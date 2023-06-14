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Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС - РИА Новости Крым, 14.06.2023
Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС
Поставки вакцин и препаратов в Херсонскую область налажены после ЧП на Каховской ГЭС, сформирован коечный фонд на случай возможного всплеска заболеваемости. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T19:16
2023-06-14T19:16
новости
здравоохранение в россии
здоровье
вакцина
роспотребнадзор
разрушение каховской гэс
северо-крымский канал
черное море
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Поставки вакцин и препаратов в Херсонскую область налажены после ЧП на Каховской ГЭС, сформирован коечный фонд на случай возможного всплеска заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.На данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено.Специалисты проводят мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. В регион прибыла мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора. По состоянию на сегодняшний день питьевая вода в городах и поселках соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма."Отобрано 105 проб питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области. Также проводятся исследования проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогены не выявлены", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.Властями региона организован подвоз бутилированной воды, проводятся дезинфекционные мероприятия. Также населению рекомендуют соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду.В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонскую область переданы обеззараживающие комплексыОтразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуЧС федерального масштаба: власти оценивают ущерб после ЧП с Каховской ГЭС
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новости, здравоохранение в россии, здоровье, вакцина, роспотребнадзор, разрушение каховской гэс, северо-крымский канал, черное море, азовское море, херсонская область, новые регионы россии
Инфекции, вакцины и коечный фонд: Роспотребнадзор о мерах после ЧП на ГЭС

Случаев инфекций после ЧП на Каховской ГЭС не выявлено – Роспотребнадзор

19:16 14.06.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину
Медицинский работник набирает вакцину - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Поставки вакцин и препаратов в Херсонскую область налажены после ЧП на Каховской ГЭС, сформирован коечный фонд на случай возможного всплеска заболеваемости. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
На данный момент случаев заражения инфекционными заболеваниями не выявлено.
"Случаев инфекционных заболеваний, свойственных для зон ЧС, в регионе не выявлено. В целях профилактики в Херсонскую область налажены поставки вакцин и препаратов. Продолжается иммунизация населения от инфекционных заболеваний. В регионе сформирован коечный фонд на случай возможного роста числа госпитализаций", - говорится на сайте ведомства.
Специалисты проводят мониторинг состояния окружающей среды в Херсонской области. В регион прибыла мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады Роспотребнадзора. По состоянию на сегодняшний день питьевая вода в городах и поселках соответствует нормам, также не выявлено отклонений в воде в Северо-Крымском канале и в море у берегов Крыма.
"Отобрано 105 проб питьевой воды из распределительной сети населенных пунктов Херсонской области. Также проводятся исследования проб морской воды и воды в Северо-Крымском канале на предмет отклонения от нормативных показателей. Патогены не выявлены", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Властями региона организован подвоз бутилированной воды, проводятся дезинфекционные мероприятия. Также населению рекомендуют соблюдать правила гигиены, тщательно мыть руки, использовать для питья и приготовления пищи только бутилированную или кипяченую воду.
В ночь на 6 июня в результате украинских обстрелов оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего затопило ряд населенных пунктов. Больше всего пострадали Алешки, Голая Пристань, Таврийск и Новая Каховка – здесь уровень воды достигал 10 метров. Также затоплены десятки сел и поселков. Из опасной зоны эвакуировали более семи тысяч человек, в том числе маломобильных граждан. Жертвами затопления стали 17 жителей. 14 июня глава МЧС России сообщил о введении ЧС федерального характера.
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