-kakhovskoy-ges-vyroslo-1129396815.html
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T10:16
2023-06-15T10:16
2023-06-15T10:16
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129203551_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_dcde09579f027799d726c1353bc44c6c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее власти региона сообщали о 17 погибших.Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, за минувшие сутки вывезены 277 человек. Всего с начала спасательной операции — более 7,5 тысяч. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных.Сальдо также проинформировал, что уровень воды в городах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободили от подтопления.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭСИнфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129203551_20:0:1157:853_1920x0_80_0_0_5dd0ef767e86e8698f8f8523077943fe.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новости
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
Сальдо: число погибших после ЧП на Каховской ГЭС достигло 18, в больницах 93 человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее власти региона сообщали о 17 погибших.
"В лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. Сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий. К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, за минувшие сутки вывезены 277 человек. Всего с начала спасательной операции — более 7,5 тысяч. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных.
Сальдо также проинформировал, что уровень воды в городах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободили от подтопления.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС
. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера
.
Читайте также на РИА Новости Крым: