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Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T10:16
2023-06-15T10:16
каховская гэс
разрушение каховской гэс
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее власти региона сообщали о 17 погибших.Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, за минувшие сутки вывезены 277 человек. Всего с начала спасательной операции — более 7,5 тысяч. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных.Сальдо также проинформировал, что уровень воды в городах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободили от подтопления.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:Разрушение Каховской ГЭСЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭСИнфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
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каховская гэс, разрушение каховской гэс, владимир сальдо, херсонская область, происшествия, новости
Число погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло

Сальдо: число погибших после ЧП на Каховской ГЭС достигло 18, в больницах 93 человека

10:16 15.06.2023
 
© Администрация Новой Каховки в TelegramЦентр Новой Каховки подтоплен после повреждения Каховской ГЭС
Центр Новой Каховки подтоплен после повреждения Каховской ГЭС
© Администрация Новой Каховки в Telegram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. Число погибших из-за последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 18, более 90 человек в больницах. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее власти региона сообщали о 17 погибших.
"В лечебные учреждения госпитализированы 93 человека. Сотрудники Министерства здравоохранения Херсонской области вакцинировали 627 человек, эвакуированных с затопленных территорий. К сожалению, число погибших при наводнении достигло 18 человек", - сообщил он в своем Telegram-канале.
Эвакуация людей из зоны подтопления продолжается, за минувшие сутки вывезены 277 человек. Всего с начала спасательной операции — более 7,5 тысяч. В пунктах временного размещения в Железном порту, Скадовске и Чаплинке размещены 1764 эвакуированных.
Сальдо также проинформировал, что уровень воды в городах продолжает снижаться. В Алешках он составляет 0,1 метр, в Голой Пристани — 0,25 метра. В районе Новой Каховки из-за близости водохранилища он держится на Днепре на отметке 5 метров, однако на территории Новокаховского городского округа все дома полностью освободили от подтопления.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка, – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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